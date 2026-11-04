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تابناک گزارش میدهد
نتایج فاجعه بار انتخابات آمریکا برای ترامپ و جمهوری خواهان؛ پیشتازی دموکراتها در سنا و مجلس نمایندگان
نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکراتها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکراتها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.
در حال حاضر اکثریت مجلس سنای آمریکا با پیروزیهای تاریخی دموکراتها در ایالتهای مهم این کشور به دست این جریان افتاده است.
بر اساس آخرین شمارش آرا، دموکرانها در مجلس سنا 54 کرسی و در مجلس نمایندگان 231 کرسی به دست آورده اند و پیش بینی می شود در این مجلس 258 کرسی به دست آورند.
این در حالی است که جمهوری خواهان در مجلس سنا 44 کرسی و در مجلس نمایندگان 144 کرسی به دست آورده اند و پیش بینی می شود در این مجلس 177 کرسی به دست آورند.
آتلانتیک: آغاز پایان ترامپ رقم خورد
نشریه آمریکایی «آتلانتیک»، نتایج انتخابات میاندورهای آمریکا را نقطه حساسی در افول سیاسی دونالد ترامپ توصیف کرد و نوشت رئیسجمهور آمریکا که از رأیدهندگان خواسته بود انتخابات را همهپرسی درباره خود بدانند، با توبیخ گسترده و کوبنده آنها مواجه شد.
مجله آتلانتیک در یادداشتی تحلیلی که همزمان با شکست حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ در انتخابات میاندورهای کنگره ایالات متحده منتشر شد، به این موضوع اشاره کرد هر چند در طی یک دهه گذشته دونالد ترامپ همواره به طرزی بیسابقه تلاش کرده بود چهره مسلط بر گفتمان و عرصه سیاست آمریکا باشد اما نتایج انتخابات میاندورهای کنگره نشان داد که این دوره از تسلط او به پایان رسیده است.
لمیر در تحلیلی به قلم جاناتان لمیر مینویسد: «دونالد ترامپ مسلطترین چهره سیاسی این قرن بوده است. او یکی از غیرمحتملترین پیروزیهای انتخاباتی تاریخ آمریکا را رقم زد و سپس بزرگترین بازگشت سیاسی را به نمایش گذاشت. او رابطه ایالات متحده با جهان را دگرگون کرده، قواعد و انتظارات از ریاستجمهوری را بازنویسی کرده، شکافهای ملی را شعلهورتر کرده و نحوه و میزان تفکر آمریکاییها درباره دفتر ریاستجمهوری را تغییر داده است. او همهجا حاضر است و قدرت خود را از همین حضور همهجایی میگیرد.»
لمیر در این گزارش با اشاره به اینکه ترامپ از رأیدهندگان خواسته بود «طوری رأی بدهند که گویی نام او روی برگههای انتخاباتی قرار دارد»، نوشت: «آنها گوش دادند و سپس او را رد کردند.»
به نوشته این تحلیلگر، اینکه در نتیجه انتخابات میاندورهای سهشنبه کنگره آمریکا، مجالس این کنگره در کنترل دموکراتها قرار گرفت، تحولی است که به گفته او، ترامپ را عملاً به یک رئیسجمهور «اردک لنگ» (غیرمسلط) تبدیل میکند.
این تحلیلگر خاطر نشان ساخته است: «اما امشب، ترامپ مجبور شده است با مرگ سیاسی خود روبهرو شود. او از رأیدهندگان خواست تا این انتخابات میاندورهای را همهپرسی درباره خودش بدانند، تا تصور کنند نام او روی برگه رأی است. آنها گوش دادند و سپس او را رد کردند. این یک رد قاطع، تکاندهنده و گسترده است.»
او ادامه میدهد: «ترامپ اکنون احتمالاً باید با دموکراتهای کنگره سر و کار داشته باشد که میتوانند دستور کار او را مسدود کنند و از قدرت احضار استفاده کنند. او همچنین باید با این احتمال روبهرو شود که حزبی که به شکل خود درآورده است، ممکن است به زودی به فراتر از او بنگرد. دونالد جی. ترامپ اکنون رسماً و بهطور کامل یک رئیسجمهور لنگ است.»
تحلیلگر آتلانتیک در ادامه این گزارش تصریح میکند: «اما ما آخرین خبر او را نشنیدهایم. او همچنان فرمانده کل قوا است، بر امور جهانی تسلط دارد، از قدرت گسترده فرمانهای اجرایی استفاده میکند و در جلب توجه بیهمتا باقی مانده است. او پیش از این بیش از یک بار از گورستان سیاسی فرار کرده و قویتر بیرون آمده است. با این حال، با تمام قدرت و تمام صدایش، نمیتواند بر تقویم بیامان پیروز شود: انتخابات ملی بعدی، انتخاباتی خواهد بود که جایگزین او را تعیین میکند. ترامپ به زودی از تیترها لغزش خواهد کرد و کمپین ریاستجمهوری او را از صفحه اول کنار خواهد زد. او با احتمال جانشینی یک رئیسجمهور دموکرات روبهرو خواهد شد که میتواند از وزارت دادگستری برای کاویدن چهار سال گذشته و بررسی متحدان، دوستان، خانواده و کسبوکارهای ترامپ استفاده کند. و او با آنچه بهاحتمال قوی بزرگترین ترس اوست روبهرو خواهد شد: بیاهمیتی.»
به نوشته تحلیلگر آتلانتیک، ترامپ «بیسروصدا کنار نخواهد رفت» و مشخص نیست که آیا او و همکاران جمهوریخواهش حتی نتایج میاندورهای را خواهند پذیرفت چون بارها و به حدی انتظارات را نقض کرده که هرگونه انتظاری از او میتواند احمقانه باشد. به عقیده وی «باخت پیشبینیشده در انتخابات اخیر او را فروتن نخواهد کرد. اما آنها آغاز پایان او را نشان میدهند.»
این گزارش با اشاره به کارزار انتخاباتی ترامپ، سخنرانی پایانی او در شب انتخابات در مقابل استخر بازتابنده کاخ سفید را نمونهای از فاصله گرفتن رئیسجمهور از دغدغههای واقعی رأیدهندگان توصیف کرد و نوشت ترامپ در حالی از پروژههای عمرانی و پرهزینه دفاع کرد که آمریکاییها با مشکلات معیشتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. آتلانتیک همچنین به وعدههای محققنشده ترامپ از جمله مهار تورم، پایان دادن به جنگها و مدیریت مهاجرت اشاره کرد و نوشت نظرسنجیها نشان میدهد رأیدهندگان نسبت به عملکرد رئیسجمهور در موضوعاتی که زمانی نقاط قوت او محسوب میشد، ناراضی هستند.
در این گزارش آمده است: «کارزار ترامپ برای انتخابات میاندورهای به مسخرهترین، اما قابل پیشبینیترین شکل ممکن به پایان رسید. برای ماهها، رئیسجمهور به دور بودن از واقعیت متهم شده بود، به از دست دادن حس بیهمتای خود نسبت به آنچه حامیانش را به حرکت درمیآورد. او نگرانیهای مربوط به قدرت اقتصادی مردم را مسخره کرده بود در حالی که ثروت خودش متورم شده بود، جنگی را آغاز کرده بود که آمریکاییها نمیخواستند، کاخ سفید را بازسازی کرده بود و بناهای یادبود مختلفی برای خودش برنامهریزی کرده بود. و سپس دیروز، او تصمیم گرفت که بهترین راه برای مقابله با این اتهام که او درگیر پروژههای خودنمایانه و معاملات فاسد است، این است که آخرین سخنرانی چرخه انتخاباتی را در محل پوچترین و شکستخوردهترین پروژه عمرانی پرهزینه خود ایراد کند.»
تحلیلگر آتلانتیک ادامه میدهد: «ترامپ در آستانه روز انتخابات در مقابل استخر بازتابنده ایستاد و از پروژهای دفاع کرد که با جلبک و کار بیکیفیت یک پیمانکار بدون مناقصه محکوم به شکست شده بود. این پروژه—که ترامپ به دروغ ادعا کرده بود توسط خرابکاری از مسیر خارج شده است—میلیونها دلار بیش از بودجه هزینه برداشت و مطمئناً باعث نشد او در جاهایی مانند میشیگان، کانزاس و آلاسکا حتی یک رأی هم به خاطر این کار به دست بیاورد.»
لمیر در ادامه با اشاره به مواضع ترامپ در سیاست خارجی، از جمله تهدیدات مداوم به تجاوزگری علیه ایران، نوشت این مواضع در تضاد با خواست افکار عمومی آمریکا قرار دارد. این تحلیلگر آمریکایی همچنین تأکید کرد که ترامپ پس از این انتخابات با کنگرهای مواجه خواهد شد که ممکن است دستور کار او را مسدود کند و از قدرت احضار و تحقیق علیه دولت او استفاده کند.
آتلانتیک در بخش دیگری از این گزارش، به نقل از یک مشاور نزدیک ترامپ که نخواست نامش فاش شود، نوشت: «او دوست دارد کسی برای جنگیدن داشته باشد—و کسی برای سرزنش کردن.» این نشریه افزود با این حال، ترامپ نسبت به برخی تحقیقات احتمالی آینده و استیضاح مجدد ابراز نگرانی کرده است.
لمیر در پایان نوشت: «نتیجه امروز نشانگر واضحی در مسیر ترامپ به سوی بیاهمیتی است. بسیاری از نزدیکان او معتقدند که انگیزه محرک او—بیش از قدرت یا پول—جلب توجه است. و برای یک دهه، او خورشید را مسدود کرده و به گونهای بر گفتمان تسلط داشته که هیچ رئیسجمهور دیگری در نسلها نداشته است. اما این شروع به تغییر خواهد کرد زمانی که واشنگتن شروع به نگاه فراتر از او کند. ترامپ که زمانی یک غول بود، به سرعت خود را به عنوان یک روایت فرعی خواهد یافت. اینطور نیست که او ناگهان ناپدید شود؛ او هدفش بازی کردن در نقش پادشاهساز جمهوریخواه خواهد بود و مطمئناً همچنان وفاداری سرسخت سرسپردگان به خود را خواهد داشت حتی اگر آن گروه کوچک شود.»
به نوشته این تحلیلگر، هرچند ترامپ همچنان فرمانده کل قوا باقی میماند و از اختیارات گسترده در سیاست خارجی برخوردار است، اما مسیر افول سیاسی او آغاز شده و حزب جمهوریخواه نیز به تدریج در حال فاصله گرفتن از او و تدارک آینده پس از دوره ترامپ است.
دموکراتها کنترل کنگره را پس گرفتند
نتایج انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا که روز سهشنبه سوم نوامبر برگزار شد، از شکست جمهوریخواهان و پایان تسلط این حزب بر دو مجلس کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) حکایت دارد. دموکراتها فعلا با کسب 54 کرسی در سنا و دستیابی به حد نصاب ۲۱8 کرسی در مجلس نمایندگان، اکثریت هر دو مجلس را به دست آوردهاند.
اوباما بعد از پیروزی دموکراتها: وظیفه ما جلوگیری از آسیب بیشتر است
باراک اوباما، «موج آبی» را که نامزدهای دموکرات را در سراسر کشور به پیروزی رساند، ستود و در شبکههای اجتماعی نوشت: «مردم آمریکا پیام روشنی فرستادند؛ آنها خواهان سیاستی هستند که به جای تفرقهاندازی، مردم را به هم نزدیک کند و خواستار رهبرانی هستند که برای چالشهای پیش رو، راهحلهای ملموس ارائه دهند.»
