بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی پس از مدتی وقفه، بار دیگر در مجلس آغاز شد و قرار است در جلسه آینده با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی ادامه یابد.

به گزارش تابناک؛ سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست صبح امروز (شنبه ۳۰ آبان) کمیته متبوع خود گفت: در جلسه امروز میزبان اعضای کارگروه کمیته بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی بودیم و نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان صداوسیما و بخش ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

وی در ادامه با اشاره به ازسرگیری جلسات بررسی این طرح پس از وقفه‌ای که در برگزاری آن‌ها ایجاد شده بود، اظهار کرد: پس از مدتی وقفه، جلسه خوبی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای ادامه بررسی طرح انجام گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تصریح کرد: بخش عمده محتوای این طرح پیش‌تر در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، مقرر شد در جلسه آینده، این موضوع با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گیرد.

یزدی‌خواه در ادامه با اشاره به اهداف طرح ساماندهی فضای مجازی افزود: هدف این است که با تداوم جلسات و انجام هماهنگی‌های لازم، بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی با سرعت بیشتری دنبال شده و هرچه زودتر به جمع‌بندی نهایی برسیم.

منبع: ایسنا