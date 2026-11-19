وزیر امور خارجه کشورمان با محکوم کردن تداوم نسل‌کشی، کوچ اجباری و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، از درخواست خود برای برگزاری نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی خبر داد.

به گزارش تابناک،، وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به تداومدر، خواستار اقدام فوری برای رفع محاصره این منطقه و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه شد.

وی اظهار داشت: «تداوم نسل‌کشی، کوچ اجباری و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.»

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در این زمینه افزود: «غزه نیازمند اقدامی فوری برای رفع محاصره و وادار کردن رژیم صهیونیستی به ورود کمک‌های بشردوستانه است.»

عراقچی همچنین از درخواست رسمی خود برای برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی خبر داد و تصریح کرد: «در همین راستا، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواسته‌ام نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو را برگزار کند.»