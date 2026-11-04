اولین اظهارات ترامپ پس از شکست در انتخابات کنگره



به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه اولین حضور عمومی خود پس از یک دوره مبارزات انتخاباتی میان‌دوره‌ای را با تجلیل از پیشرفت پروژه سالن رقص در بال شرقی کاخ سفید آغاز کرد و گفت: «من فکر می‌کنم شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای به دلیل جنگ علیه ایران تا حد زیادی درست است، زیرا در کوتاه مدت قیمت بنزین را کمی بالا برد.»



بنا بر این گزاش، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد: «من آماده همکاری با دموکرات‌هایی هستم که کنترل کنگره را به دست گرفته‌اند و نگران احتمال استیضاح نیستم زیرا این اقدام آنها را نابود خواهد کرد.»



ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا از احتمال استیضاح خود نگران است یا خیر، ادعا کرد: «حتی ذره‌ای هم نگران نیستم. فکر می‌کنم اگر چنین کاری انجام دهند، حزب دموکرات را نابود خواهند کرد چون استیضاح بدون هیچ دلیلی است. برای چه؟ به‌خاطر اینکه کشور موفقی داریم؟ کشور ما اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود موفق است.»



وی افزود: «احتمالا با دموکرات‌ها روابط خوبی خواهم داشت، مگر اینکه بخواهند رویکردی مخرب در پیش بگیرند. آنها همین حالا هم تماس گرفته‌اند و می‌خواهند درباره مسائل مختلف گفت‌وگو کنند.»



رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا به تغییر وزیر جنگ فکر می‌کند، گفت: «خیر، فکر می‌کنم او کارش را بسیار خوب انجام می‌دهد.»



پیش از این، منابعی آگاه به شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز گفتند دونالد ترامپ پس از شکست فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، از مشاوران خود پرسیده است که آیا وزیر جنگ باید در سمت خود باقی بماند یا خیر؟

گفتنی است، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از انتخابات، با واژه «وتو» و عبارت «رئیس‌جمهور وتو» به تبعات احتمال شکست حزبش واکنش نشان داده بود.

