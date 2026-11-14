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پزشکیان: رشوه‌بگیران باید شناسایی شوند

کد خبر: 4201792تاریخ انتشار: 699 بازدید۴

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به گزارش تابناک؛ گلوگاه‌های فساد در حوزه‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی باید شناسایی شود. افرادی که از بیماران مبالغ هنگفت و زیرمیزی دریافت می‌کنند، کسانی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند.

اگر از مرحلهٔ شناسایی به برخورد مؤثر برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه این ناهنجاری‌ها را از بین برد.

بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است.

منبع: فارس

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برچسب ها

زیرمیزیپزشکیانبیمارانرشوه بگیران

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۱
ناشناسکشور اتصال: IR

فقط گفتار درمانی...

ناشناسکشور اتصال: US

پزشکیان: رشوه‌بگیران باید شناسایی شوند
تو هر شرایطی جنگی ، نه صلح نه جنگ و ... ایشون شوخ طبع هستن

ناشناسکشور اتصال: IR

"آقای پزشکیان اگر اطلاع نداری بدان اکثر کارمندان شهرداری برق و آب و غیره رشوه می گیرند

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

ایضا گمرک بخش درمان و....

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