ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس خبری پس از نشست سه‌جانبه‌امروزش با همتایان چینی و آمریکای در شنژن، این نشست را «موفق و به‌موقع» خواند و با تاکید بر اینکه پیش از این چنین نشست‌هایی برگزار نشده آن را رویدادی نوین در تاریخ دیپلماسی خواند.



به گزارش تابناک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز (پنجشنبه) در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در نشست سه‌جانبه خود با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رهبران سه کشور در فضایی «کاملا باز و بسیار صریح» تبادل نظر کردند و در بسیاری از موضوعات کلیدی، «اگر توافقی هم حاصل نشده باشد، دست‌کم تفاهم متقابل» به دست آمده است.

وی گفت: «این نشست به ما امکان داد یکدیگر را بهتر درک کنیم و به اعتقاد من، زمینه را برای توافق‌های آینده — چه در این قالب و چه در قالب‌های دیگر — فراهم کرد.»

امنیت بین‌المللی و سازمان ملل

پوتین با تاکید بر اینکه امنیت بین‌المللی به میزان زیادی به روسیه، چین و آمریکا وابسته است، گفت در این نشست درباره اصلاح سازمان ملل و تقویت ظرفیت آن گفت‌وگو شده و هر سه کشور ضرورت انطباق کار این سازمان جهانی با واقعیت‌های امروز را پذیرفته‌اند. به گفته او، در نشست سه‌جانبه همچنین موضوع جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، مسائل امنیتی «به معنای گسترده کلمه» و برخی موضوعات مرتبط با آزادی کشتیرانی بررسی شد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت که در این نشست درباره خطرهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی گفت‌وگو شد و رهبران سه کشور توافق کردند که از منظر امنیتی باید به برخی جنبه‌های استفاده از هوش مصنوعی توجه شود.

دادگاه کیفری بین‌المللی

پوتین با اشاره به توافق سه کشور در بیانیه مشترک درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفت این نهاد «آشکارا از حوزه صلاحیت خود فراتر می‌رود» و شرکت‌کنندگان در نشست سه‌جانبه توافق کردند که این دادگاه تصمیم‌های «سیاسی و نه حقوقی» می‌گیرد.

آینده قالب سه‌جانبه و نقش چین

پوتین با اشاره به اینکه رهبران سه کشور درباره برگزاری نشست‌های منظم سه‌جانبه توافقی نکرده‌اند، گفت از تداوم این قالب استقبال می‌کند و آن را «موفق و به‌موقع» می‌داند. او نقش چین و شی جین‌پینگ را در سازمان‌دهی این نشست در شنژن ستود و گفت شی توانست فضایی فراهم کند که امکان گفت‌وگویی آزاد را به وجود آورد، هرچند بعید بود کسی انتظار چنین بحث آزادی را داشته باشد. پوتین همچنین گفت که در نشست سه‌جانبه موضوع حضور اروپایی‌ها به‌طور مستمر از سوی آمریکا مطرح شد.

اوکراین و روابط با آمریکا

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد مسکو به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین است و برای گفت‌وگو با نمایندگان کی‌یف — حتی با وجود اینکه آنها در نتیجه کودتا به قدرت رسیدند — آمادگی دارد. او گفت: «ما هیچ جنگی را آغاز نکردیم، اما هشت سال در آنجا درگیری، اساسا یک جنگ، جریان داشت. ما تنها در تلاش برای پایان دادن به آن هستیم.» پوتین افزود که در دیدار با ترامپ یادآوری کرد که بحران اوکراین با کودتای ۲۰۱۴ در کی‌یف آغاز شد.

پوتین گفت روسیه با مصالحه‌هایی که آمریکا پیش از نشست ترامپ-پوتین در آنکوریج آلاسکا پیشنهاد کرده بود موافق است و برای حل‌وفصل جنگ در اوکراین آماده گفت‌وگو به شیوه عملگرایانه است. به گفته او، اگر مقام‌های اوکراین و حامیانشان واقعیت‌ها را بپذیرند، می‌توان به مصالحه‌های پیشنهادی آمریکا دست یافت. وی همچنین گفت پل کریمه یک تاسیسات صرفا غیرنظامی است و برای حمل تجهیزات نظامی استفاده نشده است؛ با این حال تاکید کرد که روسیه به حمله‌ها به این پل پاسخ خواهد داد و پاسخ آن «دردناک‌تر» خواهد بود. پوتین گفت بخش ریلی پل کریمه بازسازی شده است.

اروپا و ناتو

پوتین در عین حال بیان کرد روسیه روابط خود با اروپا را خراب نکرده و وضعیت کنونی این روابط را یک «بیرون‌روی سیاسی» دانست که باید متوقف شود. او ناتو را متهم کرد که با تخطی از وعده‌های سابقش، با گسترش به سمت شرق، روسیه را فریب داده است. رئیس‌جمهور همچنین روسیه تاکید کرد مسکو حق اوکراین برای امنیت را به رسمیت می‌شناسد، اما نه به قیمت امنیت خود روسیه. او گفت روسیه قصد ندارد چیزی را برای ساختن نظام امنیتی در اروپا قربانی کند و هیچ مانع غیرقابل عبوری برای رسیدن به توافق درباره نظام امنیتی اروپا وجود ندارد، هرچند اراده سیاسی برای این کار لازم است. پوتین افزود روسیه هنوز خواسته‌های خود درباره امنیت اروپا را به تفصیل تدوین نکرده، اما آماده گفت‌وگو درباره آنهاست و این خواسته‌ها را «مشروع» می‌داند.

اپک و اقتصاد

پوتین نتایج اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن را «مثبت» خواند و گفت در این اجلاس اصول بنیادین تجارت، از جمله مخالفت کشورها با اعمال محدودیت‌ها، مورد توافق قرار گرفت. او با اشاره به اینکه تحریم‌های غیرقانونی غرب روسیه را به سمت توسعه روابط با کشورهای اپک سوق داد، گفت تجارت روسیه با کشورهای این بلوک اکنون بیش از ۶۰ درصد تجارت خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. پوتین همچنین گفت روسیه ذخایر عظیمی از هیدروکربن‌ها، نفت و زغال‌سنگ دارد و در حوزه هوش مصنوعی مزیت جهانی دارد؛ او با اشاره به شرکت‌هایی مانند اسبربانک و یاندکس گفت روسیه برق لازم برای توسعه هوش مصنوعی را در اختیار دارد.

اجلاس جی۲۰

پوتین از سوی دیگر اظهار کرد درباره سفر احتمالی خود به آمریکا برای شرکت در اجلاس جی۲۰ با ترامپ گفت‌وگو کرده، اما تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است و باید وضعیت این کشور را برای این منظور مورد بررسی قرار داد. او تاکید کرد روسیه در هر صورت در اجلاس جی۲۰ در سطح بالا نمایندگی خواهد داشت. پوتین همچنین ادعاها مبنی بر اینکه روسیه قصد حمله به اروپا را دارد «بی‌معنا» خواند.