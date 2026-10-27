کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۶۴

نبض خبر تصاویر هجوم اعراب برای رای دادن در انتخابات اسرائیل

مشارکت عرب‌ها از کل مشارکت انتخابات قبلی فراتر رفته و به عامل تغییردهنده معادلات انتخابات تبدیل شده است؛ اتفاقی که می‌تواند محاسبات هر دو بلوک نتانياهو و آیزنکوت را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. مجری شبکه 12 اسرائیل از افزایش بی‌سابقه مشارکت در انتخابات خبر داد و گفت مشارکت ۴۴.۹ درصدی تا ساعت ۱۴، دست‌کم از سال ۱۹۶۹ سابقه نداشته است. به گفته او، عامل اصلی این جهش، مشارکت گسترده جامعه عرب، به‌ویژه هواداران حزب رعام در جنوب، و سپس رأی‌دهندگان میانه و چپ است. در مقابل، افزایش مشارکت در شهرهای طرفدار حزب لیکود به رهبری نتانیاهو محدودتر بوده و در میان حریدی‌ها کاهش اندکی ثبت شده است. گزارش تلویزیون اسرائیل را به همراه تصاویری از صف عرب ها برای رای دادن می‌بینید.