تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۶ مدال جهانی سوم شد

به گزارش تابناک، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز و کسب ۱۳۳ امتیاز، عنوان سومی مسابقات را به دست آورد.



برای تیم ملی ایران، احمدمحمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:



۱- آمریکا با ۱۹۴ امتیاز، ۲- روسیه با ۱۸۵ امتیاز، ۳- ایران با ۱۳۳ امتیاز، ۴- آذربایجان با ۸۸ امتیاز، ۵- ژاپن با ۴۷ امتیاز، ۶- قرقیزستان با ۴۳ امتیاز، ۷- قزاقستان با ۴۰ امتیاز، ۸- گرجستان با ۳۶ امتیاز، ۹- مغولستان با ۳۵ امتیاز و ۱۰- کره شمالی با ۳۰ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:





وزن ۵۷ کیلوگرم

میلاد والی‌زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی، دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا، با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت. والی‌زاده در این مرحله ابتدا با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سگورا گرور از گواتمالا به پیروزی رسید، اما در ادامه با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ مغلوب موتالیف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

وزن ۶۱ کیلوگرم



احمدمحمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف، قهرمان جهان و المپیک از روسیه، با نتیجه ۹ بر ۲ به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.



وزن ۶۵ کیلوگرم



رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان، دارنده مدال نقره جهان از ترکیه، را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار نهایی، به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده‌بندی شد. عموزاد در این مبارزه مقابل شامیل ممدوف، دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان، با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.



وزن ۷۰ کیلوگرم



سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر یک مقابل تومور اوچیر، دارنده مدال نقره جهان از مغولستان، شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



وزن ۷۴ کیلوگرم



امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کوراماگمدوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ از سد گئانیس گارزون تامایو از کوبا گذشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف، دارنده مدال برنز جهان از روسیه، با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ جیمز گرین از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده‌بندی شد. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ سالکازانوف، دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی، را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.



وزن ۷۹ کیلوگرم



محمد نخودی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف، دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس، را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. نخودی در فینال مقابل لوی هاینس از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.



وزن ۸۶ کیلوگرم



کامران قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر یک و ضربه فنی مقابل مالک شاوایف از قرقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.



وزن ۹۲ کیلوگرم



امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر یک چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. فیروزپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی، قهرمان جهان از آمریکا، با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد. وی در این دیدار مقابل علی ماگومدوویچ تسوکایف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.



وزن ۹۷ کیلوگرم



حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان از ژاپن، شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، به جدول شانس مجدد بازگشت. یزدانی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد. وی در این مبارزه مقابل احمد تاج‌الدینف، قهرمان المپیک از بحرین، با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم



امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید و دومین مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد.



رده‌بندی انفرادی:



۵۷ کیلوگرم: ۱- اسپنسر لی (آمریکا) ، ۲- رومن گیلرمو براوو یانگ (مکزیک) ، ۳- ابوبکر موتالیف (روسیه) و هان (کره شمالی)



۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد جوان (ایران) ، ۲- زائور اوگویف (روسیه) ، ۳- کوانگ کیم (کره شمالی) و مارکوس بلیز (آمریکا)



۶۵ کیلوگرم: ۱- بون باست (آمریکا) ، ۲- وازگن توانیان (ارمنستان) ، ۳- رحمان عموزاد (ایران) و عباس گادژی ماگمادوف (روسیه)



۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) ، ۲- ارنازار آکماتعلی‌یف (قرقیزستان) ، ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و زین رترفورد (آمریکا)



۷۴ کیلوگرم: ۱- اینالبک شریف (روسیه) ، ۲- نورکوژا کایپانوف (قزاقستان) ، ۳- امیرمحمد یزدانی (ایران) و یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن)



۷۹ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ، ۲- محمد نخودی (ایران) ، ۳- اسماعیل خانیف (روسیه) و محمدحبیب کادزیماگومدوف (بلاروس)



۸۶ کیلوگرم: ۱- کایل دیک (آمریکا) ، ۲- آرسنی دژی‌یف (جمهوری آذربایجان) ، ۳- مالیک شاوایف (قرقیزستان) و ولادیمری گامکلرلیدزه (گرجستان)



۹۲ کیلوگرم: ۱- امان‌الله گادجیماگومدوف (روسیه) ، ۲- ترنت هیدلی (آمریکا) ، ۳- علی ماگومدوویچ تسوکایف (جمهوری آذربایجان) و میریانی مایسورادزه (گرجستان)



۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ، ۲- آرش یوشیدا (ژاپن) ، ۳- حسن یزدانی (ایران) و عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه)



۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ، ۲- عبدالله قربانوف (روسیه) ، ۳- گئورگی مشویلدیشویلی (جمهوری آذربایجان) و وایت هندریکسون (آمریکا)

