هشدار سرلشکر عبداللهی؛ پاسخ ایران فراتر از منطقه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با هشدار به دشمنان تأکید کرد در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، هشدار داد پاسخ ایران به هرگونه تهدید احتمالی، فرامنطقه‌ای خواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در جریان بازدید از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه، با قدردانی از تلاش‌های نیروهای این مجموعه اظهار کرد: دوستان عزیزی که امروز توفیق حضور در خدمتشان را داریم، در واقع قهرمانان این کشور هستند؛ همچنین دوستان دیگری که در بخش‌های مختلف این نیرو و سایر نیروهای مسلح خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به رونمایی از یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز نیروی هوافضای سپاه گفت: به فضل الهی، کار شگفت‌انگیزی صورت گرفته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حجم استفاده آمریکا از مهمات و تجهیزات نظامی در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی در چنین مدتی به این میزان از مهمات و تجهیزات نظامی استفاده نکرده است؛ آن هم مهمات پیشرفته‌ای که امروز ساخته شده و آثار آن را در میدان نیز مشاهده کردیم.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد غلطی بکند، پاسخ ما بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های جدید موشکی کشور گفت: شگفتانه‌ها مرتب در جنگ آینده خودشان را نشان خواهند داد.