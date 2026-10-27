شکست استقلال در امارات با درخشش سردار

به گزارش تابناک، هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه با برگزای دیدار تیم های شباب الاهلی امارات و استقلال ایران در دبی پیگیری شد که طی آن تیم اماراتی موفق شد ۲ بر صفر نماینده فوتبال ایران را شکست دهد.

شباب الاهلی ۲ - صفر استقلال

ترکیب شباب الاهلی: ماتئوس دانلی، ایگور گومز، ووت فلیکس، ماتئوس هنریکه، کاوان سانتوس (ریکلمه ۶۷)، سعید عزت‌اللهی (فدریکو کارتابیا ۶۷) ، نمانیا ماکسیموویچ، برنو کاسکاردو، ژانوآ مارکلو (خوان آلوینا ۵۸)، محمد المنصوری (متئوسائو ۵۸) و سردار آزمون (جونیور فرناندز ۸۷).

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (جلال‌الدین ماشاریپوف ۸۶)، اسماعیل قلی‌زاده (علیرضا کوشکی ۸۲)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (محمدحسین اسلامی ۷۲).

در نیمه اول دو تیم موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتند اما مهاجمان در زدن ضربات آخر کم دقت بودند و در نهایت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

اولین فرصت جدی بازی در دقیقه ۱۴ رقم خورد و سردار آزمون در موقعیت تک به تک با فرعباسی قرار گرفت اما خروج عالی فرعباسی مانع از گلزنی آزمون شد. در دقیقه ۱۷ شوت صالح حردانی را دروازه‌بان شباب الاهلی در آغوش گرفت.

در ادامه و در دقیقه ۳۰ شوت فرصت خوبی نصیب شباب شد اما شوت بازیکن این تیم به شکلی خطرناک از کنار دروازه استقلال راهی اوت شد.

در ادامه این دیدار، بازی بیشتر در میانه میدان و با سرعت بالا در جریان بود اما این موضوع منجر به ایجاد موقعیت جدی گلزنی روی دروازه‌ها نشد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم قرمزپوشان اماراتی تلاش کردند به دروازه استقلال نزدیک شوند و به گل برتری برسند که این اتفاق در دقیقه ۶۹ رخ داد و این تیم توسط متئوسائو به گل برتری رسید.

در ادامه استقلال تلاش کرد به بازی برگردد و شرایط را برای زدن گل مساوی فراهم کند اما در حالی که آبی پوشان در دقایق پایانی قصد تحت فشار قراردادن حریف را داشتند در یک ضد حمله غافلگیر شدند و در دقیقه ۸۴ گل دوم را هم دریافت کردند و خوان آلوینا روی پاس سردار آزمون درون محوطه جریمه و شوتی زمینی دروازه فرعباسی را باز کرد.

در دقایق باقی مانده استقلال تلاش کرد به دروازه میزبان نزدیک شود اما اشتباهات پرتعداد بازیکنان و آشفتگی تاکتیکی آبی پوشان باعث شد نتوانند به هدفی که داشتند برسد و در نهایت دو بر صفر بازی را واگذار کردند تا با همان ۶ امتیاز دو هفته ابتدایی منتظر دیدارهای بعدی و نتایج بهتر باشند.

سردار آزمون بهترین بازیکن دیدار شباب الاهلی و استقلال شد

سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات، پس از درخشش برابر استقلال به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

آزمون در این دیدار با تاثیرگذاری روی گل‌های تیمش و ثبت دو پاس گل، نقش مهمی در عملکرد شباب الاهلی داشت و در پایان مسابقه عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد.