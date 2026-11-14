به گزارش تابناک؛ گلوگاه‌های فساد در حوزه‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی باید شناسایی شود. افرادی که از بیماران مبالغ هنگفت و زیرمیزی دریافت می‌کنند، کسانی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند.

اگر از مرحلهٔ شناسایی به برخورد مؤثر برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه این ناهنجاری‌ها را از بین برد.

بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است.

منبع: فارس