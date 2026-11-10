وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با ایجاد یک فرماندهی پیشرفته نظامی یکپارچه در کویت و اختصاص نیروهای لازم به آن موافقت کردند.

به گزارش تابناک؛ جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری اعلام کرد که وزیران دفاع کشورهای عضو در بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک که امروز (سه‌شنبه) در منامه برگزار شد، با افتتاح یک فرماندهی پیشرفته برای فرماندهی نظامی یکپارچه در کویت و اختصاص نیروهای مناسب به آن موافقت کردند.

به گزارش سایت دبیرخانه شورای همکاری، این نشست به ریاست عبدالله بن حسن النعیمی، وزیر دفاع بحرین و رئیس دوره‌ای شورای دفاع مشترک، و با حضور وزیران دفاع کشورهای عضو برگزار شد.

تأکید بر هماهنگی دفاعی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای

البدیوی با اشاره به حمایت رهبران کشورهای عضو از تقویت همکاری‌های نظامی مشترک، تاکید کرد که هماهنگی دفاعی میان کشورهای شورای همکاری برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده و حفاظت از امنیت و حاکمیت این کشورها اهمیت دارد.

محکومیت حملات منتسب به ایران و اعلام حمایت از عربستان

دبیرکل شورای همکاری با اشاره به تحولات منطقه، آنچه را «حملات ایران» علیه کشورهای عضو خواند، محکوم کرد و از سطح همکاری و هماهنگی نظامی میان این کشورها برای مقابله با پیامدهای این تحولات تمجید کرد.

وی همچنین از عملکرد نیروهای مسلح کشورهای عضو در مقابله با این حملات قدردانی کرد.

البدیوی در ادامه، حملات منتسب به ایران علیه کشورهای عضو شورای همکاری را که به گفته وی به تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌ها آسیب رسانده است، به‌شدت محکوم کرد.

وی همچنین حملات جنبش انصارالله یمن به عربستان و آنچه هدف قرار دادن اماکن مقدس خواند را محکوم و بر همبستگی کامل کشورهای عضو با ریاض و حمایت از اقدامات این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و اماکن مقدس خود تاکید کرد.

منبع: الجزیره