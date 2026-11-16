تجمعات شبانه نماد همبستگی مردم با کشور است

گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اهمیت تداوم تجمعات شبانه، این حضور مردمی را نماد همبستگی اجتماعی و همراهی مردم با کشور دانست و خواستار مشارکت فعال مدیران دستگاه‌های اجرایی در تقویت این برنامه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره با قدردانی از فرماندار و مسئولان این شهرستان برای میزبانی از نخستین نشست شورای اداری با حضور وی، اظهار کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در دیواندره با حضور باشکوه مردم همراه بود و از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران این مراسم قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اهمیت تجمعات شبانه افزود: این تجمعات صرفاً یک نمایش یا برنامه تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای اعلام همراهی مردم با کشور و نشان دادن همبستگی و حمایت اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با دعوت از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در این برنامه‌ها تصریح کرد: مدیران باید در حد توان برای استمرار و تقویت تجمعات شبانه پای کار باشند و با همدلی و همکاری، زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.

پورذهبی همچنین پیشنهاد کرد در این تجمعات، مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کوتاه درباره اقدامات و عملکرد مجموعه خود با مردم سخن بگویند تا ضمن معرفی فعالیت‌های دستگاه‌ها، ارتباط مستقیم و صمیمانه‌تری میان مسئولان و مردم شکل بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تقویت فرهنگ نماز در ادارات تأکید کرد و گفت: نمازخانه هر اداره باید از نظر نظافت، امکانات و فضای مناسب در شأن نمازگزاران باشد و مدیران نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین خواستار تقویت فعالیت‌های شورای قرآنی، ترویج قرائت و حفظ قرآن کریم، حمایت از دارالقرآن‌ها و بانوان فعال قرآنی شد و بر آمادگی برای پیگیری پیشنهادهای فرهنگی در این حوزه تأکید کرد.