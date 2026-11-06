محمدحسین رنجبران، مدیرکل پیشین روابط عمومی صداوسیما، در واکنش به حواشی ایجادشده درباره بی‌احترامی یکی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به سرود ملی، خواستار استعفا یا عزل این مسئول شد.

به گزارش تابناک، در پی انتشار تصاویری از مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال، که در آن فرزین دبیری، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، هنگام پخش سرود ملی از جای خود برنخاست، این موضوع با واکنش‌های مختلفی همراه شد. دبیری پس از آن ضمن پذیرش اشتباه خود، از مردم عذرخواهی کرد و گفت این اتفاق عمدی نبوده است.

در همین زمینه، محمدحسین رنجبران با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن انتقاد از این رفتار نوشت: «مردم بی‌احترامی آن دو چهره ورزشی و رسانه‌ای را هم فراموش نخواهند کرد و به رسم بی‌معرفتی به خاطر خواهند سپرد.»

رنجبران در ادامه با اشاره به جایگاه مدیریتی عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، تأکید کرد: «اما این آقایی که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد غلط می‌کند که به سرود ملی بی‌احترامی کند؛ او یا باید استعفا دهد و یا عزل شود.»

این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده است که حواشی مربوط به رفتار فرزین دبیری در مراسم تشییع حمید علیدوستی، واکنش برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. احمد راستینه، رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز اعلام کرده بود افرادی که به سرود ملی احترام نمی‌گذارند، شایستگی ادامه مسئولیت را ندارند و در صورت استعفا نکردن، موضوع عزل آنها پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، نیز تأکید کرده است که موضوع نباید صرفاً با عذرخواهی دبیری خاتمه پیدا کند و خواستار بررسی عملکرد او از سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شده است.



