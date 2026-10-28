ترامپ نتایج انتخابات اسرائیل را برای خودش فاکتور کرد

به گزارش تابناک؛ ترامپ به نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و اعلام کرد: حمایت او معادلات را تغییر داده و بنیامین نتانیاهو را در مسیر یک بازگشت قدرتمند قرار داده است.

واکنش ترامپ به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل

وقتی رئیس‌جمهور ترامپ از بی‌بی نتانیاهو حمایت کرد، ورق کاملاً برگشت و اکنون، به‌جای شکست قاطع یک نخست‌وزیر بزرگ، اوضاع به شکل یک بن‌بست بزرگ پس از بازگشتی غافلگیرکننده به نظر می‌رسد؛ یا حتی پیروزی نتانیاهو. تمام این اتفاقات پس از حمایت من رخ داد؛ کسی که فقط خیر و صلاح خاورمیانه، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را می‌خواهد.»

وی افزود که پیش‌تر زمزمه شکست قاطع شنیده می‌شد، اما حمایت او باعث تغییر معادلات و بازگشت قدرتمند نتانیاهو شده است.



منبع: انتخاب