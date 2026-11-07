گروه استان‌ها ـ فرماندار مریوان با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی این شهرستان، خواستار برنامه‌ریزی هدفمندتر برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های این رویداد و معرفی توانمندی‌های مریوان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور «نژاد جهانی»، فرماندار مریوان، فاتح بادپروا دبیر جشنواره و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، در سالن شهدای دولت فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، فاتح بادپروا دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با اشاره به برگزاری این رویداد از دوم تا ششم آذرماه، اظهار کرد: در این دوره ۴۲ اثر نمایشی حضور خواهند داشت و همچنین سمینار علمی و پژوهشی با محوریت تئاتر خیابانی برگزار می‌شود.

نژاد جهانی، فرماندار مریوان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه این جشنواره، اظهار کرد: مزایا و دستاوردهای برگزاری این رویداد فرهنگی برای شهرستان، حتی از اجرای برخی ابرپروژه‌ها نیز مهم‌تر است و می‌تواند آثار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های مریوان به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون به اندازه ظرفیت‌های موجود از فرصت‌های این جشنواره استفاده نشده است، افزود: باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش مضاعف، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این رویداد بین‌المللی فراهم شود.

فرماندار مریوان همچنین ضعف در سوژه‌یابی و تولید محتوای متناسب با ظرفیت‌های بومی را از جمله چالش‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: باید با نگاهی خلاقانه‌تر، مسائل، موضوعات و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان را به آثار نمایشی تبدیل کنیم تا جشنواره بیش از گذشته با هویت و داشته‌های بومی مریوان پیوند بخورد.

جهانی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، از مدیران ادارات خواست با هماهنگی، همکاری و حمایت لازم، برای برگزاری باشکوه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان و استفاده مؤثر از فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی آن تلاش کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از دوم تا ششم آذرماه برگزار خواهد شد.