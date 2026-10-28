واکنش زینب سلیمانی به نتیجه انتخابات در رژیم اسرائیل

به گزارش تابناک، زینب سلیمانی، دختر سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«نتیجه هر نمایشی در رژیم جعلی صهیونیستی هیچ تأثیری در اراده ملت ایران ندارد. مردم ما به‌خوبی می‌دانند «سگ زرد برادر شغال است» و صهیونیست‌ها همگی خوی نسل‌کشی دارند.

ایمان و اتکای ما به قدرت خداوند قادر است: وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

گفتنی است، روز گذشته انتخابات کنست پارلمان رژیم صهیونیستی برگزار شد.