ارتش: سومین نفتکش متخلف به مین برخورد کرد
روابط عمومی ارتش اعلام کرد: سومین نفتکش متخلف نیز در کمتر از ۲۴ ساعت در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف که برخلاف مقررات اعلامشده و در مسیری غیرمجاز در شرق تنگه هرمز درحال عبور بود و سامانههای ناوبری خود را خاموش کرده بود، با مین برخورد کرد و دچار آتشسوزی شد.
از ساعت ۲۳: ۰۰ روز گذشته تاکنون، این سومین نفتکش متخلف است که براثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شده و از حرکت بازمانده است.
به رغم دروغ پردازیهای رییس جمهور آمریکا، تنگه هرمز بسته است و تا هر وقت جمهوری اسلامی ایران لازم بداند، بسته خواهد ماند.
تمامی شناورها موظفهستند در مسیرهای مجاز تردد کرده و مقررات اعلامی نیروهای مسلح ایران را رعایت کنند.
همچنین برای چندمین بار به تمامی شرکتهای کشتیرانی و مالکان نفتکشها هشدار داده میشود از تردد در مسیرهای غیرمجاز و خاموشکردن سامانههای ناوبری خودداری کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.