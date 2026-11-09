جنگ علیه ایران؛ اولین بند از استیضاح پیت هگست



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی هشت اتهام برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده و او را به جنگ یا اقدامات نظامی غیرقانونی علیه ایران، یمن و ونزوئلا، نادیده گرفتن قوانینی که تلفات غیرنظامیان را به حداقل می‌رساند، دست داشتن در قتل‌های فراقضایی و سرکوب حقوق آزادی بیان متهم می‌کند.

بنا بر این گزارش، این قطعنامه استیضاح چندین بار به این واقعیت اشاره کرده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هرگز برای جنگ علیه ایران به دنبال مجوز کنگره نبوده و جنگ علیه ایران، اولین بندی است که توماس مسی در قطعنامه خود به آن اشاره دارد.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: «وزیر جنگ هگست به‌رغم عدم مجوز کنگره یا عدم وجود تهدیدی قریب‌الوقوع، آگاهانه دستورات غیرقانونی را برای آغاز جنگ علیه یک کشور خارجی اجرا کرده است. هگست همچنین نشان داده که در صورت ادامه حضورش در سمت خود، همچنان تهدیدی برای غیرنظامیان، اجرای قانونی عملیات نظامی ایالات متحده، یکپارچگی و اعتبار نیروهای مسلح ایالات متحده و قانون اساسی خواهد بود.»

وزیر جنگ آمریکا شامگاه دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حمایت جمهوری‌خواهان در کنگره در بحبوحه تلاش برای استیضاح به رهبری توماس مسی ادعا کرد: «ما نگران این موضوع نیستیم.»

دلایل استیضاح هگست در کنگره



پیت هگست که از ماه مه تاکنون کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرده است، گفت: «ما فردا صبح در پنتاگون یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد همین موضوع برگزار خواهیم کرد. بنابراین سخنانم را آنجا خواهم گفت. امیدوارم همه شما با حوصله سوالات خود را مطرح کنید.»

توماس مَسی قصد دارد قطعنامه خود برای استیضاح هگست را به دلیل سرپیچی از کنگره و ادامه غیرقانونی جنگ ایالات متحده علیه ایران به رای بگذارد.

پایگاه خبری آکسیوس پیشتر در این باره گزارش داد: «محاسبات سیاسی از روز انتخابات میان‌دوره‌ای به‌طرز چشمگیری تغییر کرده، زیرا شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه خشم را برانگیخته و تعداد جمهوری‌خواهانی را که مایل به حمایت از استیضاح هستند، افزایش داده است. همچنین بازی سرزنش در حال حاضر در میان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به اوج خود رسیده و جنگ علیه ایران به عنوان هدف اصلی خشم آنها ظاهر شده است. هگست برای بسیاری در کنگره، چهره جنگ است و او را در تیررس جمهوری‌خواهان ناامید قرار می‌دهد.»

رای‌گیری برای استیضاح هگست تا چهارشنبه برگزار می‌شود

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد: توماس مسی روز دوشنبه طرح استیضاح پیت هگست را در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد و رای‌گیری باید تا چهارشنبه انجام شود.

سی‌ان‌ان افزود: «هگست که قرار است فردا در این مورد یک کنفرانس خبری برگزار کند، همچنان سرکش است و دونالد ترامپ حمایت کامل خود را از وزیر جنگ اعلام کرده است. پس از شکست تاریخی در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه هگست را مقصر دانسته‌اند.»

احتمالا آرای کافی برای استیضاح هگست وجود خواهد داشت که تنها به اکثریت مجلس نمایندگان نیاز دارد. تا زمانی که همه دموکرات‌ها، مسی و تعداد کمی از جمهوری‌خواهان موافق باشند، هگست استیضاح خواهد شد. اما بعید است که این تلاش بتواند به برکناری هگست از سمت خود که به دو سوم رای مجلس سنا نیاز دارد، منجر شود.