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنین گفت: «این نتایج تنها به این دلیل حاصل شد که نامزدهای برجستهای در سراسر کشور از جمله در مناطقی که پیش از این پیروزی در آنها بسیار بعید به نظر میرسید، پا به میدان گذاشتند.»
به نقل از شبکه خبری ان.بی.سی، اوباما در بخش دیگری از پیام خود آورده است: «ما با کاندیداهایی روبهرو هستیم که دارای سوابق کوناگونی هستند و نماینده طیف متنوعی از دیدگاههای سیاسی بودند، اما ارزشهای مشترک، باور به خدمت عمومی و تعهد به اولویت دادن به مردم حوزههای انتخابیه و ایالتهایشان، آنها را به هم پیوند میداد.»
اوباما چشمانداز خود را برای اکثریتهای جدید دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان ترسیم کرد و نوشت: «اگرچه دولت فعلی هنوز دو سال دیگر بر سر کار است، اما وظیفه ما در حال حاضر این است که آستینها را بالا بزنیم، در هر کجا که قدرت داریم تغییراتی ایجاد کنیم، جلوی آسیبهای بیشتر را بگیریم و بستر را برای آینده فراهم سازیم.»
رئیس جمهور پیشین آمریکا که نزدیک به ۱۰ سال پیش کاخ سفید را ترک کرد، در هفتههای پایانی رقابتهای انتخاباتی در کنار شماری از نامزدهای سرشناس دموکرات از جمله جان آساف از ایالت جورجیا و شرود براون از ایالت اوهایو که نامزد مجلس سنا بودند، به فعالیتهای انتخاباتی پرداخت.
تحلیلگر آمریکایی: پیامدهای جنگ شکستخورده ترامپ علیه ایران به خود آمریکا برگشت
یک روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی با اشاره به پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ شکستخورده دولت ترامپ علیه ایران، تأکید کرد که کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز به یک حلقه فشار جدی دور گردن حزب جمهوریخواه تبدیل شده و هزینههای سرسامآور سوخت، بهویژه در مناطق مرکزی آمریکا، ضربه سنگینی به این حزب وارد کرده است.
مکس بلومنتال، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «ترامپ به خاطر اسرائیل جنگی شکستخورده علیه ایران به راه انداخت؛ همانگونه که مدیر شورای امنیت ملی و وزیر امور خارجه او اعتراف کردند، و اکنون پیامدهای این جنگ به داخل آمریکا بازگشته است.»
بلومنتال در ادامه این پیام که همزمان با شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا منتشر کرد با اشاره به تأثیرات ناشی از جنگطلبیهای واشنگتن علیه تهران بر وضعیت داخلی آمریکا تصریح کرد: «کنترل ایران بر تنگه هرمز به یک حلقه فشار خفهکننده دور گردن حزب جمهوریخواه تبدیل شده است؛ بهویژه در مناطق مرکزی آمریکا که قیمت گازوئیل [نسبت به یک سال قبل] ۷۰ درصد افزایش یافته است.»
تحلیلگر آمریکایی: پیامدهای جنگ شکستخورده ترامپ علیه ایران به خود آمریکا برگشت
بر اساس این گزارش، این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیامدهای اقتصادی ناشی از تجاوزگری و ماجراجوییهای نظامی واشنگتن، بهطور فزایندهای بر معیشت مردم و بخشهای تولیدی ایالات متحده سایه افکنده و نارضایتیهای داخلی را تشدید کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مواجهه با شکست حزبش در انتخابات میاندورهای سرانجام اذعان کرد که دلیل رویگردانی رایدهندگان از او و نامزدهای حزبش پیامدهای مخرب جنگافروزی علیه ایران بوده است.
واکنش برادرزاده ترامپ به شکست جمهوریخواهان
برادرزاده ترامپ در واکنش به پیروزی حداکثری دموکراتها در انتخابات میان دورهای آمریکا در پیامی در رسانههای اجتماعی نوشت: «دونالد ترامپ بابت تمام زحماتی که کشیدی از تو متشکریم!»
ماری ترامپ برادرزاده رئیس جمهور آمریکا خطاب به او در ایکس نوشت: «بابت تمام زحمات و تلاشهایت از بیکفایتی، فساد، خیانت به کشور و پشت کردن به مردم آمریکا تا مطمئن شوی دموکراتها به شکلی پیروز شوند که دو سال آینده زندگیات را به جهنم تبدیل کند، از تو متشکریم!»
این اظهارنظر از سوی برادرزاده ترامپ در حالی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که دموکراتها توانستند با پیروزی حداکثری در انتخابات میان دورهای آمریکا صدرنشین باشند.
ترامپ هم پس از رای گیریها در مصاحبههای خود اعلام کرد که حاضر است با حزب مخالف یعنی دموکراتها کار کند.
رسانههای عبری: نتایج انتخابات آمریکا ضربهای سنگین به ترامپ و اسرائیل است
نتایج انتخابات میاندورهای آمریکا، علاوه بر وارد کردن ضربهای سنگین به حزب جمهوریخواه و دونالد ترامپ، بار دیگر بحث درباره آینده روابط واشنگتن و تلآویو را در محافل سیاسی و رسانهای عبری برانگیخته است و رسانههای رژیم صهیونیستی، نتایج انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا را ضربهای سنگین به دونالد ترامپ و اسرائیل توصیف کردند.
خبرنگار وبگاه عبری «واللا» در آمریکا، نتیجه انتخابات را «شکستی سنگین برای ترامپ و قتلعام سیاسیای که کشور طی ۱۱ سال گذشته شاهد آن نبوده است» توصیف کرد.
