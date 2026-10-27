ادعای جنجالی ترامپ درباره انتخابات برزیل!

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه با اشاره به نتایج انتخابات برزیل خطاب به پرسش خبرنگاران گفت: به نظر من وحشتناک بود. راستش را بخواهید، انگار یک انتخابات تقلبی دیگر بود. من طرف کسی را نگرفتم، اما خیلی وحشتناک به نظر می‌رسید.

بنا بر این گزارش؛ رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه این ادعا بدون هیچ مدرکی افزود: من انتخابات را تماشا کردم و خیلی فاسد، و خیلی وحشتناک به نظر می‌رسید. البته که من برزیل را اداره نمی‌کنم. من ایالات متحده را اداره می‌کنم. من لولا را دوست دارم. من با او خیلی خوب کنار می‌آییم، اما تمدید ماموریت داده شده خیلی عجیب بود.

بر اساس شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا با کسب حدود ۵۱.۷۵ درصد آرا، در برابر فلاویو بولسونارو با ۴۸.۲۵ درصد، بار دیگر برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شد.

ترامپ در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران همچنین به اظهارات تند و انتقادی اخیر باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا مجددا واکنش نشان داد و گفت: اوباما آدم باهوشی نیست. با روشی که او کشور را اداره کرد، فقط یک آدم احمق می‌تواند کشور را اینگونه اداره کند.

باراک اوباما شامگاه شنبه طی تجمع انتخاباتی در ایالت اوهایو با اذعان بر اینکه ۷ ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، صدها آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند و ذخایر موشکی آمریکا رو به پایان است، گفت: بسته شدن تنگه هرمز عامل افزایش قیمت نفت، گازوئیل و تقریبا همه کالاها در آمریکا است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظری درباره بازگشت ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا به این کشور آمریکای لاتین دارد یا خیر، گفت: ما آن را بررسی خواهیم کرد.

دونالد ترامپ مجددا به حمایت از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای انتخابات این رژیم پرداخت و با نادیده گرفتن جنایات جنگی او ادعا کرد: نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر در شرایط بسیار دشوار، کار بسیار خوبی انجام داده است!

پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از منابعی آگاه گزارش داد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در میانه مخالفت های شدید داخلی و بین‌المللی نسبت به او و در آستانه انتخابات، خواستار حمایت بیشتری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا شد.

پاداش یک میلیون دلاری ترامپ!

دونالد ترامپ همچنین درباره انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: هر کسی که تقلب در انتخابات‌های گذشته یا انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را گزارش دهد، پس از دستگیری و محکومیت عاملان تقلب، یک میلیون دلار دریافت خواهد کرد! از توجه شما به این موضوع متشکرم.

منبع: ایسنا