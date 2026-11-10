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فرمانده هوافضای سپاه: سلاح‌ جدید در راه است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: امروز به شکل قابل قبول و قابل اتکایی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

کد خبر: 4201025تاریخ انتشار: 2001 بازدید۰

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به گزارش تابناک، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در جریان بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: توانمندی‌های به‌یادگارمانده و میراث فرماندهان ارزشمند ما در نیروی هوافضا، امروز ابزار دفاعی مستحکم و قابل اتکایی برای حفاظت از این مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است.

وی افزود: الحمدلله امروز به شکل قابل قبول و قابل اتکایی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین با اشاره به تداوم روند توسعه توانمندی‌های دفاعی این نیرو گفت: شاهد باشید که ان‌شاءالله در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌ها، محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی را در سازمان رزم ما مشاهده خواهید کرد.

منبع: ایسنا

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سلاح جدیدفرمانده هوا فضای سپاه پاسدارانسردار سید مجید موسوی

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