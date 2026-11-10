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همایش ملی بانوی کُرد نباید به یک رویداد مقطعی محدود شود

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت استمرار دستاوردهای همایش ملی بانوی کُرد گفت: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان، با سلایق و دیدگاه‌های مختلف، باید به حرکتی مستمر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی استان تبدیل شود.

کد خبر: 4200966تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران نخستین همایش ملی بانوی کُرد با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» ، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالنبی(س) سنندج برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش برگزارکنندگان، برگزاری این همایش را اقدامی ارزشمند، نوآورانه و حاصل همکاری و همدلی مجموعه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: برگزاری موفق این رویداد نشان داد که با مشارکت و هم‌افزایی می‌توان اقدامات فرهنگی فاخر و اثرگذاری را در استان رقم زد.

وی با اشاره به دستاوردهای بانوان کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مدیریتی افزود: معرفی جایگاه و ظرفیت‌های بانوان نباید صرفاً به برگزاری یک همایش محدود شود، بلکه لازم است این موضوع به‌صورت مستمر در دستور کار مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر نقش اثرگذار زنان و دختران در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی، بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان را یکی از ضرورت‌های مسیر پیشرفت و توسعه استان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی همچنین خواستار گسترش دامنه مشارکت بانوان کُرد با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف در برنامه‌های آینده شد و تصریح کرد: ظرفیت‌های ارزشمند بانوان شیعه و اهل‌سنت باید به‌طور یکسان مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور گسترده‌تر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری دستاوردهای همایش در طول سال، خواستار بررسی تخصصی مقالات، پیشنهادها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این رویداد شد و بر تبدیل نتایج آن به برنامه‌های اجرایی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بررسی دقیق پیام رئیس‌جمهور به همایش ملی بانوی کُرد و تبیین مفاهیم و محورهای آن را ضروری دانست و خواستار عملیاتی شدن محتوای این پیام در سطح استان شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در پایان با قدردانی از مجموعه حوزه‌های علمیه خواهران، بانوان شیعه و اهل‌سنت، مسئولان اجرایی و به‌ویژه عبدالملکی، نخستین همایش ملی بانوی کُرد را تجربه‌ای موفق و شایسته تقدیر ارزیابی کرد.

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