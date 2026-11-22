به گزارش تابناک؛ تنها با ۶۰۰ گرم سینه مرغ می‌توانید حدود ۱.۸ کیلوگرم کالباس نرم، منعطف و خوش‌طعم در خانه تهیه کنید که هم از نظر اقتصادی فوق‌العاده به‌صرفه است و هم بدون افزودنی‌های غیرضروری با ماندگاری بالا آماده می‌شود.

مواد لازم: ۶۰۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان (چرخ شده و نیمه منجمد) ، ۴۰۰ گرم آب + ۲۰ گرم نمک (فریز شده به صورت پوره یخ) ، ۲۰ گرم سیر، چند قطره اسانس پاپریکا (و رنگ خوراکی قرمز اختیاری) ، ۲۰۰ گرم نشاسته گندم، ۴۰ گرم آرد گندم، ۳۰ گرم ایزوله سویا، ۳۰ گرم کازئین (پروتئین شیر) ، ۲۶ گرم نشاسته ذرت، ۱ عدد تخم مرغ کوچک (حدود ۶۰ گرم) ، ۳۵۰ گرم روغن مایع، ۴۵ گرم مغز پسته پوست کنده و آردزده شده (اختیاری).ادویه مخصوص: ۸ گرم پودر تخم گشنیز، ۲ گرم پاپریکا، ۴ گرم پودر فلفل قرمز، ۴ گرم جوز هندی، ۲ گرم پودر سیر، ۲ گرم پودر زیره سبز، ۲ گرم پودر آویشن، ۲ گرم پودر زنجبیل.

۱. آماده سازی مرغ نیمه منجمد، پوره یخ نمکی و میکس اولیه با ادویه‌ها و پودرهای بافت دهنده

۶۰۰ گرم مرغ چرخ شده را ۱ تا ۲ ساعت در فریزر بگذارید تا نیمه منجمد شود و ۴۰۰ گرم آب را با ۲۰ گرم نمک در فریزر نگه دارید تا به شکل پوره یخ درآید. مرغ را با ۲۰ گرم سیر و چند قطره اسانس پاپریکا به صورت پالس‌های ۳ ثانیه روشن و ۳ ثانیه خاموش میکس کنید؛ سپس یک سوم پوره یخ، مخلوط پودرها (نشاسته گندم، آرد گندم، ایزوله سویا، کازئین و نشاسته ذرت) ، ادویه‌ها، باقی پوره یخ و تخم مرغ را مرحله به مرحله اضافه کرده و یکدست نمایید.

۲. افزودن تدریجی روغن، مخلوط کردن پسته و پر کردن کاور با هواگیری کامل

۳۵۰ گرم روغن را در ۳ تا ۴ نوبت به آرامی به خمیر کالباس اضافه کنید و پس از آخرین مرحله ۴ تا ۵ دقیقه خوب بزنید تا کاملاً جذب شود (در صورت تمایل چند قطره رنگ قرمز بزنید). مغز پسته را چند دقیقه بجوشانید، در آب سرد شوک دهید، پوست بگیرید، مرطوب به آرد آغشته کرده و الک کنید تا آرد اضافه بریزد و در خمیر مخلوط نمایید؛ سپس مواد را با قیف دوتایی داخل کاور نرم شده (خیس شده در آب گرم) بریزید، هواگیری و پیچ پیچ کرده و دو سر آن را ببندید.

۳. پخت در آب ۸۰ تا ۸۵ درجه، شوک آب و یخ و استراحت یخچالی

کالباس‌ها را در قابلمه بزرگ آب با دمای ۸۰ تا ۸۵ درجه (همراه با حباب‌های ریز روی دیواره بدون جوشیدن) قرار دهید؛ برای کاور عرض ۹ سانتی متر حدود ۲ ساعت روی شعله ملایم بپزید و دما را کنترل کنید. بلافاصله پس از پخت حدود ۳۰ دقیقه در آب و یخ بگذارید تا خنک و پخت متوقف شود، سپس ۲۴ ساعت در یخچال استراحت دهید و برای نگهداری طولانی مدت در بسته بندی مناسب در فریزر بگذارید.

رعایت دمای دقیق و یکنواخت پخت، هواگیری کامل کاور و شوک سرد پس از پخت، کالباس خانگی با بافتی منسجم، برش پذیر و آبدار می‌سازد که هم از نظر کیفیت و سلامت مطمئن‌تر است و هم با بازدهی سه برابری، کاملاً اقتصادی تمام می‌شود.