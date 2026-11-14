محمدحسین رنجبران در واکنش به اظهارات علی‌اصغر شفیعیان، مشاور رئیس‌جمهور، درباره مفهوم «یک‌لاقبا» و جنگ ایران، با یادآوری توصیه‌ای از رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد که پرهیز از مواضع اتهام باید سرلوحه رفتار مسئولان در نظام اسلامی باشد.

واکنش رنجبران به اظهارات مشاور رئیس‌جمهور؛ «آشیخ، توهم!»



به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمدحسین رنجبران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اظهارات اخیر علی‌اصغر شفیعیان، مشاور رئیس‌جمهور در امور رسانه، درباره وضعیت ایران در مقایسه با جنگ روسیه و اوکراین واکنش نشان داد.

رنجبران در این پیام نوشت: «آمدم مطلبی خطاب به برادرم علی‌اصغر شفیعیان درباره یک‌لاقبا بنویسم، دیدم چقدر خوب توضیح داده؛ اما به نظرم این توصیه آقای شهید ایران باید آویزه گوش همه ما در نظام اسلامی باشد: "اتقوا من مواضع التهم".»

وی در ادامه با اشاره به جلسه هیئت دولت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یادآور شد که رهبر شهید انقلاب این توصیه را خطاب به اسفندیار رحیم‌مشایی مطرح کرده و در ادامه فرموده بودند: «آشیخ توهم!»