اشیای تاریخی ایران از چین بازگردانده شد

پس از گذشت حدود دو سال، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داده که ۱۵۱ شیء امانی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در سلامت کامل به ایران رسیده‌اند و با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و امنیتی، به مخزن منتقل شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران از بازگرداندن شدن ۱۵۱ اثر تاریخی ایران که برای نمایش به چین امانت سپرده شده بود، خبر داد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۱ شیء تاریخی را برای برپایی نمایشگاهی با عنوان «سرزمین مهر» به چین امانت سپرد. این نمایشگاه از ۶ بهمن‌ماه همان سال در موزه دانشگاهی سیچوان افتتاح شد.

خروج این آثار نیز با مصوبه هیأت وزیران به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود.

این آثار از موزه‌های رضا عباسی، آبگینه و سفالینه، فرش، هنرهای ملی و موزه مقدم در تهران خارج شده بودند.

طبق همان مصوبه، این نمایشگاه نخست قرار بود تا ۶ ماه برپا شود.

اینک پس از گذشت حدود دو سال، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داده که ۱۵۱ شیء امانی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در سلامت کامل به ایران رسیده‌اند و با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و امنیتی، به مخزن منتقل شده‌اند.

لیلا خسروی رییس اداره کل موزه‌های کشور پیش‌تر درباره تاخیر در بازگشت این اشیا گفته بود: این نمایشگاه خرداد پارسال (۱۴۰۴) پایان یافته بود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه استرداد آن به وطن برای چندماه متوقف شد. دولت چین در این وقفه درخواست تمدید نمایشگاه را به دولت ما ارسال کرد که پس از پذیرفتن این درخواست و صدور مجوز توسط هیات دولت، برگزاری نمایشگاه تمدید شد.

۱۵۱ اثر تاریخی ایران در چین چه شد؟





علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران درباره بازگشت این آثار به ایران گفت: با پایان تور نمایشگاهی این مجموعه در چین و برگزاری آخرین نمایشگاه در شهر لوشان، در دالیان، ۱۵۱ اثر تاریخی‌فرهنگی صبح امروز، ۱۲ آبان‌ماه، به کشور بازگشت.

او با تشریح فرآیند انتقال و تحویل آثار افزود: پس از انجام تشریفات اداری و گمرکی و هماهنگی‌های بین‌بخشی، با همکاری گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و با همراهی و حفاظت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تهران، معاون میراث‌فرهنگی و جمعی از مدیران موزه‌ها و کارشناسان تخصصی، تمامی آثار در شرایط کاملا ایمن و با رعایت تدابیر حفاظتی و امنیتی به مخزن منتقل شد.

طلوعی با تاکید بر اهمیت صیانت از اصالت و سلامت آثار تاریخی در فرآیند جابه‌جایی‌های بین‌المللی، بازگشت این مجموعه در شرایط حساس کشور را اقدامی مهم و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های مسئول دانست و اظهار کرد: این ماموریت با همکاری و هماهنگی کامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه دولت، با موفقیت به انجام رسید.

او همچنین با قدردانی از همکاری و همراهی طرف چینی در برپایی و میزبانی نمایشگاه «سرزمین مهر»، از تلاش‌های مجموعه مدیران، کارشناسان و متخصصانی که در دو سال گذشته در طراحی، سازمان‌دهی، برگزاری و پشتیبانی از این رویداد فرهنگی نقش‌آفرینی کردند، تقدیر کرد.

منبع: ایسنا