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استاد دانشگاه آلاباما آمریکا در گفتوگو با تابناک:
جنگ ایران در شکست انتخاباتی ترامپ نقش داشت/ کنگره دموکرات هم مانع سیاست جنگی ترامپ علیه ایران نیست
پروفسور نادر انتصار معتقد است انتظار نمی رود دموکراتها بهطور کلی درصدد مختل کردن ماشین جنگی ترامپ برآیند.
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شکست جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی چشمگیر دموکراتها در کسب اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان و سنا، نشانهای معنادار از تغییر فضای سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی از دولت دونالد ترامپ است.
فشارهای اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی، پیامدهای جنگ با ایران و انتقاد از سیاستهای داخلی و خارجی ترامپ، از جمله عواملی هستند که در این تحول سیاسی نقش داشتهاند.
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این شکست نهتنها موقعیت ترامپ را در کنگره تضعیف میکند، بلکه پرسشهای مهمی درباره آینده سیاستهای جنگی آمریکا، احتمال استیضاح مقامات دولت و چشمانداز انتخابات ریاستجمهوری آینده مطرح میسازد.
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
کتاب «ماراتن مذاکرات هستهای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار میرود. همچنین کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کردها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل میکند.
*دموکراتها در انتخابات کنگره آمریکا پیروزی چشمگیری به دست آوردند و اکثریت کرسیها را هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان کسب کردند. اگرچه برخی نظرسنجیها پیروزی دموکراتها در مجلس نمایندگان را پیشبینی کرده بودند، پیروزی آنان در سنا بسیار بعیدتر به نظر میرسید و فضای کلی سیاسی نیز حاکی از چنین پیروزی قاطعی نبود. مهمترین عوامل موفقیت دموکراتها در این انتخابات چه بودند؟
مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و بنزین، و نارضایتی فزاینده از سیاستهای ترامپ و رفتارهای غیرمنطقی او، از جمله مهمترین دلایل پیروزی دموکراتها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره بودند.
اعتبار و محبوبیت برند سیاسی ترامپ رو به افول است و حتی در میان سرسختترین حامیان جنبش ماگا (MAGA) نیز بخشی از جذابیت خود را از دست داده است.
*نارضایتی اقتصادی، بهویژه پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران، یکی از دلایل اصلی شکست ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات کنگره تلقی میشود. به نظر شما، این عامل تا چه اندازه در نتایج انتخابات نقش داشت؟
جنگ علیه ایران در میان مردم عادی آمریکا محبوب نیست
جنگ علیه ایران در میان مردم عادی آمریکا محبوب نیست. در یکی از جدیدترین نظرسنجیهای پیش از انتخابات، نزدیک به ۷۵ درصد رأیدهندگان آمریکایی با سیاستهای جنگی ترامپ مخالفت کرده بودند.
بنابراین، پیامدهای منفی جنگ ترامپ باید در شکست جمهوریخواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا نقش داشته باشد. بااینحال، انتخابات اخیر مشخصاً بر موضوع جنگ ایران متمرکز نبود.
*پیامدهای این نتایج برای ترامپ در کنگره چه خواهد بود؟ اگرچه دموکراتها اکثریت دوسوم را در اختیار ندارند، اما میتوانند بودجه نظامی را مسدود یا محدود کنند و ادامه جنگ ترامپ با ایران را دشوارتر سازند. ارزیابی شما از این احتمال چیست؟
تصور نمیکنم که دموکراتها بهطور کلی درصدد مختل کردن ماشین جنگی ترامپ برآیند
اگرچه برخی از اعضای منفرد حزب دموکرات در کنگره مخالف جنگ هستند، باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که رهبری حزب دموکرات و جناح تشکیلاتی و حاکم آن، همانند جمهوریخواهان جنگطلب، پیوندهای نزدیکی با منافع اسرائیل دارند.
بنابراین، من تصور نمیکنم که دموکراتها بهطور کلی درصدد مختل کردن ماشین جنگی ترامپ برآیند.
اگرچه کنگره اختیار کنترل و تخصیص بودجه را در دست دارد، تاکنون هیچ اقدامی برای محدود کردن ترامپ در پیشبرد جنگهای تجاوزکارانهاش علیه ایران یا دیگر نقاط جهان انجام نداده است. انتظار ندارم با روی کار آمدن کنگره جدید، تغییر چندانی در این الگوی رفتاری ایجاد شود.
ما شاهد مخالفتهای لفظی بیشتر با جنگهای خارجی ترامپ خواهیم بود، اما نباید انتظار اقدامات عملی و معناداری را داشته باشیم.
*احتمال اینکه کنگره به سمت استیضاح ترامپ یا وزیر جنگ او، پیت هگست، حرکت کند، چقدر است؟
هیچ احتمالی وجود ندارد که سنای آمریکا بتواند آرای کافی برای محکوم کردن ترامپ به دست آورد
این سناریو پیشتر در مورد ترامپ اجرا شده است. هیچ احتمالی وجود ندارد که سنای آمریکا بتواند آرای کافی برای محکوم کردن ترامپ به دست آورد.
بااینحال، اگر جنگ علیه ایران همچنان به شکل نامطلوبی پیش برود، ممکن است وزیر جنگ، پیت هگست، استیضاح شود.
بار دیگر، مطمئن نیستم که اگر مجلس نمایندگان او را استیضاح کند، سنا آرای کافی برای محکوم کردن وی داشته باشد.
سناریوی محتملتر این است که اگر ماشین جنگی ترامپ به بنبست برسد، ترامپ هگست را به قربانی سیاسی خود تبدیل کند و او را از کابینه کنار بگذارد.
*یکی از برجستهترین جنبههای این انتخابات، شکست جمهوریخواهان در ایالتهایی مانند تگزاس بود؛ ایالتهایی که برای دههها از پایگاههای مستحکم جمهوریخواهان محسوب میشدند. تغییر حمایت رأیدهندگان در چنین ایالتهایی که بهطور سنتی جمهوریخواه بودهاند، به نفع نامزدهای دموکرات، نشان میدهد که دلایل این تغییر آرایش سیاسی ممکن است عمیق باشند. شما این تحول را چگونه تفسیر میکنید و آیا احتمال دارد روند مشابهی در انتخابات ریاستجمهوری آینده آمریکا تکرار شود؟
حزب دموکرات برای گسترش پایگاه اجتماعی خود باید به یک حزب اپوزیسیون واقعی تبدیل شود
در ایالتهای بهشدت جمهوریخواهی مانند تگزاس و کارولینای جنوبی، جمهوریخواهان نامزدهایی نامطلوب را برای رقابت با رقبای دموکرات خود انتخاب کرده بودند.
ارتباط نامزدهای جمهوریخواه با ترامپ و حمایت کورکورانه و سرسپردگی آنان به او نیز به نفعشان تمام نشد.
بااینحال، اگر جناح تشکیلاتی و حاکم حزب دموکرات همچنان سلطه انحصاری خود را بر سیاستهای این حزب حفظ کند، جمهوریخواهان شانس خوبی برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری آینده آمریکا خواهند داشت.
حزب دموکرات برای گسترش پایگاه اجتماعی خود باید به یک حزب اپوزیسیون واقعی تبدیل شود و اگر میخواهد در انتخابات ریاستجمهوری آینده پیروز شود، نباید همچنان صرفاً نسخهای کمرنگ از حزب جمهوریخواه («Republican Lite») باقی بماند.
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