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ارتش: سومین نفتکش متخلف به مین برخورد کرد

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: سومین نفتکش متخلف نیز در کمتر از ۲۴ ساعت در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد.

کد خبر: 4202290تاریخ انتشار: 288 بازدید

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف که برخلاف مقررات اعلام‌شده و در مسیری غیرمجاز در شرق تنگه هرمز درحال عبور بود و سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود، با مین برخورد کرد و دچار آتش‌سوزی شد.

از ساعت ۲۳: ۰۰ روز گذشته تاکنون، این سومین نفتکش متخلف است که براثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شده و از حرکت بازمانده است.

به رغم دروغ پردازی‌های رییس جمهور آمریکا، تنگه هرمز بسته است و تا هر وقت جمهوری اسلامی ایران لازم بداند، بسته خواهد ماند.

تمامی شناورها موظف‌هستند در مسیرهای مجاز تردد کرده و مقررات اعلامی نیروهای مسلح ایران را رعایت کنند.

همچنین برای چندمین بار به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها هشدار داده می‌شود از تردد در مسیرهای غیرمجاز و خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری خودداری کنند.

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برچسب ها

ارتشتنگه هرمزمینکشتی متخلف

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