نتایج فاجعه بار انتخابات آمریکا برای ترامپ و جمهوری خواهان؛ پیشتازی دموکراتها در سنا و مجلس نمایندگان

نشریه آمریکایی «آتلانتیک»، نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نقطه حساسی در افول سیاسی دونالد ترامپ توصیف کرد و نوشت رئیس‌جمهور آمریکا که از رأی‌دهندگان خواسته بود انتخابات را همه‌پرسی درباره خود بدانند، با توبیخ گسترده و کوبنده آن‌ها مواجه شد.

مجله آتلانتیک در یادداشتی تحلیلی که همزمان با شکست حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ در انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده منتشر شد، به این موضوع اشاره کرد هر چند در طی یک دهه گذشته دونالد ترامپ همواره به طرزی بی‌سابقه تلاش کرده بود چهره مسلط بر گفتمان و عرصه سیاست آمریکا باشد اما نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان داد که این دوره از تسلط او به پایان رسیده است.لمیر در تحلیلی به قلم جاناتان لمیر می‌نویسد: «دونالد ترامپ مسلط‌ترین چهره سیاسی این قرن بوده است. او یکی از غیرمحتمل‌ترین پیروزی‌های انتخاباتی تاریخ آمریکا را رقم زد و سپس بزرگ‌ترین بازگشت سیاسی را به نمایش گذاشت. او رابطه ایالات متحده با جهان را دگرگون کرده، قواعد و انتظارات از ریاست‌جمهوری را بازنویسی کرده، شکاف‌های ملی را شعله‌ورتر کرده و نحوه و میزان تفکر آمریکایی‌ها درباره دفتر ریاست‌جمهوری را تغییر داده است. او همه‌جا حاضر است و قدرت خود را از همین حضور همه‌جایی می‌گیرد.»لمیر در این گزارش با اشاره به اینکه ترامپ از رأی‌دهندگان خواسته بود «طوری رأی بدهند که گویی نام او روی برگه‌های انتخاباتی قرار دارد»، نوشت: «آن‌ها گوش دادند و سپس او را رد کردند.»به نوشته این تحلیلگر، اینکه در نتیجه انتخابات میاندوره‌ای سه‌شنبه کنگره آمریکا، مجالس این کنگره در کنترل دموکرات‌ها قرار گرفت، تحولی است که به گفته او، ترامپ را عملاً به یک رئیس‌جمهور «اردک لنگ» (غیرمسلط) تبدیل می‌کند.این تحلیلگر خاطر نشان ساخته است: «اما امشب، ترامپ مجبور شده است با مرگ سیاسی خود روبه‌رو شود. او از رأی‌دهندگان خواست تا این انتخابات میان‌دوره‌ای را همه‌پرسی درباره خودش بدانند، تا تصور کنند نام او روی برگه رأی است. آن‌ها گوش دادند و سپس او را رد کردند. این یک رد قاطع، تکان‌دهنده و گسترده است.»او ادامه می‌دهد: «ترامپ اکنون احتمالاً باید با دموکرات‌های کنگره سر و کار داشته باشد که می‌توانند دستور کار او را مسدود کنند و از قدرت احضار استفاده کنند. او همچنین باید با این احتمال روبه‌رو شود که حزبی که به شکل خود درآورده است، ممکن است به زودی به فراتر از او بنگرد. دونالد جی. ترامپ اکنون رسماً و به‌طور کامل یک رئیس‌جمهور لنگ است.»تحلیلگر آتلانتیک در ادامه این گزارش تصریح می‌کند: «اما ما آخرین خبر او را نشنیده‌ایم. او همچنان فرمانده کل قوا است، بر امور جهانی تسلط دارد، از قدرت گسترده فرمان‌های اجرایی استفاده می‌کند و در جلب توجه بی‌همتا باقی مانده است. او پیش از این بیش از یک بار از گورستان سیاسی فرار کرده و قوی‌تر بیرون آمده است. با این حال، با تمام قدرت و تمام صدایش، نمی‌تواند بر تقویم بی‌امان پیروز شود: انتخابات ملی بعدی، انتخاباتی خواهد بود که جایگزین او را تعیین می‌کند. ترامپ به زودی از تیترها لغزش خواهد کرد و کمپین ریاست‌جمهوری او را از صفحه اول کنار خواهد زد. او با احتمال جانشینی یک رئیس‌جمهور دموکرات روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند از وزارت دادگستری برای کاویدن چهار سال گذشته و بررسی متحدان، دوستان، خانواده و کسب‌وکارهای ترامپ استفاده کند. و او با آنچه به‌احتمال قوی بزرگ‌ترین ترس اوست روبه‌رو خواهد شد: بی‌اهمیتی.»به نوشته تحلیلگر آتلانتیک، ترامپ «بی‌سروصدا کنار نخواهد رفت» و مشخص نیست که آیا او و همکاران جمهوری‌خواهش حتی نتایج میان‌دوره‌ای را خواهند پذیرفت چون بارها و به حدی انتظارات را نقض کرده که هرگونه انتظاری از او می‌تواند احمقانه باشد. به عقیده وی «باخت‌ پیش‌بینی‌شده در انتخابات اخیر او را فروتن نخواهد کرد. اما آن‌ها آغاز پایان او را نشان می‌دهند.»