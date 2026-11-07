مانورهای نظامی جدید چین در برابر جهان

چین در تازه‌ترین نمایش تسلیحات راهبردی، موشک بالستیک قاره‌پیمای DF-۶۱ با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به نمایش گذاشت و تصاویری کم‌سابقه از موشک کروز منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ به گزارش روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» ، موشک DF-۶۱ که نخستین بار در رژه روز پیروزی پکن در سال گذشته به نمایش درآمد، اکنون وارد مراحل پیشرفته‌تری از آموزش‌های نظامی شده است؛ مراحلی که شامل مانورهای میدانی و جابه‌جایی میان مواضع پرتاب می‌شود.

ادغام این موشک در نیروی موشکی ارتش آزادی‌بخش خلق چین نیز با سرعتی بیش از روند معمول استقرار موشک‌های بالستیک قاره‌پیما پیش رفته است. انتشار تصاویر موشک DF-۱۰۰، که با نام CJ-۱۰۰ نیز شناخته می‌شود، از دیگر نکات قابل توجه این نمایش بود.

این موشک نخستین بار در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد و در حال حاضر در کنار زرادخانه موشک‌های بالستیک چین قرار دارد. این نمایش تسلیحاتی هم‌زمان با شصت‌وششمین سالگرد نخستین پرتاب موفق یک موشک از خانواده «دانگ‌فنگ» در سال ۱۹۶۰ انجام شد. برنامه‌ای که در ابتدا با توسعه موشک‌های کوتاه‌برد آغاز شده بود، اکنون به خانواده‌ای پیشرفته از تسلیحات راهبردی، از جمله موشک‌های قاره‌پیمای مجهز به قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، تبدیل شده است.

منبع: فارس