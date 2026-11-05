به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است آغازکننده جنگی باشد که حمایت رای‌دهندگان از جمهوری‌خواهان را کاهش داد و شکست سنگینی در انتخابات میان‌دوره‌ای به آن‌ها تحمیل کرد اما این شکست تاریخی، تلاش‌ها برای انداختن تقصیرها به گردن «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را سرعت بخشیده است.

به نوشته شبکه خبری سی‌ان‌ان، مجلس نمایندگان ممکن است از هفته آینده برای استیضاح عالی‌ترین مقام پنتاگون رای‌گیری کند. بسیاری از قانون‌گذاران و متحدان جمهوری‌خواه که از شکست روز سه‌شنبه نگران شدند، به‌سرعت در تلاش‌اند مسئولیت نتایج انتخابات را متوجه هگست کنند. آن‌ها در محافل خصوصی استدلال می‌کنند که او نقش اصلی را در متقاعد کردن ترامپ به حمله به ایران - بدون داشتن راهبردی برای خروج از جنگ و بدون داشتن برنامه‌ای برای مدیریت پیامدهای سیاسی اجتناب‌ناپذیر آن - ایفا کرده است.

این کارزار برای کنار زدن هگست در حالی به راه افتاده که استراتژیست‌های جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا در محافل خصوصی اذعان دارند مشکلات حزب بسیار فراتر از جنگ بوده و به شکست‌هایی در حد سال ۲۰۰۸ منجر شده است؛ شکست‌هایی که جبران آن‌ها سال‌ها زمان خواهد برد. با این حال، رهبران حزب و بسیاری از اعضای آن فعلا حاضر نیستند مستقیما ترامپ را مسئول مشکلات‌شان بدانند. در میان جمهوری‌خواهانی که در مجلس نمایندگان از موج شکست روز سه‌شنبه جان سالم به در بردند، این انتظار وجود ندارد که ناگهان از ترامپ فاصله بگیرند اما این وفاداری شامل هگست نمی‌شود؛ وزیر جنگی که اهل جدل است و از زمان به‌دست گرفتن فرماندهی پنتاگون، دوستان اندکی در کنگره پیدا کرده است.

انتظار می‌رود جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ظرف چند روز آینده مستقیما وزیر جنگ را محکوم کنند. «توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی که به مخالفت سرسختانه با ترامپ شهرت دارد به سی‌ان‌ان گفت قصد دارد با بازگشت کنگره در هفته آینده، رای‌گیری برای استیضاح هگست را به جریان بیندازد. چندین منبع جمهوری‌خواه نیز گفتند انتظار دارند این طرح تصویب شود. توماس مسی ۱۶ سپتامبر پس از ارائه طرح استیضاح پیت هگست به مجلس نمایندگان، با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کند. چندین جمهوری‌خواه به سی‌ان‌ان گفتند هگست که آشکارا از جنگ حمایت می‌کرد و توانایی آمریکا برای پیروزی سریع و آسان در این درگیری را بیش از حد واقعی جلوه داده است.

این افراد که به شرط ناشناس ماندن درباره علت روی‌گردانی اعضای حزب‌شان از وزیر جنگ توضیح می‌دادند، او را متهم کردند که با وجود نشانه‌های اندک از نزدیک‌تر شدن ایران به تسلیم در نتیجه ادامه بمباران‌ها، همچنان از تشدید درگیری حمایت می‌کند. به گفته آن‌ها، این درگیری به باتلاقی تبدیل شده و آمریکا را برای مدتی نامعلوم در خاورمیانه گرفتار کرده، بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرده و موجب شورش رای‌دهندگان علیه جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شده است. «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه در اظهارنظری کم‌سابقه گفت که «دلیل شکست ما جنگ است» هرچند مسئولیت را متوجه فردی خاص نکرد.

یک مقام ارشد پیشین پنتاگون گفت: «چرخش موضع درباره جنگ و هگست دارد آغاز می‌شود.» وی افزود: «این عمدتا اقدامی به رهبری وزارت جنگ بوده، چون شما تصمیم گرفتید برای حل یک مسئله سیاست خارجی از اقدام نظامی استفاده کنید.» با این حال، با وجود تلاش اطرافیان برای افزایش فشار بر هگست، چندین مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفتند اعتماد شخصی ترامپ به وزیر جنگش هنوز متزلزل نشده است؛ هرچند او همچنان از متحدانش درباره عملکرد هگست نظرخواهی می‌کند. ترامپ شخصا هگست را دوست دارد و به دستیارانش گفته است معتقد است او باید در برابر تلاش‌ها برای استیضاح یا آغاز تحقیقات درباره تصمیم‌گیری‌هایش مقاومت کند. یکی از این مقام‌ها گفت: «فقط دو روز پیش، رئیس‌جمهور در اتاقی با او بود و به او می‌گفت: «تو بهترین آدم من هستی. بهترین کسی هستی که دارم.»

یک منبع آگاه از دیدگاه ترامپ به سی‌ان‌ان گفت اگر او تصمیم بگیرد حملات بیشتری علیه ایران انجام دهد، ممکن است دلیل دیگری برای حفظ هگست در سمتش داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه اکثریت جدید دموکرات‌ها در سنا احتمالا تلاش‌های دولت برای تایید اعضای جدید کابینه را پیچیده‌تر خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌ها درباره وضعیت شغلی هگست، از جنگ علیه ایران دفاع کرد و هرگونه برنامه برای برکناری او را رد کرد و گفت به نظرش وزیر جنگ «کار بسیار خوبی انجام می‌دهد». «حکیم جفریز» نماینده مجلس نمایندگان که احتمالا در ژانویه برای ریاست این مجلس رقابت خواهد کرد امروز پنجشنبه با انتشار پیامی در ایکس پیت هگست را برای استعفا تحت فشار قرار داد. جفریز نوشت: «چرا پیت هگست هنوز سر کار است؟» کاخ سفید همچنین احتمال تحقیقات دموکرات‌ها درباره پنتاگون را محکوم کرد.

«لورن بیس» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: «اگر دموکرات‌ها تصمیم بگیرند تحقیقات ساختگی و سیاست‌های چپ‌گرایانه افراطی را دنبال کنند، در واقع انتخاب کرده‌اند که علیه مردم آمریکا عمل کنند.» یکی از جمهوری‌خواهان نزدیک به کاخ سفید درباره شکست انتخاباتی گفت: «اگر رئیس‌جمهور واقعا می‌خواهد کسی مسئولیت آن را بپذیرد، آن شخص پیت هگست است. پیت از همان ابتدا درباره زمان‌بندی‌ها، اهداف و مقاصد یا صادق نبوده یا اشتباه کرده است؛ هیچ‌کدام از این دو قابل قبول نیست.»

منبع: ایسنا