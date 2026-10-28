آخرین نتایج انتخابات کنست اسرائیل؛ نتانیاهو اعلام پیروزی کرد؛ نبض دولت اسرائیل در دست اعراب!

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که نتایج نهایی انتخابات طی یک یا دو روز آینده مشخص خواهد شد اما ادعا کرد که لیکود بزرگ‌ترین حزب است و بلوک راست‌گرا توانسته «اکثریتی قاطع» به دست آورد.

به رغم این ادعا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که پیش‌بینی نمی‌شود نه حزب نتانیاهو و نه جناح مخالف، بتوانند ۶۱ کرسی لازم در کنست (پارلمان) را برای کسب اکثریت به دست آورند.

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، پیش‌بینی می‌شود تعداد کرسی‌های اردوگاه نخست‌وزیر از ۶۸ کرسی در کنستِ قبلی به ۵۲ کرسی کاهش یابد. سهم اردوگاه «گادی آیزنکوت» رهبر مخالفان هم ۴۹ کرسی پیش‌بینی می‌شود.

نتایج انتخابات اسرائیل پس از شمارش ۵۵.۴ درصد آرا

نتایج انتخابات اسرائیل پس از شمارش ۵۵.۴ درصد آرا بدین صورت است:

* حزب لیکود: ۲۷ کرسی

* حزب «یاشار»: ۲۱ کرسی

* فهرست متحد: ۴ کرسی

* فهرست مشترک: ۱۱ کرسی

توزیع کرسی‌ها بر اساس اردوگاه‌ها:

* اردوگاه نتانیاهو: ۵۶ کرسی

* اپوزیسیون: ۴۹ کرسی

* احزاب عربی: ۱۵ کرسی

با شمارش حدود ۶۰ درصد آرا، ائتلاف حاکم به ۵۶ کرسی رسید

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد با شمارش حدود ۶۰ درصد آرا، حزب لیکود به ۲۸ کرسی رسیده، حزب «یاشار» با ۲۱ کرسی ثابت مانده و فهرست مشترک با ۱۲ کرسی در جایگاه بعدی قرار دارد.

بر اساس نتایج رسمی و جزئی شمارش آرا، ائتلاف حاکم کنونی ۵۶ کرسی و بلوک تغییر ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. فهرست مشترک نیز ۱۲ کرسی و حزب «رَعَم» چهار کرسی کسب کرده‌اند

تمجید نتانیاهو از ترامپ

نتانیاهو در جمع هواداران خود در ستاد حزب لیکود در بیت‌المقدس (اورشلیم) علیه ایران حرف زد و بار دیگر از دونالد ترامپ تمجید کرد.

او مدعی شد: «اسرائیل به همراه دوستمان، رئیس‌جمهور ترامپ، با یک فرصت تاریخی و یک‌باره روبرو است تا تهدید ایران را برای همیشه از بین ببرد...ما توانسته‌ایم بر دشمنان خود غلبه کنیم و در آینده نیز خواهیم توانست.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اشاراتی هم به نتایج چشمگیر احزاب عربی در انتخابات کرد و همکاری احتمالی آیزنکوت با آنها برای تشکیل کابینه را «مایه ننگ» خواند.

طبق گزارش‌ها، احزاب عربی در انتخابات کنست توانستند 18 کرسی را کسب کنند و این موضوع به آنها نقشی تعیین‌کننده برای تشکیل کابینه بعدی رژیم صهیونیستی می‌دهد.

اپوزیسیون اسرائیل شکست نتانیاهو را اعلام کرد

نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم‌صهیونیستی پس از برگزاری انتخابات کنست و بروزرسانی نتایج نظرسنجی‌ها، بعد از رأی‌گیری طی سخنانی گفت: «نتانیاهو شکست خورده و دولتِ مسئول حوادث ۷ اکتبر کنار خواهد رفت».

