اعراب از سر ناچاری به دلجویی از ایران روی آورده اند؛ ناوگان پنجم دریایی آمریکا از بحرین به عمان منتقل شود

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، موسسه خاورمیانه مستقر در واشنگتن در مقاله ای به قلم «گرگوری گوس سوم» ، پژوهشگر وابسته مؤسسه خاورمیانه و استاد بازنشسته امور بین‌الملل در دانشکده حکومت‌داری و خدمات عمومی بوش، دانشگاه تگزاس به بررسی آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پرداخته که در ادامه آمده است.



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جنگ با ایران هنوز به‌هیچ‌وجه پایان نیافته است، اما بحث درباره شکل و ماهیت آرایش نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس پس از پایان درگیری، تازه آغاز شده است.



بدون تردید، چگونگی پایان جنگ بر نحوه تنظیم مجدد نقش ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. اگرچه این بحث هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما نوعی اجماع متعارف در محافل سیاست‌گذاری در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نفوذ آمریکا در خاورمیانه را به‌طور جدی به خطر اندازد.



به‌طور فزاینده‌ای، بسیاری از ناظران بر این باورند که حضور نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، که در جنگ کنونی خسارات قابل‌توجهی از سوی ایران متحمل شده است، دیگر کارایی گذشته را ندارد.



بر اساس این دیدگاه، یا نیروهای آمریکایی باید به مناطق دورتر از ایران، مانند اردن، اسرائیل و غرب عربستان سعودی، منتقل شوند، یا اینکه به‌طور کامل منطقه را ترک کنند و به حضوری موسوم به «فراتر از افق» روی آورند؛ حضوری که میزان آسیب‌پذیری آنها در برابر حملات ایران را کاهش دهد و دخالت واشنگتن در پیچیدگی‌های سیاسی خاورمیانه را کمتر کند.



مزایای این جابجایی‌های پیشنهادی آشکار تلقی می‌شود، اما هزینه‌های احتمالی آنها کمتر از حد واقعی برآورد شده یا اساساً نادیده گرفته می‌شود. چنین پیشنهادهایی که در پی خروج اخیر نیروهای بسیار کوچک‌تر آمریکا از سوریه و عراق مطرح شده‌اند، شواهد بیشتری در اختیار کسانی قرار می‌دهند که خواهان، معتقد به، یا نگران «خروج» آمریکا از خلیج فارس و حتی کل خاورمیانه هستند. این دیدگاه‌ها بیش از حد پیش می‌روند.



به‌جای پذیرش اجتناب‌ناپذیری چنین خروجی، گزینه بهتر آن است که ساختار پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس با احتیاط و در همکاری با کشورهای منطقه‌ای که همچنان خواهان میزبانی و پشتیبانی از حضور آمریکا هستند، مورد بازنگری قرار گیرد.



اجماع نوظهور درباره حضور نیروهای آمریکایی به شکلی چشمگیر در مقاله روی جلد شماره ۲۶ سپتامبر مجله اکونومیست با عنوان «وقتی آمریکا کنار می‌کشد» ــ نه «اگر آمریکا کنار بکشد» ــ به تصویر کشیده شده است. همچنین، مایکل فوکس، مقام پیشین سیاست خارجی دولت‌های اوباما و بایدن، در مقاله‌ای در ۶ اوت در نشریه فارن افرز، خواستار خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه شده است.



نسخه‌های دیگر این دیدگاه چندان افراطی نیستند و به‌جای خروج کامل، انتقال نیروها به مواضع امن‌تر را پیشنهاد می‌کنند. دانا استرول، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در دولت بایدن، در شماره ژوئیه ـ اوت فارن افرز از انتقال نیروهای آمریکایی به مناطق غربی‌تر و دورتر از خلیج فارس دفاع کرده است.



نیویورک تایمز در ۷ اکتبر گزارش داد که «در داخل پنتاگون علاقه چندانی به بازسازی» پایگاه‌های آسیب‌دیده در خلیج فارس وجود ندارد و احتمال داد که «در صورت تأمین بودجه از سوی کنگره، این پایگاه‌ها به مناطق دورتر منتقل خواهند شد».



