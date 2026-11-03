به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که ایران خواهان دستیابی به توافق برای پایان جنگ است و احتمال تحقق چنین توافقی وجود دارد.



این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تماس‌ها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن با هدف دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها به‌طور فعال در جریان است.

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ترامپ همچنین در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأکید کرده بود که برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری درگیری‌ها با ایران عجله‌ای ندارد.



در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.



«شیرین طهماسب هانتر» بیش از پنجاه سال تجربه در امور بین‌المللی دارد که شامل فعالیت‌های او به عنوان دیپلمات (خدمات خارجی ایران، ۱۳۴۴-۱۳۵۷) ، تحلیلگر اندیشکده، و مدیر برنامه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و مرکز مطالعات سیاست اروپا (۱۳۶۲-۱۳۸۴) می‌شود. او در سال ۱۳۸۴ به مرکز الولید در دانشگاه جورج‌تاون پیوست و به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان، استاد مهمان و استاد پژوهشی فعالیت کرد. او اکنون به عنوان عضو افتخاری مرکز الولید شناخته می‌شود. هانتر به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی مسلط است. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی امریکاست.



اخیراً کتاب «قدرت‌های بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» (The Great Powers, and Iran's Social and Political Evolution) نوشته وی از سوی انتشارات «پالگریو مک میلان» به زبان انگلیسی منتشر شده است. کتاب «قدرت‌های بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» روایتی شخصی از زندگی و تجربیات شیرین هانتر، به عنوان یک زن ایرانی است که در دوران تحول‌آفرین تاریخ ایران بزرگ شد. این کتاب با بررسی پیامد‌های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب سرنوشت‌ساز سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) آغاز می‌شود و روایتی تأثیرگذار از تأثیر عمیق این رویداد‌های تاریخی بر زندگی نویسنده ارائه می‌دهد. کتاب به بررسی پیامد‌های چندوجهی دوره اصلاحات که از دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) آغاز شد، می‌پردازد. این اصلاحات به هانتر امکان ورود به خدمات دیپلماتیک را داد، اما در عین حال سایه‌ای از مصائب را بر خانواده او افکند.





جنگ‌ها پرهزینه هستند و آمریکا با کمبود برخی تجهیزات نظامی مواجه است

*یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از پیشرفت حاصل‌شده در مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد. او همچنین گفت امیدوار است رأی‌دهندگان آمریکایی کاهش قیمت نفت را (که در پی اعلام پیشرفت در مذاکرات با ایران رخ داده است) به خاطر داشته باشند. این مسئله پرسش‌هایی را مطرح می‌کند درباره اینکه آیا هدف اصلی ترامپ از مذاکره با ایران صرفاً کاهش قیمت نفت در آستانه انتخابات است و آیا ممکن است پس از پایان انتخابات به‌سرعت موضع خود را تغییر دهد. ارزیابی شما از این احتمال چیست؟



واضح است که ترامپ می‌خواهد این پیام را منتقل کند که جنگ به‌زودی پایان خواهد یافت و در نتیجه، قیمت انرژی را کاهش دهد و از این طریق بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. با این حال، من معتقدم ترامپ ترجیح می‌دهد منافع آمریکا را از طریق مذاکرات تأمین کند.



جنگ‌ها پرهزینه هستند و آمریکا با کمبود برخی تجهیزات نظامی مواجه است. همچنین، برخی از سرسخت‌ترین حامیان ترامپ با جنگ‌های موسوم به بی‌پایان، از جمله جنگ ایران، مخالف‌اند. بنابراین، من معتقد نیستم که مذاکرات صرفاً با اهداف انتخاباتی انجام می‌شوند، هرچند قطعاً این اهداف بخشی از محاسبات ترامپ هستند.





