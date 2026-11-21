استقلال با پرواز مستقیم راهی سفر شد و به امارات متحده عربی رفت تا برای دیدار با العین آماده شود، اما تراکتور برای دیدار با الوصل امارت که میزبان است، نمی‌تواند با پرواز مستقیم به عمان برود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، استقلال و تراکتور این هفته در لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت؛ هر دو با حریفانی از امارات متحده عربی روبه‌رو می‌شوند که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در امارات و بازی خارج از خانه به مصاف العین می‌روند، اما تراکتور در دیدار خانگی خود مقابل الوصل در عمان میزبان خواهد بود. با این حال دو تیم تجربه متفاوتی خواهند داشت که به ماجرای سفر هوایی آنها بازمی‌گردد.

استقلال بازهم با پرواز مستقیم رفت

استقلال برای سفر امارات، با هواپیمای دولتی رئیس جمهور پروازی مستقیم انجام داد و راهی دبی شد و این در حالی است که تراکتور برای رسیدن به مسقط ابتدا تبریز را به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد و از آنجا به عمان سفر می‌کند. در هفته‌های ابتدایی لیگ نخبگان این موضوع به یک شائبه تبدیل شده بود که تبعیضی صورت گرفته و دولت هواپیمای خود را در اختیار استقلال قرار داده اما برای تراکتور این اقدام صورت نگرفته است، با این حال تراکتوری‌ها هم در هفته سوم لیگ نخبگان و برای بازی با العین با پرواز مستقیم راهی امارات شدند تا این شائبه برطرف شود. در حالی که استقلال برای بازی هفته چهارم و خانگی خود مقابل الشمال که در بصره برگزار می‌شد، با همین مشکل مواجه شد که در نهایت از تهران به آبادان سفر کردند و سپس زمینی خود را به بصره رساندند.

مخالفت عمان با پرواز مستقیم تراکتوری‌ها

ماجرای این سفرهای پرابهام اما به مقصد پروازها باز می‌گردد؛ پس از اعلام محاصره هوایی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که بسیاری از کشورهای همسایه هم در این اتفاق سهیم شده‌اند، برخی کشورها حتی هواپیمای دولتی رئیس جمهور را که شامل تحریم‌ها نمی‌شود، نمی‌پذیرند و برخی کشورها منعی برای این اتفاق ندارند. به همین دلیل تراکتور برای سفر به امارات با پرواز مستقیم مشکلی نداشت و همین اتفاق حالا هم برای استقلال رقم خورده، اما تبریزی‌ها برای سفر به عمان با این مشکل مواجه شده‌اند. گویا کشور عمان به هیچ‌وجه حاضر نشده پرواز مستقیم را در فرودگاه مسقط بپذیرد و به همین دلیل تراکتوری‌ها برای هر بازی خانگی خود مجبورند مسافتی دشوار را طی کنند.

انتخاب عمان به عنوان میزبان هم گویا از روی ناچاری بوده؛ ابتدا تراکتوری‌ها به دنبال این بودند که بازی‌های خانگی خود را در ازبکستان یا تاجیکستان انجام دهند، با این حال این کشورها حاضر نشدند با تراکتور همکاری کنند. تراکتور هم بصره عراق را به عنوان شهر بعدی معرفی می‌کند، اما این بار AFC مخالفت می‌کند، چراکه اعلام شده سه تیم در این شهر میزبان هستند و تراکتور نمی‌تواند بازی‌های خانگی‌اش را در بصره برگزار کند. به همین دلیل تراکتوری‌ها به ناچار عمان را به عنوان میزبان بازی‌های خانگی خود معرفی می‌کنند که حالا دولت عمان اجازه پرواز مستقیم از ایران را صادر نمی‌کند و تراکتوری‌ها به دردسر افتاده‌اند.

تفاوت امارات با عمان و عراق

استقلال و تراکتور، هر دو امروز (شنبه) تهران و تبریز را ترک کردند تا برای دیدارهای آسیایی خود آماده شوند. آبی‌پوشان مستقیم راهی امارات شدند و تراکتوری‌ها ابتدا به ترکیه سفر کردند و از آنجا راهی عمان خواهند شد. در اصل قاعده بازی را نه تیم و نه هواپیمای رئیس جمهور که کشور مقصد تعیین می‌کند و نکته جالب توجه همینجاست که اماراتی‌ها اجازه پرواز مستقیم داده‌اند، اما عمانی‌ها و عراقی‌ها چنین اجازه‌ای را صادر نمی‌کنند.

نمایندگان ایران پس از روزهای پرحاشیه

حالا نکته مشترک دو باشگاه هم این است که اخیراً هم استقلال و هم تراکتور با تغییرات مدیریتی مواجه شدند. استقلال پس از مدت‌ها سرپرستی علی تاجرنیا، صاحب مدیرعامل شد و مصطفی متدین روی صندلی مدیریت نشسته است. مدیرعاملی که نیامده با حاشیه مواجه شد و سهراب بختیاری‌زاده به دلیل برخی مشکلات تیم، استعفا داد. با این حال پس از یک هفته پرتنش و در نهایت مخالفت باشگاه با استعفای سرمربی‌اش، بختیاری‌زاده و متدین در فرودگاه کنار هم دیگر نشستند تا تصویری از آشتی آنها به ثبت برسد.

تراکتور هم در اتفاقی عجیب با تغییرات مدیریتی مواجه شد؛ حجت کریمی کنار رفت تا بار دیگر سعید مظفری‌زاده مدیریت باشگاه را به عهده بگیرد. ماجرای این جابه‌جایی هم به اختلاف شدید میان حجت کریمی و جواد نکونام بازمی‌گردد که در نهایت به یک مشکل حادتر منجر شد؛ علیرضا بیرانوند برای تمدید قراردادش با تراکتور پیش از رفتن به فجرسپاسی و گذراندن خدمت سربازی، با محمدرضا زنوزی به توافق رسید که کریمی به عنوان مدیرعامل باشگاه در جریان این توافق نبود. از همین‌رو کریمی حاضر نشد تا قرارداد بیرانوند را امضا کند و حالا تمدید سه ساله قرارداد این دروازه‌بان هم بدون امضای مدیرعامل وقت باشگاه تراکتور بی اعتبار شده است. همین مسئله منجر به این شد که زنوزی کریمی را کنار بگذارد و سعید مظفری‌زاده را بار دیگر به تبریز دعوت کند تا مدیریت باشگاهش را به او بسپارد.

استقلال و تراکتور؛ خیلی دور و خیلی نزدیک

حالا دو نماینده ایران در آسیا، پس از روزها و هفته‌های پرالتهابی که پشت سر گذاشته‌اند، با این همه ماجرا برای هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت که شرایط متفاوتی هم دارند. استقلال با ۹ امتیاز و قرار گرفتن روی پله سوم جدول، امید زیادی برای صعود دارد و تراکتور با ۲ امتیاز و حضور در رده سیزدهم، آخرین شانس خود را در بازی با الوصل دنبال می‌کند. دو تیمی که اگرچه در آسیا فاصله زیادی از هم دارند، اما در لیگ برتر هر دو نزدیک به هم و جزو مدعیان هستند که سپاهان، پرسپولیس و فولاد را در بالای جدول دنبال می‌کنند.