این اجماع نوظهور مبنی بر اینکه ایالات متحده نه می‌تواند و نه باید حضور خود در خلیج فارس را حفظ کند، در وبیناری که اواخر سپتامبر در دانشگاه مریلند در آن شرکت داشتم، برای من کاملاً آشکار شد.



مجری برنامه و یکی از همکارانم در پنل، که هر دو از کارشناسان برجسته خاورمیانه و مفسران مکرر سیاست آمریکا در منطقه هستند، چنان سخن می‌گفتند که گویی یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ ایران در سال ۲۰۲۶، پایان موضع نظامی آسیب‌پذیر آمریکا در خلیج فارس خواهد بود.



این قطارِ اجماع متعارف با سرعت در حال حرکت است، اما باید سرعت آن به‌طور جدی کاهش یابد. هیچ تردیدی وجود ندارد که پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس در این جنگ به‌شدت از سوی ایران آسیب دیده‌اند. آنها را نمی‌توان بر اساس الگوی قدیمی بازسازی کرد. با این حال، فرضیات زیربنایی استدلال‌های مربوط به خروج یا جابه‌جایی نیروها قابل تردید هستند و پیامدهای چنین اقداماتی عمدتاً کم‌اهمیت جلوه داده شده یا نادیده گرفته می‌شوند.

کشورهای خلیج فارس واقعاً چه می‌خواهند؟

یکی از فرضیات برجسته در استدلال‌های مربوط به خروج یا جابه‌جایی نیروهای آمریکایی این است که کشورهای خلیج فارس اعتماد خود را به ایالات متحده از دست داده‌اند و احتمالاً دیگر نمی‌خواهند نیروهای آمریکایی در خاک آنها باقی بمانند. بر اساس این فرض، پایگاه‌های آمریکا صرفاً این کشورها را به هدف تبدیل می‌کنند و آنها را وارد درگیری‌هایی می‌سازند که تمایلی به مشارکت در آنها ندارند.



در منطقه خلیج فارس صداهایی وجود دارند که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. با این حال، این دیدگاه از سوی هیچ‌یک از دولت‌های خلیج فارس تکرار نشده است.



رهبران این کشورها قطعاً از عدم مشورت دولت ترامپ با آنها پیش از آغاز جنگ ناراضی هستند و درباره قابل‌اتکا بودن آمریکا در آینده نگرانی دارند. اما هیچ‌کدام خواستار جدایی‌ای نشده‌اند که مستلزم درخواست خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشورهایشان باشد. برعکس، جنگ نشان داده است که آنها همچنان تا چه اندازه به روابط امنیتی خود با آمریکا وابسته هستند.



آنها حتی در طول جنگ، روابط امنیتی خود با واشنگتن را عمیق‌تر کرده‌اند و خواستار کمک بیشتر آمریکا شده‌اند؛ همان‌گونه که عربستان سعودی در ارتباط با حوثی‌ها چنین کرده است.



با این وجود، بسیاری از کشورهای خلیج فارس هم‌زمان به دنبال شرکای امنیتی دیگری هستند یا در پی ایجاد ترتیبات جدید همزیستی با رقبای قدیمی خود هستند تا راهبردهایشان را مقاوم‌تر سازند و در برابر احتمال خروج آمریکا بیمه شوند.



عربستان سعودی به توافق دفاع مشترک مکه با ترکیه و پاکستان پیوسته است؛ پیمانی امنیتی که دامنه و پیامدهای آن هنوز روشن نیست. امارات متحده عربی نیز در حال تقویت روابط نظامی و سیاسی خود با اسرائیل است.



عمان آمادگی خود را برای همکاری با ایران در مدیریت تنگه هرمز اعلام کرده و سایر کشورهای خلیج فارس، از جمله قطر و امارات متحده عربی، نیز در حالی که جنگ همچنان ادامه دارد، با ایران تماس گرفته‌اند.



با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات جایگزین رابطه امنیتی بنیادینی نیست که هر یک از کشورهای خلیج فارس با آمریکا دارند. آنها از واشنگتن نمی‌خواهند که منطقه را ترک کند. برعکس، می‌خواهند آمریکایی‌ها در منطقه باقی بمانند.





