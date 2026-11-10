||16:35
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکنایه لاوروف به ترامپ درباره حمله نظامی به ایران
87بازدید
۰

هشدار سرلشکر عبداللهی؛ پاسخ ایران فراتر از منطقه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با هشدار به دشمنان تأکید کرد در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود.

کد خبر: 4201039تاریخ انتشار: 87 بازدید۰

۶۴۰۱۵۱۴۵

به گزارش تابناک؛ سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، هشدار داد پاسخ ایران به هرگونه تهدید احتمالی، فرامنطقه‌ای خواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در جریان بازدید از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه، با قدردانی از تلاش‌های نیروهای این مجموعه اظهار کرد: دوستان عزیزی که امروز توفیق حضور در خدمتشان را داریم، در واقع قهرمانان این کشور هستند؛ همچنین دوستان دیگری که در بخش‌های مختلف این نیرو و سایر نیروهای مسلح خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به رونمایی از یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز نیروی هوافضای سپاه گفت: به فضل الهی، کار شگفت‌انگیزی صورت گرفته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حجم استفاده آمریکا از مهمات و تجهیزات نظامی در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی در چنین مدتی به این میزان از مهمات و تجهیزات نظامی استفاده نکرده است؛ آن هم مهمات پیشرفته‌ای که امروز ساخته شده و آثار آن را در میدان نیز مشاهده کردیم.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد غلطی بکند، پاسخ ما بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های جدید موشکی کشور گفت: شگفتانه‌ها مرتب در جنگ آینده خودشان را نشان خواهند داد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

سرلشکر عبداللهیرونمایی از شهر موشکیپاسخ فرامنطقه

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.