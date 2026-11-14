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سفر احتمالی عراقچی به اسلام‌آباد

گمانه‌زنی‌ها درباره دور تازه تحرکات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. خبرنگار الجزیره می‌گوید احتمال دارد یک مقام ارشد ایرانی (به احتمال زیاد وزیر امور خارجه) به‌زودی راهی اسلام‌آباد شود.

کد خبر: 4201786تاریخ انتشار: 333 بازدید

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به گزارش تابناک، نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره: با وجود تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، دیپلماسی همچنان در جریان است.

احتمال دارد به‌زودی شاهد سفر یک مقام ارشد ایرانی (که بعید نیست وزیر امور خارجه باشد) به یکی از پایتخت‌های میانجی‌گر باشیم. به احتمال زیاد، مقصد این سفر اسلام‌آباد خواهد بود.

این سفر ممکن است ابعاد دوجانبه نیز داشته باشد، اما بدون تردید، موضوع مذاکرات با واشنگتن نیز در دستور کار آن قرار خواهد داشت. 

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برچسب ها

مذاکراتالجزیرهعراقچیایران و آمریکامیانجیسفر به اسپانیا

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