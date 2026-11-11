گروه استان‌ها - ظرفیت‌های گردشگری کردستان و کرمانشاه در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، سلامت و موسیقی، در نشست تخصصی دانشگاه کردستان بررسی شد؛ نشستی که بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌استانی، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای جذب گردشگران خارجی تأکید داشت.

گردشگری کردستان و کرمانشاه؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها روی میز بررسی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، توسعه گردشگری در استان‌های کردستان و کرمانشاه و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این دو استان، در نشست تخصصی دانشگاه کردستان مورد بررسی قرار گرفت.

«یعقوب گویلیان» ، سرپرست معاونت گردشگری کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی «چالش‌های گردشگری استان کردستان و کرمانشاه؛ شناسایی، تحلیل و راهکارهای برون‌رفت» اظهار کرد: این دو استان از ظرفیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه گردشگری برخوردارند که شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از آن‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به تنوع جاذبه‌های گردشگری در کردستان و کرمانشاه افزود: گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، سلامت و موسیقی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تقویت جایگاه گردشگری این منطقه نقش مؤثری داشته باشند.

گویلیان همچنین ظرفیت‌های مرزی دو استان را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری دانست و گفت: موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با کشورهای همسایه، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات گردشگری و جذب گردشگران خارجی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت زیرساخت‌هاست.

سرپرست معاونت گردشگری کردستان با تأکید بر اهمیت داشته‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه تصریح کرد: موسیقی محلی، آیین‌ها، آداب‌ورسوم و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کردستان و کرمانشاه، از سرمایه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به معرفی بهتر این دو استان و افزایش حضور گردشگران کمک کنند.

وی شناسایی موانع و چالش‌های موجود را از ضرورت‌های توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی به‌منظور رفع مشکلات این حوزه است.

گویلیان خاطرنشان کرد: تقویت همکاری‌های بین‌استانی، استفاده از تجربه‌های مشترک و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف می‌تواند مسیر توسعه گردشگری در کردستان و کرمانشاه را هموارتر کند.

این نشست در چارچوب سلسله نشست‌های تخصصی پاییزه گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه پژوهشکده کردستان‌شناسی و با حضور مدیران، استادان دانشگاه و فعالان حوزه گردشگری، در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان برگزار شد.