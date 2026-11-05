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نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز به مین دریایی برخورد کرد

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از ادامه مسیر بازماند.

کد خبر: 4200012تاریخ انتشار: 465 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

این نفتکش همانند دیگر نفتکش‌هایی که روزهای گذشته با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده بودند، سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه جنگ با ایران جز شکست دستاوردی ندارد، تاکید کرد: به صاحبان کشتی‌ها برای بار چندم اعلام می‌کنیم تنگه هرمز برای شناورهای متخلف که بدون هماهنگی قصد تردد دارند ناامن و بسته است.


 


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برچسب ها

تنگه هرمزمین دریایینفتکش متخلف

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