جنگ ایران در شکست انتخاباتی ترامپ نقش داشت/ کنگره دموکرات هم مانع سیاست جنگی ترامپ علیه ایران نیست

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا، نشانه‌ای معنادار از تغییر فضای سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی از دولت دونالد ترامپ است.

فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، پیامدهای جنگ با ایران و انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ، از جمله عواملی هستند که در این تحول سیاسی نقش داشته‌اند.





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جنگ علیه ایران در میان مردم عادی آمریکا محبوب نیست

بنابراین، پیامدهای منفی جنگ ترامپ باید در شکست جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا نقش داشته باشد. بااین‌حال، انتخابات اخیر مشخصاً بر موضوع جنگ ایران متمرکز نبود.





تصور نمی‌کنم که دموکرات‌ها به‌طور کلی درصدد مختل کردن ماشین جنگی ترامپ برآیند





هیچ احتمالی وجود ندارد که سنای آمریکا بتواند آرای کافی برای محکوم کردن ترامپ به دست آورد

سناریوی محتمل‌تر این است که اگر ماشین جنگی ترامپ به بن‌بست برسد، ترامپ هگست را به قربانی سیاسی خود تبدیل کند و او را از کابینه کنار بگذارد.





حزب دموکرات برای گسترش پایگاه اجتماعی خود باید به یک حزب اپوزیسیون واقعی تبدیل شود

این شکست نه‌تنها موقعیت ترامپ را در کنگره تضعیف می‌کند، بلکه پرسش‌های مهمی درباره آینده سیاست‌های جنگی آمریکا، احتمال استیضاح مقامات دولت و چشم‌انداز انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مطرح می‌سازد.در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و بنزین، و نارضایتی فزاینده از سیاست‌های ترامپ و رفتارهای غیرمنطقی او، از جمله مهم‌ترین دلایل پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره بودند.اعتبار و محبوبیت برند سیاسی ترامپ رو به افول است و حتی در میان سرسخت‌ترین حامیان جنبش ماگا (MAGA) نیز بخشی از جذابیت خود را از دست داده است.جنگ علیه ایران در میان مردم عادی آمریکا محبوب نیست. در یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، نزدیک به ۷۵ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی با سیاست‌های جنگی ترامپ مخالفت کرده بودند.اگرچه برخی از اعضای منفرد حزب دموکرات در کنگره مخالف جنگ هستند، باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که رهبری حزب دموکرات و جناح تشکیلاتی و حاکم آن، همانند جمهوری‌خواهان جنگ‌طلب، پیوندهای نزدیکی با منافع اسرائیل دارند.بنابراین، من تصور نمی‌کنم که دموکرات‌ها به‌طور کلی درصدد مختل کردن ماشین جنگی ترامپ برآیند.اگرچه کنگره اختیار کنترل و تخصیص بودجه را در دست دارد، تاکنون هیچ اقدامی برای محدود کردن ترامپ در پیشبرد جنگ‌های تجاوزکارانه‌اش علیه ایران یا دیگر نقاط جهان انجام نداده است. انتظار ندارم با روی کار آمدن کنگره جدید، تغییر چندانی در این الگوی رفتاری ایجاد شود.ما شاهد مخالفت‌های لفظی بیشتر با جنگ‌های خارجی ترامپ خواهیم بود، اما نباید انتظار اقدامات عملی و معناداری را داشته باشیم.این سناریو پیش‌تر در مورد ترامپ اجرا شده است. هیچ احتمالی وجود ندارد که سنای آمریکا بتواند آرای کافی برای محکوم کردن ترامپ به دست آورد.بااین‌حال، اگر جنگ علیه ایران همچنان به شکل نامطلوبی پیش برود، ممکن است وزیر جنگ، پیت هگست، استیضاح شود.بار دیگر، مطمئن نیستم که اگر مجلس نمایندگان او را استیضاح کند، سنا آرای کافی برای محکوم کردن وی داشته باشد.در ایالت‌های به‌شدت جمهوری‌خواهی مانند تگزاس و کارولینای جنوبی، جمهوری‌خواهان نامزدهایی نامطلوب را برای رقابت با رقبای دموکرات خود انتخاب کرده بودند.ارتباط نامزدهای جمهوری‌خواه با ترامپ و حمایت کورکورانه و سرسپردگی آنان به او نیز به نفعشان تمام نشد.بااین‌حال، اگر جناح تشکیلاتی و حاکم حزب دموکرات همچنان سلطه انحصاری خود را بر سیاست‌های این حزب حفظ کند، جمهوری‌خواهان شانس خوبی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا خواهند داشت.حزب دموکرات برای گسترش پایگاه اجتماعی خود باید به یک حزب اپوزیسیون واقعی تبدیل شود و اگر می‌خواهد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده پیروز شود، نباید همچنان صرفاً نسخه‌ای کم‌رنگ از حزب جمهوری‌خواه («Republican Lite») باقی بماند.