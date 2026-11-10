فرمانده هوافضای سپاه: سلاح‌ جدید در راه است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: امروز به شکل قابل قبول و قابل اتکایی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

به گزارش تابناک، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در جریان بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: توانمندی‌های به‌یادگارمانده و میراث فرماندهان ارزشمند ما در نیروی هوافضا، امروز ابزار دفاعی مستحکم و قابل اتکایی برای حفاظت از این مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است.

وی افزود: الحمدلله امروز به شکل قابل قبول و قابل اتکایی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین با اشاره به تداوم روند توسعه توانمندی‌های دفاعی این نیرو گفت: شاهد باشید که ان‌شاءالله در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌ها، محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی را در سازمان رزم ما مشاهده خواهید کرد.

منبع: ایسنا