واکنش یهودیان آمریکا به شکست ترامپ در انتخابات میاندورهای
«تهیلا والیک لوی» تحلیلگر مسائل آمریکا، در واکنش به نتایج انتخابات میاندورهای سوم نوامبر که به شکست کامل جمهوریخواهان در کنگره آمریکا انجامید، گفت: «ما درک میکنیم آنچه اکنون رخ داده، غمانگیز، دشوار، ترسناک و نگرانکننده است؛ نهتنها برای ایالات متحده، بلکه برای اسرائیل و یهودیانی که در اینجا زندگی میکنند نیز چنین است.»
وی افزود: «ما میبینیم که یهودستیزی و نفرت در اینجا پیروز شدهاند. با وجود همه این مسائل، خوشبین هستیم و میدانیم که این موضوع برای انتخابات ریاستجمهوری معنایی ندارد. امیدواریم در سال ۲۰۲۸ رئیسجمهور جدیدی انتخاب شود که در کنار ما باشد.»
معاریو: نتایج انتخابات آمریکا میتواند پیامدهای بسیار مهمی بر روابط با اسرائیل داشته باشد
روزنامه عبری «معاریو» نیز در این باره نوشت: «حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای آمریکا ضربهای سنگین متحمل شد اما این نتایج میتواند پیامدهای بسیار مهمی نیز بر روابط میان آمریکا و اسرائیل داشته باشد. شماری از نامزدهای دموکرات وابسته به جناح ترقیخواه، از جمله مخالفان کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل و منتقدان سرسخت سیاستهای این رژیم در نوار غزه، به کنگره راه یافتهاند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه نتایج انتخابات بیانگر افزایش قدرت جریانی است که در پی تغییر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل است، افزود: «یکی از برجستهترین تحولات در ایالت مین رخ داد؛ جایی که تروی جکسون، نامزد دموکرات در برابر سوزان کالینز، سناتور باسابقه جمهوریخواه به پیروزی رسید. کالینز از سال ۱۹۹۷ کرسی خود را در مجلس سنا در اختیار داشت. این سناتور که از حامیان قدیمی اسرائیل به شمار میرفت، پس از نزدیک به سه دهه حضور در واشنگتن، شکست خود را پذیرفت. جکسون که پیشتر ریاست مجلس سنای ایالتی را بر عهده داشت، در جریان کارزار انتخاباتی خود از توقف کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل حمایت کرده و مواضعی اتخاذ کرده بود که در زمره دیدگاههای جناح چپ حزب دموکرات قرار میگیرد.»
معاریو همچنین توضیح داد: «همزمان با این تحولات، نامزدهای وابسته به جناح چپ ترقیخواه نیز در مجلس نمایندگان به موفقیتهایی دست یافتند. در نیویورک، دریالیز اوفیلا شِفِلیِر، کلر والدز و برد لندر انتخاب شدند که همگی از منتقدان اسرائیل هستند. لندر سیاستمداری یهودی است که پیشتر سمت ناظر مالی شهر نیویورک را بر عهده داشت. نیروهای امنیتی اسرائیل ماه گذشته، زمانی که او در کرانه باختری و در حال مشارکت در برداشت محصول زیتون همراه با فلسطینیان بود، وی را بازداشت کردند و پس از آن، روادید ورودش به اسرائیل لغو شد.»
در ایالت کلرادو، میلات کِیروس پس از آنکه در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، دیانا دجت، نماینده باسابقه کنگره را شکست داد، به پیروزی رسید. در ایالت میشیگان نیز دونووان مککینی پیروز شد و در پنسیلوانیا، کریس راب انتخاب شد تا به نخستین سوسیالیست دموکراتی تبدیل شود که نمایندگی فیلادلفیا در کنگره را بر عهده میگیرد.
دستکم پنج نفر از نامزدهای پیروز به جنبش «سوسیالیستهای دموکرات آمریکا» (DSA) تعلق دارند؛ جنبشی که به انتقادهای شدید از سیاستهای رژیم صهیونیستی شناخته میشود.
در نیوجرسی نیز آدم حموی، جراح پزشکی که در ارتش آمریکا خدمت کرده و مجروحان را در غزه درمان کرده است، انتخاب شد. حموی که مسلمان و مصریتبار است، خواستار توقف کمکهای نظامی به رژیم صهیونیستی شده و این رژیم را به ارتکاب نسلکشی متهم کرده است. او همچنین از حق بازگشت فلسطینیان حمایت میکند. پیروزی وی در حوزه انتخابیه دوازدهم، بر اساس پیشبینیهای خبرگزاری آسوشیتدپرس تأیید شده است.
این رسانه همچنین فاش کرد توجه ویژهای به رقابت فشرده برای تصاحب کرسی مجلس سنای ایالت میشیگان معطوف شده بود؛ جایی که عبدالرحمن محمد السید، نامزد دموکرات، با مایک راجرز، نامزد جمهوریخواه رقابت کرد و او را شکست داد.
السید که با کمکهای نظامی به رژیم صهیونیستی مخالف است، در انتخابات مقدماتی ماه اوت، هیلی استیونز، نماینده کنگره را شکست داده بود. استیونز از حمایت لابی حامی اسرائیل موسوم به «آیپک» برخوردار بود و حتی در آستانه انتخابات، حمایت خود را از رقیب جمهوریخواهش اعلام کرد.
السید در رقابت برای کرسی مجلس سنای ایالت میشیگان از حزب دموکرات پیروز شد و به نخستین سناتور مسلمان تبدیل شد. او به مواضع ضداسرائیلی و همچنین نزدیکی به زهران ممدانی، شهردار نیویورک شناخته میشود.
معاریو در ادامه ارزیابی خود نوشت: «این نتایج منعکسکننده تغییری در توازن قدرت داخلی حزب دموکرات است. اگرچه این حزب همچنان حامیان زیادی برای اسرائیل دارد، اما افزایش قدرت نامزدهایی که خواستار محدود کردن کمکهای نظامی هستند، میتواند فشارها بر رهبری حزب را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ افزایش دهد.»
این روزنامه در عین حال فاش کرد: «پیروزی این نامزدها لزوماً به معنای تغییر فوری در سیاست آمریکا نیست؛ چراکه چنین تغییری به حمایت گسترده در کنگره نیز نیاز دارد.»
جزوزالم پست: شکست جمهوریخواهان میتواند سیاست در قبال اسرائیل را تغییر دهد
در همین حال روزنامه صهیونیستی جزوزالم پست در گزارشی نوشت، پس از انتخابات میاندورهای ایالات متحده، شکست جمهوریخواهان و تغییر در موازنه قدرت در کنگره میتواند بر سیاست واشنگتن در قبال رژیم صهیونیستی و ایران تأثیر بگذارد.
در تحلیلی که توسط جروزالم پست منتشر شده، از سیاست آتی دونالد ترامپ در قبال ایران، عملکرد کنگره جدید و انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ به عنوان عوامل کلیدی یاد شده است.
تریتا پارسی: نتیجه انتخابات آمریکا را باید پیروزی ایران دانست
«تریتا پارسی» معاون اندیشکده کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در ایکس نوشت: «بیایید صریح باشیم؛ دموکراتها انتخابات میاندورهای را نبردند؛ ایران پیروز شد.»
دموکراتها پس از ۹۴ سال جمهوریخواهان را در ایالت کانزاس شکست دادند
آدام همیلتون، نامزد حزب دموکرات، با شکست راجر مارشال، سناتور جمهوریخواه، در ایالت کانزاس یک کرسی سنا را از آن خود کرد؛ ایالتی که از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ نامزد دموکراتی را راهی مجلس سنا نکرده بود.
این پیروزی به نزدیک به یک قرن سلطه جمهوریخواهان بر کرسیهای ایالت کانزاس در مجلس سنا پایان میدهد.
این پیروزی به نزدیک به یک قرن سلطه جمهوریخواهان بر کرسیهای ایالت کانزاس در مجلس سنا پایان میدهد.
شهردار نیویورک: تغییرات سیاسی آمریکا تازه آغاز شده است
«زهران ممدانی» شهردار نیویورک در مصاحبه با مجله وایرد از تغییر فضای سیاسی این کشور سخن گفت.
وی گفت: حالا حالوهوای متفاوتی احساس میشود و تأکید کرد که تغییرات سیاسی تازه آغاز شده و ادامه این مسیر به تلاش بیشتری نیاز دارد.
وی گفت: حالا حالوهوای متفاوتی احساس میشود و تأکید کرد که تغییرات سیاسی تازه آغاز شده و ادامه این مسیر به تلاش بیشتری نیاز دارد.
ترامپ همه حرصش را سر فاکس نیوز خالی کرد!
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد دستکم تا زمانی که «جسیکا تارلوف» از آنتن پایین نیاید، پوشش انتخاباتی پیش از اعلام نتایج را در جایی غیر از فاکسنیوز تماشا خواهد کرد.
ترامپ روز سهشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال به این مفسر حمله کرد و گفت بهخاطر «صدای» تارلوف کانال را عوض کرده است.
وی در یکی از پیامهایش نوشت: «دارم پوشش پیش از اعلام نتایج انتخابات را در فاکسنیوز تماشا میکنم اما نمیتوانم صدای جسیکا تارلوف را تحمل کنم؛ بهاندازه یک سنگ هم عقل ندارد اما این صدایش است که روی اعصابم میرود. باید بروم جای دیگری تا این بازنده از آنتن پایین بیاید؛ بعدا برمیگردم!»
احتمالا آنچه ترامپ را عصبانی کرده حرفهایی است که او روز سهشنبه در فاکسنیوز زده بود.
تارلوف در برنامه «The Five» ترامپ را مستقیما مسئول قیمت بالای بنزین در آمریکا دانسته بود.
تارلوف در بخش دیگری از پوشش انتخاباتی این شبکه، «تارلوف جسی واترز» را بهدلیل ادعایش مبنی بر اینکه دموکراتها هرگز به کلیسا نمیروند، به چالش کشید و پرسید: «داری مسخره میکنی که جیم کلیبرن چقدر به کلیسا میرود؟ خودت هر چند وقت یکبار به کلیسا میروی؟»
ترامپ ماه گذشته نیز به مجری دموکرات این شبکه حمله کرده بود و در تروث سوشال نوشته بود: «آنها همیشه باید جسیکا تارلوف را هم بیاورند؛ یک بازنده دیگر.»
ترامپ پس از ساعاتی در پیام دیگری در تروث سوشال نوشت: نمرات فاکسنیوز بهشدت کاهش یافته (۲۷ درصد!)، چون بیش از حد وقتش را صرف پوشش دموکراتهای دیوانه و ضدترامپ میکند! همه کسانی که قبلا فاکس را تماشا میکردند و حالا دیگر تماشایش نمیکنند، دلیلش را میدانند. تقصیر آنهاست، نه من؛ محبوبیت من از همیشه بیشتر است.»
وی ادامه داد: «نظرسنجی جدید سیانان نشان داد که ترامپ در میان جمهوریخواهان ۹۹ درصد محبوبیت دارد و در میان روسایجمهور جمهوریخواه نیز محبوبیت ترامپ ۵۳ درصد است؛ در مقایسه با ۱۸ درصد برای رونالد ریگان و ۸ درصد برای آبراهام لینکلن! فاکس این را میداند و بقیه هم همینطور!»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «همچنین چرا شرکت فاکس اینقدر پول صرف کمک مالی به بدترینِ بدترینها میکند؛ از جمله حکیم جفریز، جیمی راسکین، تد لیو، پیت آگیلار، حزب دموکرات کالیفرنیا، کمیته کارزار انتخاباتی دموکراتها در مجلس نمایندگان، کمیته کارزار انتخاباتی دموکراتها در سنا، کمیته اقدام سیاسی فراکسیون سیاهپوستان کنگره و صندوق ائتلاف دموکراتهای نو و دیگران؟»
ترامپ در انتها گفت: «تعجبی ندارد که نمرات فاکسنیوز در حال سقوط است و قرار است باز هم بسیار پایینتر برود. رتبهبندی آنها بهشدت افت کرده؛ نه بهخاطر من، بلکه چون با من مخالفاند! این اتفاق یک بار قبلا هم رخ داد و فاکس نزدیک بود فروبپاشد. حالا دوباره دارد تکرار میشود!»
پیروزی ۴ چهره ضد اسرائیلی در مجلس نمایندگان آمریکا
رشیده طلیب، نماینده دموکرات و فلسطینیتبار میشیگان، با شکست رقیب جمهوریخواه خود برای پنجمین دوره متوالی به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.
ایلهان عمر، نامزد مسلمان دموکرات که مورد انتقاد شدید دونالد ترامپ بود، در حوزه پنجم ایالت مینهسوتا پیروز شد.
کریس راب، نامزد ترقیخواه در ناحیه ۳ ایالت پنسیلوانیا و رشیده طلیب، نامزد فلسطینیتبار دموکرات در حوزه ۱۲ میشیگان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا شدند.
داریالیزا شوالیه، که در جریان اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل حضور فعالی داشت، در انتخابات ناحیه ۱۳ نیویورک در مجلس نمایندگان پیروز شد.
«بازگشت بزرگ آمریکا»؛ جفریز پیروزی دموکراتها را تبریک گفت
رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان پیروزی قاطع حزبش در رقابتهای انتخاباتی که آن را نزدیک دانست را جشن گرفت؛ پیروزیای که از ماه ژانویه، اکثریت مطمئنی را در اختیار دموکراتها قرار خواهد داد.
حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک با بیان اینکه «امروز آغاز بازگشت بزرگ آمریکا است»، این پیروزی در انتخابات میاندورهای را یک «انتخابات تغییر» توصیف کرد.
به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز وی همچنین گفت: «مردم آمریکا نظر خود را اعلام کردند و به صراحت گفتند که از افراطگرایی و فساد به ستوه آمدهاند. آنها خواهان کنگرهای هستند که برای مردم آمریکا کارآمد باشد و این دقیقا همان کاری است که دموکراتهای مجلس نمایندگان، به محض آغاز به کار در ماه ژانویه، انجام خواهند داد.»
جفریز در آستانه آن است که به نخستین رئیس سیاهپوست مجلس نمایندگان تبدیل شود، اما پیش از آن باید از سوی فراکسیون حزب خود نامزد شده و با رای کل اعضای مجلس انتخاب شود.
او اظهار کرد که دموکراتها درک میکنند که رایدهندگان با اعطای اکثریت در کنگره به آنها، خواستار «ایجاد تغییرات چشمگیر» هستند.
حکیم جفریز گفت: «ما به کنگرهای نیاز داریم که مردم آمریکا را در اولویت قرار دهد. ثروتمندان، مرفهان و افراد دارای نفوذ سیاسی تلاش کردند این انتخابات را بخرند. اما مردم آمریکا پاسخی قاطع دادند و روشن کردند که آمریکا فروشی نیست.»
او وعده داد که دموکراتها برنامه خود را برای «مقرونبهصرفهتر کردن زندگی» دنبال خواهند کرد و برای کاهش هزینههای مسکن، مواد غذایی، سوخت و مراقبتهای بهداشتی تلاش خواهند کرد.
رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان همچنین گفت که دموکراتها برای احیای اعتماد به کنگره تلاش خواهند کرد و «کسانی را که فسادی بیسابقه را بر این کشور تحمیل کردهاند، پاسخگو خواهند کرد.»
او بدون نام بردن مستقیم از دونالد ترامپ رئیسجمهور گفت: «اگر افرادی در مناصب عالی حضور داشته باشند که تمام تمرکزشان بر ثروتمند کردن خود، اعضای خانواده، دوستان یا حامیان مالیشان باشد، پس آنها بر بهبود زندگی مردم آمریکا تمرکز ندارند.»
جفریز با بیان اینکه نتایج این انتخابات بیش از آنکه حزبی باشد، «میهنپرستانه» است، خاطرنشان کرد: «این لحظهای متعلق به دموکراتها یا جمهوریخواهان نیست؛ بلکه لحظهای متعلق به پرچم آمریکا است، زیرا امشب آمریکا پیروز شده است.»
نخستین پیروزی دموکراتها در تگزاس از سال ۱۹۸۸ تاکنون
پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس سنای آمریکا و به دست آوردن یک کرسی از ایالت تگزاس نخستین پیروزی آنها از سال ۱۹۸۸ تاکنون به شمار می رود.
علاوه بر این، دموکرات در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند.
«آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوریخواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه مییابد.
علاوه بر این، دموکرات در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند.
«آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوریخواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه مییابد.
