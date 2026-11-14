در شرایطی که ایران در برابر ائتلافی از دشمنان ایستاده، استفاده از تعبیری مانند «یک‌لاقبا» از سوی مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور، بیش از آنکه یک تحلیل دقیق باشد، تصویری نادرست و ناامیدکننده از موقعیت کشور به افکار عمومی مخابره می‌کند

به گزارش تابناک، مشاور رئیس‌جمهور در امور رسانه، در مقایسه جنگ روسیه و اوکراین با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، وضعیت کشور را «یک‌لاقبا» توصیف کرد.

او استدلال کرده بود که روسیه قدرتی بزرگ و آغازگر جنگ است و اوکراین نیز از حمایت گسترده غرب برخوردار است؛ بنابراین شرایط ایران قابل مقایسه با آن جنگ نیست و فشار اقتصادی ناشی از جنگ بر کشور ما سنگین‌تر بوده است. اما موضوع مقایسه دو جنگ نیست؛ مسئله انتخاب واژه‌ای است که از سوی یک مقام نزدیک به رئیس‌جمهور، می‌تواند به‌سادگی به‌عنوان تصویر رسمی دولت از موقعیت ایران تلقی شود.

در میانه جنگی که ملت ایران هزینه‌های سنگین آن را تحمل کرده و در برابر فشار نظامی و سیاسی ایستاده است، آیا شایسته است مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور با چنین ادبیاتی از وضعیت کشور سخن بگوید؟

اگر مقصود وی توضیح تفاوت ائتلاف‌های نظامی و شرایط اقتصادی دو کشور بوده، واژه‌های دقیق‌تری هم وجود داشت. اتفاقا وظیفه کسی که در جایگاه مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور قرار دارد، این است که میان بیان واقعیت‌های سخت و مخابره تصویری از ضعف و انفعال تفاوت قائل شود؛ نه اینکه با انتخاب یک تعبیر حاشیه‌ساز، اصل بحث را تحت‌الشعاع قرار دهد.

توضیح بعدی او مبنی بر اینکه منظورش کوچک شمردن ایران نبوده و «یک‌لاقبا» را به معنای نداشتن ائتلاف نظامی رسمی به کار برده، قابل توجه است؛ اما این توضیح نیز مسئولیت اولیه او در انتخاب واژه‌ای نامناسب را از بین نمی‌برد.

وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از ضرورت نظارت بیشتر رئیس‌جمهور بر اظهارات اطرافیانش سخن می‌گوید، باید این هشدار را جدی گرفت. در شرایط حساس کشور، هر جمله‌ای از سوی نزدیکان دولت می‌تواند به پیام سیاسی تبدیل شود و نمی‌توان هزینه چنین پیام‌هایی را صرفاً به پای سوءبرداشت مخاطبان نوشت.

ایران برای شناخت محدودیت‌ها و دشواری‌های خود نیازی به تعارف ندارد؛ اما واقع‌بینی با خودتحقیری تفاوت دارد. می‌توان از فشار اقتصادی، نابرابری قدرت نظامی و فقدان ائتلاف رسمی سخن گفت، بی‌آنکه تصویری از کشوری بی‌پشتوانه و درمانده ارائه کرد.

انتظار از مشاور رئیس‌جمهور نیز همین است؛ دقیق سخن بگوید، واقعیت‌ها را ببیند و در عین حال مراقب شأن و اعتبار کشوری باشد که نماینده رسانه‌ای دولت آن است. در روزگاری که دشمن برای القای ضعف ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، مسئولان نباید با واژه‌های نسنجیده همان تصویر را از داخل بازتولید کنند.