غرب، پناهگاه امنی نیست

قطعاً انتقال نیروهای آمریکایی به مناطق غربی‌تر ــ از کشورهای خلیج فارس به اردن، اسرائیل یا غرب عربستان سعودی ــ تا حدودی امنیت بیشتری فراهم خواهد کرد. افزایش فاصله پروازی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، فرصت بیشتری برای رهگیری آنها ایجاد می‌کند.



با این حال، شواهد جنگ کنونی نشان می‌دهد که چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه راه‌حل کاملی برای مصون ماندن از حملات نیست.



ایران و متحدانش توانسته‌اند به پایگاه‌های آمریکایی در اردن و عربستان سعودی، سفارت آمریکا در ریاض و تأسیسات انرژی در غرب و جنوب عربستان سعودی، از جمله خط لوله شرق ـ غرب که برای صادرات نفت عربستان حیاتی است، حمله کنند.



ایران در تبادل حملات موشکی با اسرائیل بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ آسیب بیشتری متحمل شد، اما همچنان توانست اهداف اسرائیلی را مورد اصابت قرار دهد.



حتی گفته می‌شود ایران حمله پهپادی به بندر دمیاط مصر انجام داده است که به دو کشتی در حال بارگیری گاز طبیعی آسیب رسانده است.



بنابراین، انتقال نیروها به مناطق غربی‌تر هیچ تضمینی برای امنیت پرسنل و تجهیزات نظامی آمریکا فراهم نمی‌کند.





هزینه خروج

تصور اینکه ایالات متحده بتواند در صورت تعطیل کردن پایگاه‌های خود در کشورهای خلیج فارس، همان سطح از نفوذ را در این کشورها حفظ کند، ساده‌لوحانه است.



مهم نیست مقامات واشنگتن و سفارتخانه‌های محلی چند بار به شرکای خلیج فارس خود درباره تداوم تعهد آمریکا اطمینان دهند؛ بدون حضور واقعی و پذیرش هزینه‌های عملی، هیچ‌کس در منطقه ــ چه دوست و چه دشمن ــ این سخنان را باور نخواهد کرد.



رهبران و شهروندان کشورهای خلیج فارس به این درک رسیده‌اند که وقتی آمریکا واقعاً قصد تعمیق یک رابطه امنیتی را دارد، با حضور نظامی فیزیکی اراده خود را نشان می‌دهد؛ همان‌گونه که در اروپا، کره جنوبی و ژاپن عمل می‌کند.



ایجاد نظام پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف خلیج فارس پس از جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱، به شاهدی ملموس از تعهد بلندمدت واشنگتن به امنیت این منطقه تبدیل شد.



پیامی که تعطیل کردن این پایگاه‌ها ارسال می‌کند، کاملاً روشن و صریح دریافت خواهد شد.



نباید پیامدهای خروج یا جابه‌جایی نیروهای آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد. ایران که از موفقیت‌های خود در این جنگ جسورتر شده است، بیش از پیش احتمال خواهد داشت که از تهدید حمله به همسایگان عرب خود برای گرفتن امتیاز از آنها استفاده کند.



کشورهای کوچک‌تر خلیج فارس که قادر به دفاع از خود نیستند، ناچار خواهند شد برای جلب حسن‌نیت ایران تلاش کنند.



حتی عربستان سعودی، با وجود آنکه منابع و عمق جغرافیایی کافی برای مقابله با ایران در برخی سطوح دارد، در صورت کاهش حضور آمریکا، احتمالاً کمتر در برابر تهران ایستادگی خواهد کرد.



ناچار شدن کشورهای خلیج فارس به دلجویی از ایران، تصمیم‌گیری‌های آنها را نه‌تنها در مسائل امنیتی، بلکه در سیاست نفتی و دیپلماسی منطقه‌ای نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.



گسترش پیمان ابراهیم به سایر کشورهای خلیج فارس؟ بدون وجود چتر امنیتی آمریکا، چنین احتمالی بسیار بعید خواهد بود.



کاهش نفوذ آمریکا در منطقه همچنین می‌تواند احتمال پیگیری جدی‌تر برنامه تسلیحات هسته‌ای عربستان سعودی را افزایش دهد؛ به‌ویژه اگر ایران تعهد خود به برنامه هسته‌ای‌اش را تقویت کند.





بازسازی، نه عقب‌نشینی

جایگزینی برای خروج یا انتقال نیروها به خارج از خلیج فارس وجود دارد.



