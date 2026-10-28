رئیس اسرائیل خواهان اجتناب از انتخابات مجدد شد

به گزارش تابناک؛ اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل امروز (چهارشنبه) در سخنانی خواهان اجتناب از برگزاری مجدد انتخابات شد.

در همین حال، روزنامه عبری معاریو گزارش داد، با پایان شمارش آراء در حوزه‌های رأی‌گیری عادی، ۵۳ کرسی برای ائتلاف نتانیاهو، ۴۸ کرسی برای اپوزیسیون و ۱۹ کرسی برای احزاب عربی ثبت شده است.

بن‌بست انتخاباتی و ناکامی ائتلاف‌ها در کسب اکثریت پارلمان

این نتایج نهایی نیست و شمارش آراء از حوزه‌های ویژه همچنان باقی مانده است.با این حال، هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانستند اکثریت پارلمان را به دست آورند.

همزمان، یوسف جبارین، رئیس حزب «فهرست مشترک» کنست گفت: هرکس می‌خواهد جایگزین واقعی برای دولت خون‌ریز و نژادپرست نتانیاهو معرفی کند، باید با ما صحبت کند تا راه را برای تغییر هموار کنیم.

وی افزود: حزب ما آماده است تا راه را برای برکناری کابینه نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ و فرستادن آن‌ها به خانه هموار کند.

منبع: فارس