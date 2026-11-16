چین، میزبان نشست ترامپ و پوتین میشود
وزارت خارجه چنین در بیانیه ای تایید کرد که رئیس جمهور این کشور یک دیدار سه جانبه با همتایان روس و آمریکایی خود خواهد داشت.
به گزارش تابناک؛ بر اساس این بیانیه که صبح دوشنبه منتشر شد، شی جین پینگ قرار است در تاریخ ۱۹ نوامبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن، نشست سه جانبهای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار کند.
در این بیانیه آمده است: شی جینپینگ رئیسجمهور چین، در تاریخ ۱۹ نوامبر در شنژن با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.
این وزارتخانه تصریح کرد که این نشست سهجانبه خواهد بود.
این گفت وگوها روز پنجشنبه و در حاشیه نشست «اپک» (APEC) در این شهر برگزار خواهد شد.
آمریکا و روسیه پیشتر تأیید کردهاند که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در این نشست حضور خواهند یافت.
این نخستین باری خواهد بود که روسای جمهور سه کشور به این شکل با یکدیگر دیدار میکنند.
منبع: ایرنا
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