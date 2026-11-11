بنیامین سلطانیان قهرمان تکواندو المپیک جوانان شد



به گزارش تابناک، در جریان رقابت‌های تکواندوی المپیک جوانان ۲۰۲۶ در سنگال، بنیامین سلطانیان نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، مقابل رقبای خود از بلغارستان و کره جنوبی با نتایج مشابه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

سلطانیان در فینال نیز مقابل سرانو از اسپانیا در ۲ راند پیاپی و با نتایج ۱۵ بر ۸ و ۴ بر ۴ به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت‌.

روز گذشته سه شنبه نیز عسل گل تپه در تکواندوی زنان صاحب مدال نقره شد.