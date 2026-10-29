هشدار آخرالزمانی ترامپ!

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور دولت تروریستی آمریکا، درباره پیامدهای شکست در انتخابات گفت: اگر در انتخابات شکست بخوریم، تا دو سال دیگر کشوری برای ما باقی نخواهد ماند.

افزود: اگر پیروز شویم، می‌توانیم با سرعت بیشتری عمل کنیم و اقدامات بسیار خوبی برای کشورمان انجام دهیم.

ترامپ همچنین با اشاره به آنچه تهدیدهای پیش روی آمریکا خواند، گفت کمونیست‌ها تهدیدی برای آینده این کشور هستند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته بهمن کلباسی، خبرنگار بی‌بی‌سی، جنگ ایران به یکی از محورهای مهم انتخابات آمریکا تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی، نارضایتی از جنگ را افزایش داده و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان را به فاصله گرفتن از مواضع ترامپ واداشته است.

منبع: تسنیم