حاجی دلیگانی، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «مطالبه مردم ساخت بمب هسته‌ای است» ، خواستار برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای شد و تغییر دکترین هسته‌ای کشور را ضروری دانست.

به گزارش تابناک؛ نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مخالفت‌های گذشته با توسعه توان موشکی کشور، تأکید کرد: همان‌طور که زمانی عده‌ای با آزمایش موشکی مخالف بودند، امروز نیز نباید درباره ضرورت برخورداری ایران از توان هسته‌ای تردید کرد، چرا که تغییر دکترین هسته‌ای به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت برخورداری ایران از توانمندی هسته‌ای نظامی، گفت: امروز یکی از مطالبات مردمی این است که ایران علاوه بر ایمان خود و موشک‌هایش، باید بمب هسته‌ای بسازد و آن را در اختیار داشته باشد.

از مخالفت با آزمایش موشکی تا مطالبه ساخت بمب هسته‌ای

وی برای تبیین این موضوع، به مخالفت‌های گذشته با توسعه توان موشکی کشور اشاره کرد و گفت: به‌خوبی به یاد دارم که در اواخر مجلس نهم، صحبت از این بود که سپاه هوافضا قصد دارد یک موشک آزمایش کند؛ آن هم آزمایشی برای سنجش برد و عملکرد موشک، نه شلیک عملیاتی. قرار بود مشخص شود موشکی که هزار کیلومتر برد دارد، آیا واقعاً این مسافت را طی می‌کند و عملکرد آن چگونه است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در آن زمان رئیس‌جمهور وقت مخالفت می‌کرد و می‌گفت این اقدامات نباید انجام شود و ممنوع است. حتی در هیئت دولت مطرح کردند تا مانع انجام آزمایش‌های موشکی شوند. در همان مقطع عده‌ای اساساً مخالف برخورداری ایران از موشک بودند و می‌گفتند موشک را برای چه می‌خواهیم؟ حتی معتقد بودند همین چند موشکی را هم که داریم باید واگذار کنیم یا به اصطلاح بدیم بره!

روایت نماینده مجلس از ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مقایسه این مخالفت‌ها با بحث امروز درباره توان هسته‌ای کشور اظهار کرد: امروز نیز ممکن است عده‌ای بپرسند بمب هسته‌ای را برای چه می‌خواهیم؟ پاسخ ما روشن است؛ ما باید این توانمندی را داشته باشیم. اینکه از آن استفاده بشود یا نشود، موضوع دیگری است و تصمیم‌گیری درباره آن در زمان مقتضی و از نظر شرعی بر عهده ولی امر مسلمین خواهد بود. آنچه ما بر آن تأکید داریم، ضرورت برخورداری از این توانمندی است.

وی با اشاره به طرح این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود: وقتی چنین موضوعی به‌صورت رسمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران مطرح می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه آن در سیاست‌های کلی نظام است؛ چراکه معتقدیم ایران باید این توانمندی را در اختیار داشته باشد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به احتمال حمله هسته‌ای دشمن به ایران عنوان کرد: بر اساس محاسباتی که اکنون وجود دارد، معتقدیم دشمن به کشور حمله هسته‌ای نخواهد کرد؛ زیرا با بررسی‌های خود می‌دانند ایران کشوری پهناور است. حتی اگر ۲ بمب نیز به سمت ایران شلیک کنند، امکان استفاده از تعداد بیشتری بمب برای آنها وجود ندارد؛ چراکه در آن صورت شرایطی برای کل دنیا رقم خواهد خورد که تبعات آن بسیار گسترده خواهد بود.

منبع: فارس