شومر: نیازهای مردم آمریکا را تامین میکنیم چه ترامپ با ما همکاری کند و چه نکند
رهبر دموکراتهای سنا پس از پیروزی حزبش در بازپسگیری اکثریت این مجلس، با تاکید بر ضرورت کاهش هزینههای زندگی و مقابله با فساد، گفت دموکراتها باید به خواستههای مردم آمریکا پاسخ دهند و برای تحقق مطالبات آنها اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا پس از پیروزی حزبش در انتخابات و بازپسگیری اکثریت این مجلس، با بیان اینکه «آسایش در راه است»، تاکید کرد که دموکراتها باید بر مشکلات و نیازهای خانوادههای آمریکایی تمرکز کنند.
وی در سخنانی خطاب به مردم آمریکا گفت: «برای مردم آمریکا پنج کلمه داریم: آسایش در راه است.»
او با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۵، زمانی که برای نخستین بار از بازپسگیری اکثریت سنا سخن گفته بود، بسیاری این هدف را غیرممکن میدانستند، اظهار کرد: ما چگونه پیروز شدیم؟ در درجه نخست، بر خانوادههای آمریکایی، رنجها و نیازهای آنها تمرکز کردیم.
این رهبر دموکراتها با بیان اینکه مردم آمریکا شرایط زندگی خوبی ندارند و نسبت به آینده خود و فرزندانشان نگران هستند، افزود: ما بر آنچه مردم نیاز داشتند، میخواستند و از ما درخواست میکردند، تمرکز کردیم. به حرفهای آنها گوش دادیم و آنها بیش از هر چیز درباره هزینهها، هرجومرج و فساد صحبت کردند.
وی جذب نامزدهای توانمند، حتی در ایالتهای جمهوریخواه، را از دیگر عوامل پیروزی دموکراتها دانست و گفت: افرادی که برای رقابت انتخاب کردیم، فرصتهای خوبی در اختیار داشتند، اما از روی میهندوستی وارد میدان شدند، زیرا میدانستند کشورشان به آنها نیاز دارد و بهترین گزینه برای نمایندگی ایالت خود هستند.
انتقاد از سیاستهای ترامپ و جمهوریخواهان
رهبر دموکراتهای سنا در ادامه با انتقاد از جمهوریخواهان به دلیل حمایت از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت: جمهوریخواهان ترامپ را که بدترین رئیسجمهور تاریخ است، پذیرفتند و تصمیم گرفتند به دنبال او حرکت کنند.
وی افزود: ترامپ گاهی درباره مسائل بیربط و مضحکی صحبت میکرد، اما در بسیاری از موارد سیاستهایی را اجرا کرد که هزینه برق، خدمات درمانی و کالاها را برای مردم افزایش داد.
او با بیان اینکه سیاستهای ترامپ رنج خانوادههای آمریکایی را تشدید کرده است، تاکید کرد: با وجود این شرایط، ما هرگز از مواضع خود عقبنشینی نکردیم.
این مقام دموکرات با اشاره به دیدارهای خود و اعضای حزبش با مردم آمریکا گفت: ما به خانههای مردم رفتیم، در آشپزخانهها و اتاقهای نشیمن آنها نشستیم و پرسیدیم چه کاری باید انجام دهیم. آنها خواستههایشان را مطرح کردند و ما به حرفهایشان گوش دادیم، اما جمهوریخواهان چنین نکردند.
وی با اشاره به نتایج انتخابات گفت: مردم آمریکا معادلات انتخاباتی جمهوریخواهان را برهم زدند و زمینه را برای تغییر گسترده و نسلی در آرایش سیاسی سنا فراهم کردند؛ تغییری که بر آینده آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت.
او در پایان سخنان خود تصریح کرد: آمریکاییها به تغییر رای دادند و اکنون دموکراتها باید به وعدههای خود عمل کنند.
واکنش به احتمال مخالفت ترامپ با برنامههای دموکراتها
رهبر دموکراتهای سنا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت ترامپ با برنامههای حزب دموکرات و استفاده از حق وتو برای جلوگیری از اجرای آنها گفت: امشب شنیدم که رئیسجمهور گفته است میخواهد با ما همکاری کند، اما ما با همکاری یا بدون همکاری رئیسجمهور، برای مردم آمریکا دستاوردهایی رقم خواهیم زد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره درخواست برخی دموکراتهای ترقیخواه برای تلاش بیشتر به منظور استیضاح ترامپ تاکید کرد که اولویت اصلی حزبش رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.
او گفت: اولویت نخست ما باید رسیدگی به مهمترین نیاز مردم آمریکا، یعنی هزینههای بالایی باشد که ترامپ بر آنها تحمیل کرده است. اولویت دوم نیز مقابله با فساد است، زیرا این دولت فاسدترین دولت در تاریخ آمریکاست.
هشدار به جمهوریخواهان درباره نادیده گرفتن خواستههای مردم
این مقام دموکرات در بخش دیگری از نشست خبری، درباره احتمال تلاش جمهوریخواهان برای تسریع روند تایید نامزدهای قضایی ترامپ و معرفی نامزد جدید برای دیوان عالی آمریکا در صورت بازنشستگی ساموئل آلیتو یا کلارنس توماس، گفت: امیدوارم جمهوریخواهان درسی را که تا امشب از درک آن ناتوان بودند، بیاموزند و به حرفهای مردم آمریکا گوش دهند.
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که مردم آمریکا از سیاستمداران میخواهند بر سه موضوع هزینهها، هرجومرج و فساد تمرکز کنند.
رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا: دست رو دست نمی گذاریم
جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا گفت: ما دست روی دست نخواهیم گذاشت تا جناح رادیکال حزب دموکرات برای از بین بردن دستاوردهای ما تلاش کند.
لازم به ذکر است دموکرات ها با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا موفق شدند اکثریت این مجلس را به دست بگیرند.
این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۴۱ عدد رسید.
لازم به ذکر است دموکرات ها با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا موفق شدند اکثریت این مجلس را به دست بگیرند.
این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۴۱ عدد رسید.
