ولایتی: ایران معمار اصلی نظم جدید منطقه است

به گزارش تابناک؛ علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا که همه درباره نظم جدید غرب آسیا صحبت می‌کنند باید توجه داشت که: ایران پلی میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و دریای عمان است. هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ما را دور بزند؛ یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار.

علی‌اکبر ولایتی با تأکید بر پیوند امنیت کشورهای منطقه، تحقق امنیت جمعی را تنها راه جلوگیری از گسترش بحران‌ها دانست و هشدار داد: دومینوی بحرانها از غزه تا دریای سرخ و از لبنان تا عراق نشان داد امنیت منطقه تقسیم پذیر نیست. «یا امنیت جمعی محقق می‌شود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می‌کنند»





ولایتی تصریح کرد: سونامی تغییرات ژئوپولتیک غرب آسیا، انتخابات اسرائیل و آمریکا را درخود بلعید. نتیجه:«اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف شدنی و نه جایگزین‌پذیر»