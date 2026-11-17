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برخورد سومین نفتکش متخلف با مین دریایی
نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: ساعتی قبل، سومین نفتکش متخلف، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش سوزی شد.
به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: ساعتی قبل، سومین نفتکش متخلف، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش سوزی شد.
با احتساب این نفتکش، از صبح امروز این سومین نفتکش است که در شرق تنگه هرمز، با برخورد به مین دچار آتش سوزی و متوقف شده است.
پیام ما روشن است؛ تنگه هرمز بسته است و لازمه عبور امن از آن، هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تردد در مناطق امن و روشن بودن سامانههای ناوبری است.
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