این گزارش با اشاره به کارزار انتخاباتی ترامپ، سخنرانی پایانی او در شب انتخابات در مقابل استخر بازتابنده کاخ سفید را نمونه‌ای از فاصله گرفتن رئیس‌جمهور از دغدغه‌های واقعی رأی‌دهندگان توصیف کرد و نوشت ترامپ در حالی از پروژه‌های عمرانی و پرهزینه دفاع ‌کرد که آمریکایی‌ها با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آتلانتیک همچنین به وعده‌های محقق‌نشده ترامپ از جمله مهار تورم، پایان دادن به جنگ‌ها و مدیریت مهاجرت اشاره کرد و نوشت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رأی‌دهندگان نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور در موضوعاتی که زمانی نقاط قوت او محسوب می‌شد، ناراضی هستند.در این گزارش آمده است: «کارزار ترامپ برای انتخابات میان‌دوره‌ای به مسخره‌ترین، اما قابل پیش‌بینی‌ترین شکل ممکن به پایان رسید. برای ماه‌ها، رئیس‌جمهور به دور بودن از واقعیت متهم شده بود، به از دست دادن حس بی‌همتای خود نسبت به آنچه حامیانش را به حرکت درمی‌آورد. او نگرانی‌های مربوط به قدرت اقتصادی مردم را مسخره کرده بود در حالی که ثروت خودش متورم شده بود، جنگی را آغاز کرده بود که آمریکایی‌ها نمی‌خواستند، کاخ سفید را بازسازی کرده بود و بناهای یادبود مختلفی برای خودش برنامه‌ریزی کرده بود. و سپس دیروز، او تصمیم گرفت که بهترین راه برای مقابله با این اتهام که او درگیر پروژه‌های خودنمایانه و معاملات فاسد است، این است که آخرین سخنرانی چرخه انتخاباتی را در محل پوچ‌ترین و شکست‌خورده‌ترین پروژه عمرانی پرهزینه خود ایراد کند.»تحلیلگر آتلانتیک ادامه می‌دهد: «ترامپ در آستانه روز انتخابات در مقابل استخر بازتابنده ایستاد و از پروژه‌ای دفاع کرد که با جلبک و کار بی‌کیفیت یک پیمانکار بدون مناقصه محکوم به شکست شده بود. این پروژه—که ترامپ به دروغ ادعا کرده بود توسط خرابکاری از مسیر خارج شده است—میلیون‌ها دلار بیش از بودجه هزینه برداشت و مطمئناً باعث نشد او در جاهایی مانند میشیگان، کانزاس و آلاسکا حتی یک رأی هم به خاطر این کار به دست بیاورد.»لمیر در ادامه با اشاره به مواضع ترامپ در سیاست خارجی، از جمله تهدیدات مداوم به تجاوزگری علیه ایران، نوشت این مواضع در تضاد با خواست افکار عمومی آمریکا قرار دارد. این تحلیل‌گر آمریکایی همچنین تأکید کرد که ترامپ پس از این انتخابات با کنگره‌ای مواجه خواهد شد که ممکن است دستور کار او را مسدود کند و از قدرت احضار و تحقیق علیه دولت او استفاده کند.آتلانتیک در بخش دیگری از این گزارش، به نقل از یک مشاور نزدیک ترامپ که نخواست نامش فاش شود، نوشت: «او دوست دارد کسی برای جنگیدن داشته باشد—و کسی برای سرزنش کردن.» این نشریه افزود با این حال، ترامپ نسبت به برخی تحقیقات احتمالی آینده و استیضاح مجدد ابراز نگرانی کرده است.لمیر در پایان نوشت: «نتیجه امروز نشانگر واضحی در مسیر ترامپ به سوی بی‌اهمیتی است. بسیاری از نزدیکان او معتقدند که انگیزه محرک او—بیش از قدرت یا پول—جلب توجه است. و برای یک دهه، او خورشید را مسدود کرده و به گونه‌ای بر گفتمان تسلط داشته که هیچ رئیس‌جمهور دیگری در نسل‌ها نداشته است. اما این شروع به تغییر خواهد کرد زمانی که واشنگتن شروع به نگاه فراتر از او کند. ترامپ که زمانی یک غول بود، به سرعت خود را به عنوان یک روایت فرعی خواهد یافت. این‌طور نیست که او ناگهان ناپدید شود؛ او هدفش بازی کردن در نقش پادشاه‌ساز جمهوری‌خواه خواهد بود و مطمئناً همچنان وفاداری سرسخت سرسپردگان به خود را خواهد داشت حتی اگر آن گروه کوچک شود.»به نوشته این تحلیل‌گر، هرچند ترامپ همچنان فرمانده کل قوا باقی می‌ماند و از اختیارات گسترده در سیاست خارجی برخوردار است، اما مسیر افول سیاسی او آغاز شده و حزب جمهوری‌خواه نیز به تدریج در حال فاصله گرفتن از او و تدارک آینده پس از دوره ترامپ است.