واشنگتن ترجیح می‌دهد حکومتی در ایران روی کار باشد که سکولارتر و دست‌کم غیرخصمانه نسبت به آمریکا باشد

*نکته مهم دیگری در اظهارات ترامپ، سخن او مبنی بر این بود که برای پیشبرد اهداف سیاست آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، تغییر رژیم در ایران ضروری نیست. ارزیابی شما از این موضع چیست؟ آیا این دیدگاه با دستورکار دولت نتانیاهو که ادعای تغییر نظام ایران را دارد، تفاوت دارد؟



واضح است که آمریکا ترجیح می‌دهد ایران تحت رهبری متفاوتی قرار داشته باشد. واشنگتن ترجیح می‌دهد حکومتی در ایران روی کار باشد که سکولارتر و دست‌کم غیرخصمانه نسبت به آمریکا باشد. اما آنچه برای آمریکا اهمیت بیشتری دارد، تغییر رفتار ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای است.



این سیاست اساسی آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون بوده است، هرچند آمریکا در مقاطعی تلاش کرده تغییر رژیم را تشویق کند. بنابراین، اظهارات ترامپ چندان تعجب‌آور نیست.

نتانیاهو برای چند ماه دیگر در قدرت باقی می ماند

*با توجه به وضعیت سیاسی نتانیاهو در اسرائیل، جایی که او نتوانست اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورد، و همچنین با در نظر گرفتن احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، آیا این خطر وجود دارد که ترامپ و نتانیاهو به‌طور مشترک جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کنند؟



اگرچه ائتلاف نتانیاهو اکثریت را به دست نیاورد، عملکرد آن از سایر احزاب بهتر بود. بنابراین، این ائتلاف شانس بیشتری برای تشکیل دولت دارد.



محتمل‌ترین نتیجه این است که نتانیاهو برای چند ماه دیگر در قدرت باقی بماند و در سال ۲۰۲۷ انتخابات جدیدی برگزار شود.



اینکه آیا نتانیاهو برای آغاز جنگ با ایران تلاش خواهد کرد یا خیر، به محاسبات او درباره تأثیر احتمالی دور جدید درگیری‌ها بر آینده سیاسی‌اش بستگی دارد. با این حال، ممکن است این بار نتواند روی حمایت بی‌قیدوشرط ترامپ حساب کند.



*با توجه به نتایج انتخابات کنست و تعداد کرسی‌هایی که حزب و بلوک سیاسی نتانیاهو به دست آورده‌اند، ارزیابی شما از آینده سیاسی نتانیاهو چیست؟ اگر مأمور تشکیل دولت شود، آیا قادر خواهد بود حمایت لازم را برای تشکیل دولت ائتلافی و ادامه نخست‌وزیری خود به دست آورد؟



ارزیابی چشم‌انداز آینده نتانیاهو دشوار است. او مدتی به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت به کار خود ادامه خواهد داد و به احتمال زیاد اسرائیل سال آینده انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد.



واقعیت این است که جمعیت یهودی اسرائیل دچار قطبی‌شدگی شده‌اند و عدم تمایل آنان به همکاری با جمعیت عرب اسرائیل، تشکیل اکثریت را دشوار می‌کند.





دموکرات‌ها در موضوع ایران تفاوت چندانی با جمهوری‌خواهان ندارند

*ارزیابی شما از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا چیست؟ اگر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه شکست بخورند، این مسئله چه تأثیری بر سیاست ترامپ در قبال ایران خواهد داشت؟ آیا کنگره قادر خواهد بود آزادی عمل او را در برخورد با ایران محدود یا مهار کند؟



بسیاری از مسائل به میزان پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای بستگی خواهد داشت.



بعید است که یک اکثریت شکننده بتواند ترامپ را محدود کند. علاوه بر این، دموکرات‌ها در موضوع ایران تفاوت چندانی با جمهوری‌خواهان ندارند.



بایدن می‌توانست سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد، اما تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد. بخش قابل‌توجهی از مواضع ضدجنگ صرفاً با اهداف انتخاباتی مطرح می‌شوند.



دموکرات‌ها ممکن است بتوانند مانع حملات جدید ترامپ شوند، اما من تردید دارم که حاضر باشند خواسته‌های ایران را برآورده کنند.