واشنگتن باید گفت‌وگویی گسترده با شرکای خود در کشورهای خلیج فارس آغاز کند تا درباره شکل و ماهیت حضور نظامی مستمر آمریکا در منطقه تصمیم‌گیری شود.



در این زمینه، پیشنهادهای جالب و مهمی در محافل اندیشکده‌ای مطرح شده است.



پایگاه‌های کوچک‌تر، مستحکم‌تر و بهتر دفاع‌شده که بتوان در زمان بحران آنها را فعال کرد، منطقی‌تر از تأسیسات بزرگِ نمایش قدرت و انتقال نیرو هستند؛ تأسیساتی که هدف‌های آسانی برای حملات ایران بودند.



همچنین، پراکنده‌سازی تأسیسات مهم ذخیره‌سازی ضروری است.



موقعیت مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، جایی که ممکن است با بسته شدن تنگه هرمز محصور یا از دسترسی محروم شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد.



می‌توان بندری جایگزین در عمان، خارج از خلیج فارس، را در نظر گرفت.



برخلاف اسرائیل یا اردن، انتظار می‌رود کشورهای خلیج فارس در تأمین مالی این حضور نظامی بازسازی‌شده و مقاوم‌تر آمریکا مشارکت کنند؛ البته تنها در صورتی که در برنامه‌ریزی آن، شرکای کامل و واقعی باشند.





تعهد و بازدارندگی، نه تغییر رژیم

همراه با بازنگری در حضور نظامی خود در خلیج فارس، واشنگتن باید به‌طور جدی بررسی کند که هدف اصلی این حضور چه باید باشد.



جنگ‌های تغییر رژیم که از سال ۲۰۰۱ در افغانستان آغاز شدند، در سال ۲۰۰۳ در عراق ادامه یافتند و در نهایت به جنگ کنونی با ایران ختم شدند، همگی شکست خوردند؛ حتی زمانی که در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسیدند.



امروزه ایالات متحده باید بار دیگر بر هدفی تمرکز کند که پایگاه‌های نظامی آن در دهه ۱۹۹۰ اساساً برای آن ایجاد شده بودند: تضمین یک نظم منطقه‌ای که جریان آزاد انرژی از خلیج فارس و شبه‌جزیره عربستان به سوی جهان را محافظت کند.



هدف حضور آمریکا باید نشان دادن تعهد به امنیت خلیج فارس و بازداشتن دشمنان از مختل کردن جریان انرژی باشد؛ نه تهدید آنها با جنگ‌های تغییر رژیم که در نهایت باعث می‌شود، همان‌گونه که در جنگ کنونی شاهد آن هستیم، تمام محدودیت‌ها را کنار بگذارند و به همان شریان‌های حیاتی انرژی حمله کنند که آمریکا باید از آنها محافظت کند.



تعهد و بازدارندگی، نه تغییر رژیم، بنیان‌هایی هستند که بر اساس آنها شرکای خلیج فارس آمریکا با احتمال بیشتری در بازسازی ساختار پایگاه‌های نظامی ایالات متحده همکاری خواهند کرد.



تمرکز مجدد بر تعهد، بازدارندگی و حفاظت از جریان انرژی همچنین گامی ضروری برای احیای حمایت دوحزبی در آمریکا از حضور نظامی این کشور در منطقه است.



اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود در سیاست داخلی آمریکا، بیش از هر فشار منطقه‌ای دیگری، احتمالاً این کشور را به اتخاذ تصمیم خروج از منطقه خلیج فارس سوق خواهند داد.



تعریف محدود و مشخص از اهداف منطقه‌ای آمریکا، از سال ۱۹۹۱ تا همین اواخر، زیربنای اجماع دوحزبی درباره حضور نظامی در خلیج فارس در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است.



بنابراین، بازتعریف روشن آن هدف اولیه، همراه با رد تلاش‌هایی که برای تحمیل تغییر رژیم انجام می‌شوند و این اجماع را تضعیف کرده‌اند، ضروری است تا حمایت بین‌المللی و داخلی لازم برای بازسازی یک حضور نظامی مقاوم و پایدار در منطقه‌ای از جهان که همچنان برای اقتصاد جهانی و رفاه آمریکا حیاتی است، فراهم شود.