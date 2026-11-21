رئیس حزب «اسرائیل بیت نا» اعلام کرد حمله فوری به ایران ضرورتی ندارد و با دولت متکی به آرای احزاب عربی مخالف است.

به گزارش تابناک؛ آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیت‌نا» ، در جریان گفت‌وگو با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: در شرایط کنونی هیچ ضرورت فوری برای حمله به ایران وجود ندارد و داده‌های اطلاعاتی موجود نیز توجیهی برای انجام یک حمله فوری ارائه نمی‌کند.

لیبرمن در ادامه افزود اگر در مقطع کنونی عملیات نظامی علیه ایران انجام شود، انگیزه آن کاملاً سیاسی خواهد بود.

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وی درباره تشکیل دولت نیز تأکید کرد به تشکیل دولت اقلیت با حمایت نمایندگان عرب کنست رای منفی خواهد داد. وی مدعی شد دست‌کم ۱۰ نماینده دیگر از احزاب مختلف نیز موضعی مشابه دارند.

لیبرمن همچنین گفت با احزاب عربی وارد ائتلاف نخواهد شد و دولتی را که به حمایت آنان متکی باشد تشکیل نخواهد داد.

وی تصریح کرد نتانیاهو تنها با روی کار آمدن دولتی از جناح راست کنار خواهد رفت و از شهروندان عرب خواست به احزاب صهیونیستی رای دهند.

منبع: ایسنا