بر اساس نتایج این نظرسنجی‌ها، ائتلاف نتانیاهو ۵۱ کرسی، ائتلاف معارضان ۵۱ کرسی و ائتلاف اعراب ۱۸ کرسی را کسب می‌کنند و هیچ‌یک حائز اکثریت لازم برای تشکیل کابینه نخواهند شد و مجدد باید کابینه‌ای ائتلافی تشکیل شود.

بنت در ادامه گفت: ائتلافی که از خدمت سربازی فرار می‌کند، از ۶۸ کرسی به ۵۰ کرسی سقوط کرده است. دولت 7 اکتبر باید به خانه‌اش برود. ما تمام تلاش خود را برای تشکیل یک دولت صهیونیستی به کار خواهیم بست. دولتی که مبتنی بر ائتلافی از کسانی که در ارتش خدمت می‌کنند، باشد.

وی افزود که رهبران «جریان تغییر» در حال گفت‌وگو و هماهنگ‌سازی مواضع خود هستند.

پیش از او یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل تایید کرد که ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو، در انتخابات متحمل شکستی سنگین شده است.

«گادی آیزنکوت» رهبر ائتلاف احزاب معارض در رژیم صهیونیستی نیز بامداد امروز گفت که نخست‌وزیر فعلی این رژیم در انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی شکست خورده است.

آیزنکوت طی سخنرانی در جمع هواداران خود ساعاتی بعد از پایان رأی‌گیری، اظهار داشت: «اسرائیلی‌ها به ادامه حضور نتانیاهو به‌عنوان نخست‌وزیر رأی منفی دادند.

نتانیاهو باید رأی عدم اعتماد صهیونیست‌ها به خود را بپذیرد، و بازنشستگی خود را از زندگی سیاسی اعلام کند».

ترامپ: حمایت من نتانیاهو را از شکست نجات داد

در حالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات دیروز رژیم صهیونیستی مشخص نشده، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه احتماعی خود تروث سوشال، آنچه تغییر معادلات به نفع نتانیاهو خواند را به نام خود زد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: وقتی رئیس‌جمهور ترامپ از بی‌بی نتانیاهو حمایت کرد، ورق کاملاً برگشت و حالا، به‌جای یک شکست قطعی برای یک نخست‌وزیر بزرگ، به نظر می‌رسد شاهد یک بازگشت از عقب‌ماندگی، یا حتی پیروزی برای نتانیاهو هستیم. تمام این‌ها بعد از حمایت رئیس‌جمهور ترامپ رخ داد؛ کسی که تنها چیزی را می‌خواهد که به نفع خاورمیانه، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا باشد!

ترامپ در آستانه انتخابات پارلمانی (کنست) اسرائیل که دیروز برگزار شد، در دو پیام خطاب به ساکنان فلسطین اشغالی از آن‌ها خواسته بود به نتانیاهو رای دهند.

میزان مشارکت به ۷۷.۷ درصد رسید

به گزارش تابناک، انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی روز سه‌شنبه برگزار شد. آنچه این انتخابات را متمایز ساخت مشارکت بی‌سابقه اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی پای صندوق‌های رای بود که حتی اردوگاه نتانیاهو و دیگر صهیونیست‌ها را به شدت به وحشت انداخت بطوریکه نخست‌وزیر این رژیم مجبور شد بارها به اسرائیلی‌ها برای رای دادن به حزب او التماس کند. نتایج نهایی انتخابات تا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اعلام می‌شود.

کمیته مرکزی انتخابات نیز اعلام کرد که میزان مشارکت در بیست و ششمین انتخابات کنست تا ساعت ۱۰ شب به ۷۷.۷ درصد از واجدین شرایط رسیده است. در مجموع ۵,۶۹۵,۶۸۲ رأی‌دهنده رأی خود را به صندوق انداختند. این میزان نشان دهنده افزایش تقریباً ۷.۱ درصدی در مقایسه با انتخابات بیست و پنجمین کنست و بالاترین میزان مشارکت در این زمان از سال ۲۰۰۱ است.