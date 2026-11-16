رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری مجموعه بام ری، این محدوده ۴۲ هکتاری را فرصتی کم‌نظیر برای پیوند گردشگری، میراث فرهنگی و حضور خانواده‌ها دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های این مجموعه با رعایت ملاحظات حفاظتی تاکید کرد.





سید احمد علوی رییس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با تابناک، با اشاره به بازدید روز گذشته از منطقه ۲۰ و ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرری اظهار کرد: بام ری یکی از معدود ظرفیت‌هایی است که می‌توان در آن مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری را در کنار یکدیگر به شهروندان معرفی کرد. این محدوده با وسعتی حدود ۴۲ هکتار، مجموعه‌ای تلفیقی از گردشگری و میراث تاریخی است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری تهران را دارد.

وی افزود: در این محدوده آثار ارزشمندی همچون قلعه انانش، نقاره‌خانه‌ها، استودان‌های تاریخی، گورستان‌های زیرین و برین و مسیرهای منتهی به کوه بی‌بی‌شهربانو قرار گرفته‌اند که در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای کم‌نظیر از تاریخ و تمدن شهرری را شکل می‌دهند.

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: از ابتدا می‌دانستیم اجرای چنین پروژه‌ای، به‌ویژه در محدوده‌ای مانند شهرری که حساسیت‌های میراثی ویژه‌ای دارد، کار ساده‌ای نیست. با این حال، امروز حدود ۲۰ هکتار از این مجموعه درگیر فعالیت‌های اجرایی و ساماندهی است.

علوی با پذیرش انتقادها درباره طولانی شدن روند اجرای پروژه تصریح کرد: بخشی از تاخیرها به ملاحظات و اختلاف‌نظرهای میراث فرهنگی و ضرورت انجام بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌های کارشناسی بازمی‌گردد. افزایش تورم و ناکافی شدن اعتبارات پیش‌بینی‌شده و همچنین شرایط خاص کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز بر روند اجرای پروژه تاثیر گذاشت.

وی تاکید کرد: انتقادها درباره کندی اجرای طرح را می‌پذیریم، اما باید توجه داشت که حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از آسیب به میراث چند هزار ساله شهرری، اولویتی جدی است. نباید در اجرای عملیات شتاب‌زده عمل کنیم و خدای نکرده به قلعه‌ها، نقاره‌خانه‌ها و استودان‌های تاریخی آسیب وارد شود.

علوی با بیان اینکه هدف نهایی باید تبدیل این محدوده به فضایی برای حضور خانواده‌ها و شهروندان باشد، خاطرنشان کرد: میراث تاریخی زمانی در زندگی امروز جامعه معنا پیدا می‌کند که مردم امکان حضور و ارتباط با آن را داشته باشند. فلسفه حفاظت از این آثار، انتقال هویت و تمدن به نسل‌های جدید و ایجاد شناخت و تعلق نسبت به گذشته تاریخی کشور است.

ضرورت احیای هویت طبیعی و تاریخی لک‌لک‌ها در شهرری

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به موضوع سایت لک‌لک‌ها در شهرری اظهار کرد: حضور لک‌لک‌ها در حافظه تاریخی و فرهنگی شهرری جایگاه ویژه‌ای داشته و این موضوع بخشی از هویت طبیعی این منطقه محسوب می‌شود؛ با این حال، باید از خودمان بپرسیم نسل امروز و نسل‌های آینده تا چه اندازه با این پیشینه و خاطره جمعی آشنا هستند.

وی افزود: وقتی از حفظ هویت یک منطقه صحبت می‌کنیم، منظور صرفا نگهداری بناها و آثار تاریخی نیست؛ بلکه باید نمادهای طبیعی، خاطرات جمعی و عناصر فرهنگی آن منطقه نیز به نسل‌های جدید معرفی شوند. موضوع لک‌لک‌ها نیز از همین منظر اهمیت دارد و هدف، حفظ و احیای این پیوند فرهنگی و طبیعی است، نه اینکه لزوما پرندگان را به‌صورت مصنوعی در یک محل مستقر کنیم.

علوی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف و بهره‌برداری از سایت احداث‌شده در این محدوده تصریح کرد: اگر فضایی با عنوان سایت لک‌لک‌ها احداث شده اما هنوز امکان استفاده و حضور شهروندان در آن فراهم نیست، این موضوع باید از سوی شهرداری و مدیریت شهری پیگیری شود تا موانع موجود برطرف شود.

وی در پایان تاکید کرد: شهرری فقط مجموعه‌ای از آثار تاریخی نیست؛ هویت این منطقه در پیوند میان تاریخ، طبیعت و خاطرات مردم شکل گرفته است. بنابراین در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری، باید برای معرفی این سرمایه‌های هویتی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از آنها نیز برنامه‌ریزی کنیم.