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بنیامین سلطانیان قهرمان تکواندو المپیک جوانان شد

نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم تکواندوی ایران به مدال طلای المپیک جوانان دست یافت.

کد خبر: 4201344تاریخ انتشار: 60 بازدید۰

بنیامین سلطانیان
به گزارش تابناک، در جریان رقابت‌های تکواندوی المپیک جوانان ۲۰۲۶ در سنگال، بنیامین سلطانیان نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، مقابل رقبای خود از بلغارستان و کره جنوبی با نتایج مشابه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

سلطانیان در فینال نیز مقابل سرانو از اسپانیا در ۲ راند پیاپی و با نتایج ۱۵ بر ۸ و ۴ بر ۴ به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت‌.

بنیامین سلطانیان

روز گذشته سه شنبه نیز عسل گل تپه در تکواندوی زنان صاحب مدال نقره شد.

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برچسب ها

تکواندوقهرمان جهانمدال طلاالمپیک جوانانبنیامین سلطانیان

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