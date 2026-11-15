انفجار مهیب و غرق شدن دو نفتکش در تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی ساعات گذشته دو فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیبی شدند.

این نفتکش‌ها که با فریب و حمایت ارتش جنایتکار آمریکا، با خاموش نمودن تمامی سامانه‌های شناسایی و موقعیت یاب قصد عبور مخفیانه را داشتند، با اصابت به مین‌های دریایی بعد از یک انفجار بسیار شدید در آتش در حال سوختن هستند.

شایان ذکر است یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپر نفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بعد از انفجار و آتش سوزی بسیار شدید در آبهای جنوبی خلیج فارس غرق شد.

به صیادانی که در این مناطق مشغول صید هستند توصیه می‌شود برای جلوگیری از برخورد با لاشه غرق شده این نفتکش موضوعات ایمنی را مد نظر داشته باشند.

نیروی دریایی سپاه ضمن هشدار به مالکان نفتکش‌ها، مدیران شرکت‌های کشتیرانی و خدمه شناورها نسبت به نزدیک نشدن به منطقه ممنوعه تنگه هرمز، اخطار می‌کند فریب ارتش متجاوز امریکا را نخورید! تمامی شناوهای ناقض ترتیبات ایرانی تنگه هرمز که وارد منطقه ممنوعه و آلوده می‌شوند، سرنوشتشان اینگونه خواهد بود.