ترامپ شکست جمهوریخواهان را به نامزدهای انتخابات نسبت داد
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت این نتیجه را ضربهای به خود و ریاستجمهوریاش تلقی نمیکند!
وی افزود: «من این نتیجه را ضربهای به خودم نمیدانم. ما از نظر اقتصاد و همه اقداماتی که انجام دادهایم، بهترین دو سال تاریخ ریاستجمهوری را پشت سر گذاشتهایم!» به دموکراتها تبریک میگویم. آنها کار خوبی انجام دادند. ۱۱ سال بود که در انتظار چنین فرصتی بودند و سرانجام به آن دست یافتند.»
ترامپ، شکست جمهوریخواهان را به عملکرد نامزدهایی نسبت داد که از آنها حمایت کرده بود و مدعی شد برخی از این نامزدها با او مخالفت کردهاند و نتوانستهاند پایگاه رأیدهندگانش را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند.
وی افزود: «من این نتیجه را ضربهای به خودم نمیدانم. ما از نظر اقتصاد و همه اقداماتی که انجام دادهایم، بهترین دو سال تاریخ ریاستجمهوری را پشت سر گذاشتهایم!» به دموکراتها تبریک میگویم. آنها کار خوبی انجام دادند. ۱۱ سال بود که در انتظار چنین فرصتی بودند و سرانجام به آن دست یافتند.»
ترامپ، شکست جمهوریخواهان را به عملکرد نامزدهایی نسبت داد که از آنها حمایت کرده بود و مدعی شد برخی از این نامزدها با او مخالفت کردهاند و نتوانستهاند پایگاه رأیدهندگانش را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند.
اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز به دست دموکرات ها افتاد
دموکرات ها با کسب ۲۱۹ کرسی از میان ۴۵۳ کرسی موفق شدند اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را نیز به دست بگیرند.
آنها پیشتر با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنا اکثریت این نهاد قانونی را به دست گرفته بودند.
بدین ترتیب دموکرات ها کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت.
این در حالی است که شمارش آراء در آمریکا ادامه دارد و احتمالا کرسی های بیشتری به دموکرات ها خواهد رسید.
آنها پیشتر با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنا اکثریت این نهاد قانونی را به دست گرفته بودند.
بدین ترتیب دموکرات ها کنترل کنگره را به دست خواهند گرفت.
این در حالی است که شمارش آراء در آمریکا ادامه دارد و احتمالا کرسی های بیشتری به دموکرات ها خواهد رسید.
واکنش تصویری ترامپ به نتایج انتخابات آمریکا
ترامپ با انتشار یک تصویر به پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و شکست جمهوری خواهان واکنش نشان داد.
وی پیشتر گفته بود که اگر دموکرات ها با او همکاری نکنند در ۲ سال باقی مانده از ریاست جمهوری اش همه چیز را وتو خواهد کرد.
پیروزی نامزد نامحبوب ترامپ؛ لابی اسرائیلی را شکست دادیم
عبدالرحمن السید نامزد ضد صهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم.
وی اضافه کرد: ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود.
وی اضافه کرد: ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود.
السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود. ایلهان عمر یکی دیگر از نامزدهای مسلمان و نامحبوب ترامپ نیز در این انتخابات پیروز شده بود.
وی اضافه کرد: من بسیار مفتخرم و احساس سربلندی میکنم که بهعنوان سناتور منتخب شما از ایالت بزرگ میشیگان اینجا ایستادهام. تا همین چند لحظه پیش، شاید متوجه شده باشید که هر بار صحبت از نتیجه این رقابت انتخاباتی میشد، همیشه میگفتم «انشاءالله»؛ یعنی اگر خدا بخواهد. اما امروز میتوانیم آن «انشاءالله» را به «الحمدلله» تبدیل کنیم. این حرف را خطاب به عوامل عملیات رسانهای جناح راست میگویم. «الحمدلله» یعنی «ستایش و سپاس مخصوص خداوند است».
تلویزیون اسرائیل: نتایج انتخابات یک شکست سنگین برای ما و ترامپ است
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا به مثابه یک شکست بزرگ برای ترامپ و اسرائیل به شمار می رود.
در همین رابطه پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز نتیجه انتخابات آمریکا را ضربهای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و گزارش داد که دموکراتها در انتخابات میاندورهای آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آوردهاند و به کسب اکثریت مجلس سنا نیز نزدیک شدهاند.
دموکرات ها موفق شدند با به دست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا، کنترل کنگره را به دست بگیرند.
در همین رابطه پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز نتیجه انتخابات آمریکا را ضربهای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و گزارش داد که دموکراتها در انتخابات میاندورهای آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آوردهاند و به کسب اکثریت مجلس سنا نیز نزدیک شدهاند.
دموکرات ها موفق شدند با به دست گرفتن اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان و سنا، کنترل کنگره را به دست بگیرند.
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نظرات بینندگان
بجاي رژيم چنچ در ايران، رژيم چنچ در آمريكا رخ داد :-)
باشد که عبرتی شود برای هر متجاوزی در آینده که
چشم طمع به این آب و حاک دارد. اینها تازه پیش لرزه است
زلزله اصلی در راه است.
ترامپ!! راه تو بگیر برو و از همون راهی که اومدی برگرد و پشت سر تا هم نگاه نکن.دیگه هم دور بر ایران پیدات نشه.وگرته بدتر از اینها سرت میاد.
ما هم میگیم الحمد لالله.
ولی سر کارخانم فائزه هاشمی و همفکران او که سه سال قبل آرزوی ریاست جمهوری ترامپ را داشتین!
این زمستان هم بر ملت ایران گذشت و روسیاهی آن به شما ماند!
وسط دعوا نرخ تعیین نکن
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