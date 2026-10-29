پایان شمارش آرای انتخابات کنست اسرائیل؛ ائتلاف نتانیاهو 5 کرسی بیشتر از «آیزنکوت» به دست آورد

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از پایان شمارش آرای بیست و ششمین انتخابات کنست خبر داد.

این رسانه‌ها اعلام کردند که نتایج شمارش آرا به زودی منتشر خواهد شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به سهم نهایی هر یک از اردوگاه‌های نتانیاهو و آیزنکوت از کرسی‌های کنست اشاره کردند.

پیشتر کمیته انتخابات اسرائیل اعلام کرده بود که بیش از ۹۷ درصد آرای انتخابات کنست شمارش شده است، اما این نتایج تأثیری بر ترکیب ائتلاف‌های سیاسی نداشته است.

بر اساس گزارش کمیته انتخابات اسرائیل، با شمارش ۹۷.۳ درصد آرای بیست و ششمین انتخابات کنست اردوگاه نتانیاهو همچنان ۵۳ کرسی، اردوگاه تغییر به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و فهرست مشترک عربی ۱۹ کرسی را در اختیار دارند.

بر اساس این آمار، همچنان هیچ یک از دو ائتلاف نمی توانند به صورت مستقل کابینه را تشکیل دهند.

کمیته انتخابات اسرائیل: انتخابات قانونی برگزار شد

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی ادعا کرد که انتخابات پارلمانی این رژیم (کنست) مطابق قانون برگزار شد.

کمیته انتخاباتی رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که «ادعاها درباره وجود تخلف سازمان‌ یافته در جریان برگزاری شفاف انتخابات، هیچ مبنایی ندارد».

این ادعا در حالی مطرح شده است که گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و شرکایش در حال هدایت یک عملیات تاثیرگذاری غیرقانونی بر افکار عمومی اسرائیل هستند تا انتشار نتایج انتخابات را به تأخیر بیندازند.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت هشدار داد که «تلاش برای سوءاستفاده از اطلاعاتی که درباره آنها تحقیق نشده است، با هدف زیر سؤال بردن نتایج انتخابات کنست، غیرقابل ‌قبول است».

این خبر در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس‌ رژیم صهیونیستی هم گفته است که تحقیقات درباره شبهاتی را که صبح امروز درباره نتایج انتخابات منتشر شد، از نزدیک دنبال می‌کند.

هرتزوگ اعلام کرد که «باید شواهد و شایعات به ‌طور کامل بررسی شوند و عاملان، طبق احکام قانون بازخواست و مجازات شوند».

انتقاد تند «کاتس» از «آیزنکوت» درباره جنگ علیه ایران

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد تند از اظهارات اخیر «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست این رژیم گفت که ارتش اسرائیل هر تصمیمی درباره ایران را اجرا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، یسرائیل کاتس دعوت گادی آیزنکوت از فرماندهان نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی «غیردموکراتیک و به دور از واقعیت» خواند.

کاتس وجود اختلاف میان سطوح نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر درباره ایران را تکذیب و ادعا کرد: ارتش اسرائیل هر تصمیمی را که در این زمینه گرفته شود، اجرا خواهد کرد و در تمامی رایزنی‌ها و گفتگوها مربوط به ایران مشارکت دارد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر افزود: آیزنکوت با خطاب قرار دادن فرماندهان ارشد ارتش و دعوت از آنان به سرپیچی از دستورهای نخست‌ وزیر، وزیر جنگ و نهادهای امنیتی برخوردار از اختیارات قانونی، در واقع اظهاراتی «غیردموکراتیک و به ‌دور از واقعیت» مطرح کرده است. سخنان آیزنکوت ادامه «کارزار دروغینی» است که او و متحدانش در جریان انتخابات به راه انداختند؛ کارزاری که بر ادعای وجود اختلاف میان سطوح نظامی و سیاسی درباره نحوه برخورد با ایران استوار بود.

این اظهارات کاتس پس از آن مطرح شد که آیزنکوت در سخنرانی خود پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات، بنیامین نتانیاهو را نخست‌وزیر یک دولت انتقالی توصیف کرد و خطاب به فرماندهان نهادهای امنیتی ، حفظ استقلال تصمیم‌گیری شان در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار علیه آنها را خواستار شد.