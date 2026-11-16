چین، میزبان نشست ترامپ و پوتین می‌شود

به گزارش تابناک؛ بر اساس این بیانیه که صبح دوشنبه منتشر شد، شی جین پینگ قرار است در تاریخ ۱۹ نوامبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن، نشست سه جانبه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار کند.

در این بیانیه آمده است: شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین، در تاریخ ۱۹ نوامبر در شنژن با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

این وزارتخانه تصریح کرد که این نشست سه‌جانبه خواهد بود.

این گفت وگوها روز پنج‌شنبه و در حاشیه نشست «اپک» (APEC) در این شهر برگزار خواهد شد.

آمریکا و روسیه پیش‌تر تأیید کرده‌اند که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در این نشست حضور خواهند یافت.

این نخستین باری خواهد بود که روسای جمهور سه کشور به این شکل با یکدیگر دیدار می‌کنند.

منبع: ایرنا



