پیشنهاد جنجالی علم الهدی درباره بمب اتم!

تهیه سلاح هسته ای از آن جهت واجب است که «امروز نیز سلاح اتمی مایه ارعاب دشمن است.»

به گزارش تابناک؛ یک روزنامه در یادداشتی با تیتر «وقت تغییر دکترین هسته‌ای؟» نوشت: یکی از سوالات مهم درباره موضوع تغییر دکترین هسته ای، مسائل فقهی آن است.

در این باره آیت الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفته است: مسئله تجهیز در مقابل دشمن، غلبه بر دشمن، دفاع نیرومند و آرامش خاطر، از جمله ثمرات این حکم است، اما در میان تمام این ثمرات، شارع مقدس یک ثمره را مطرح می‌کند و آن ارعاب دشمن است.

بر همین اساس، می‌توانیم این را ملاک قرار دهیم که هر چیزی که موجب ارعاب دشمن شود، تهیه آن برای ما واجب است؛ امروز نیز سلاح اتمی مایه ارعاب دشمن است.

آنچه امروز از تریبون های مختلف و خواسته های مردم دریافت می شود، اهمیت دستیابی به سلاح هسته ای، برای بازدارندگی بیشتر در برابر دشمن است.

در همین باره، نشریه معروف فارن افرز نوشته است: اگر لیبی به سلاح هسته‌ای دست یافته بود، سرنوشت آن نابودی این کشور نبود و جمهوری اسلامی ایران نیز اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، رهبر آن این‌گونه هدف حمله و ترور واقع نمی‌شد.

در تنش های هند و پاکستان، استفاده طرفین از سلاح هسته ای بازدارنده بود و در کره شمالی نیز این توانمندی مانع از حمله مستقیم آمریکا شده است.

بنابراین در ایران که با تهدید وجودی مواجه است، دستیابی به سلاح هسته ای یک نیاز درجه یک محسوب می شود.

منبع: روزنامه خراسان