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سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «...به صراحت و با جرئت اعلام می‌کنم ما امروز توانستیم در مقابل دو قدرن بزرگ دنیا مقاومت کنیم... در حوزۀ دریایی، دستاورد‌ها و توفیقات قابل توجهی حاصل شد و نیرو‌های مسلح توانستند در برابر توان دریایی آمریکا اقدامات مؤثری انجام دهند... ما در پهنۀ دریا توانستیم آمریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند؛ آمریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند... ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد... این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد.» مواضع عبداللهی را می‌بینید و می‌شنوید.