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بحث سیاسی در ارمنستان مسیر غیرمنتظره‌ای پیدا کرد؛ یک گفتگوی تلویزیونی به یک مسابقه بوکس تمام‌عیار تبدیل شد. بوریس مرادزی (روزنامه‌نگار) و آروتین مکرتچیان (کارشناس علوم سیاسی) ، پس از رد و بدل کردن توهین‌ها، در جریان یک برنامه زنده در تلویزیون ملی ارمنستان با یکدیگر درگیر شدند. ظاهراً مکرتچیان به این نتیجه رسیده بود که توهین به والدین این روزنامه‌نگار، اقدامی کاملاً منطقی در راستای پیشبرد بحث سیاسی است! اما مرادزی با این نظر موافق نبود و در نتیجه، فضای استودیو ناگهان به میدان یک ورزش رزمی تبدیل شد. عنوان این برنامه «دستور کار اپوزیسیون متحد: یک بحث بزرگ» بود.