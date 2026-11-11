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بنیامین سلطانیان قهرمان تکواندو المپیک جوانان شد
نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم تکواندوی ایران به مدال طلای المپیک جوانان دست یافت.
به گزارش تابناک، در جریان رقابتهای تکواندوی المپیک جوانان ۲۰۲۶ در سنگال، بنیامین سلطانیان نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، مقابل رقبای خود از بلغارستان و کره جنوبی با نتایج مشابه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.
سلطانیان در فینال نیز مقابل سرانو از اسپانیا در ۲ راند پیاپی و با نتایج ۱۵ بر ۸ و ۴ بر ۴ به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.
روز گذشته سه شنبه نیز عسل گل تپه در تکواندوی زنان صاحب مدال نقره شد.
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