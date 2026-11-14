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آتش‌گرفتن یک نفت‌کش متخلف دیگر در تنگه‌هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

کد خبر: 4201788تاریخ انتشار: 84 بازدید

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به گزاش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد که شرق تنگه هرمز کاملا در کنترل و رصد نیروی دریایی ارتش است. آتش سوزی و انفجار، سرنوشت کشتی‌های متخلفی است که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و در مناطق ممنوعه تردد می‌کنند.

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نیروی دریایی ارتشآتش سوزیمین دریایینفتکش متخلف

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