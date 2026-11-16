نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛
تجمعات شبانه نماد همبستگی مردم با کشور است
گروه استانها ـ نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر اهمیت تداوم تجمعات شبانه، این حضور مردمی را نماد همبستگی اجتماعی و همراهی مردم با کشور دانست و خواستار مشارکت فعال مدیران دستگاههای اجرایی در تقویت این برنامهها شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره با قدردانی از فرماندار و مسئولان این شهرستان برای میزبانی از نخستین نشست شورای اداری با حضور وی، اظهار کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در دیواندره با حضور باشکوه مردم همراه بود و از تلاش مسئولان و دستاندرکاران این مراسم قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اهمیت تجمعات شبانه افزود: این تجمعات صرفاً یک نمایش یا برنامه تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای اعلام همراهی مردم با کشور و نشان دادن همبستگی و حمایت اجتماعی است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با دعوت از مدیران دستگاههای اجرایی برای مشارکت در این برنامهها تصریح کرد: مدیران باید در حد توان برای استمرار و تقویت تجمعات شبانه پای کار باشند و با همدلی و همکاری، زمینه حضور گستردهتر مردم را فراهم کنند.
پورذهبی همچنین پیشنهاد کرد در این تجمعات، مدیران دستگاههای اجرایی بهصورت کوتاه درباره اقدامات و عملکرد مجموعه خود با مردم سخن بگویند تا ضمن معرفی فعالیتهای دستگاهها، ارتباط مستقیم و صمیمانهتری میان مسئولان و مردم شکل بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تقویت فرهنگ نماز در ادارات تأکید کرد و گفت: نمازخانه هر اداره باید از نظر نظافت، امکانات و فضای مناسب در شأن نمازگزاران باشد و مدیران نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین خواستار تقویت فعالیتهای شورای قرآنی، ترویج قرائت و حفظ قرآن کریم، حمایت از دارالقرآنها و بانوان فعال قرآنی شد و بر آمادگی برای پیگیری پیشنهادهای فرهنگی در این حوزه تأکید کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.