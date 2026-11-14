699بازدید۴
پزشکیان: رشوهبگیران باید شناسایی شوند
به گزارش تابناک؛ گلوگاههای فساد در حوزههای پزشکی، حقوقی و گمرکی باید شناسایی شود. افرادی که از بیماران مبالغ هنگفت و زیرمیزی دریافت میکنند، کسانی که برای تضییع حقوق دیگران در پروندهها پول میگیرند و افرادی که در قبال دریافت پول چشم خود را بر تخلفات میبندند، باید شناسایی شوند.
اگر از مرحلهٔ شناسایی به برخورد مؤثر برسیم، میتوان از شکلگیری بخش قابلتوجهی از فسادها، رشوهها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه این ناهنجاریها را از بین برد.
بخش مهمی از نارضایتیها و گلایهمندیهای مردم ناشی از همینگونه تخلفات و مفاسد است.
منبع: فارس
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
فقط گفتار درمانی...
پزشکیان: رشوهبگیران باید شناسایی شوند
تو هر شرایطی جنگی ، نه صلح نه جنگ و ... ایشون شوخ طبع هستن
"آقای پزشکیان اگر اطلاع نداری بدان اکثر کارمندان شهرداری برق و آب و غیره رشوه می گیرند
ایضا گمرک بخش درمان و....
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.