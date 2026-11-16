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چین، میزبان نشست ترامپ و پوتین می‌شود

وزارت خارجه چنین در بیانیه ای تایید کرد که رئیس جمهور این کشور یک دیدار سه جانبه با همتایان روس و آمریکایی خود خواهد داشت.

کد خبر: 4202171تاریخ انتشار: 747 بازدید

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به گزارش تابناک؛ بر اساس این بیانیه که صبح دوشنبه منتشر شد، شی جین پینگ قرار است در تاریخ ۱۹ نوامبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن، نشست سه جانبه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار کند.

در این بیانیه آمده است: شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین، در تاریخ ۱۹ نوامبر در شنژن با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

این وزارتخانه تصریح کرد که این نشست سه‌جانبه خواهد بود.

این گفت وگوها روز پنج‌شنبه و در حاشیه نشست «اپک» (APEC) در این شهر برگزار خواهد شد.

آمریکا و روسیه پیش‌تر تأیید کرده‌اند که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در این نشست حضور خواهند یافت.

این نخستین باری خواهد بود که روسای جمهور سه کشور به این شکل با یکدیگر دیدار می‌کنند.

منبع: ایرنا


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چینروسیهنشستپوتینترامپ

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